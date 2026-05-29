Italiens Strandbäder werden erneut teurer

Für die Erhebung kontaktierte der Verbraucherschutzverband anonym 222 Strandbäder in zehn italienischen Urlaubsorten, darunter Rimini, Viareggio, Gallipoli und Alghero. Untersucht wurden die Preise für die erste Augustwoche. Die stärksten Steigerungen verzeichneten Taormina und Giardini Naxos auf Sizilien mit bis zu 16 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Es folgen Alghero auf Sardinien mit 14 Prozent und Gallipoli mit zehn Prozent.

Am teuersten ist laut der Studie Alassio an der Riviera Liguriens. Dort kostet ein Platz in der ersten Reihe mit Sonnenschirm und zwei Liegen für eine Woche im Durchschnitt 368 Euro. Am günstigsten ist dagegen die bei österreichischen Urlauberinnen und Urlaubern besonders beliebte Adria-Badeortschaft Lignano mit durchschnittlich 164 Euro.