Pollica ist Italiens schönster Strand

Pollica in der süditalienischen Provinz Salerno ist nach dem neuen Reiseführer Il Mare più bello (Das schönste Meer) der schönste Badeort Italiens im Jahr 2026. Die Auszeichnung mit den "Cinque Vele" (Fünf Segeln) des Umweltschutzverbands Legambiente und dem Touring Club Italiano wurde in Venedig vorgestellt. Auf den weiteren Plätzen folgen Baunei auf Sardinien und Otranto in Apulien.

Insgesamt erhielten 20 Küstenorte und zehn Seenregionen die Höchstbewertung für nachhaltigen Tourismus und umweltfreundliches Management. Sardinien führt das Ranking mit sechs ausgezeichneten Küstenorten an, gefolgt von Apulien mit fünf und der Toskana mit vier Gemeinden.