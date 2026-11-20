Die Bevölkerung im deutschsprachigen Raum schrumpft. In Deutschland, Österreich und der Schweiz soll die Zahl der 16- bis 70-Jährigen bis 2040 um 6,8 Millionen Menschen abnehmen, zeigt eine Studie im Auftrag des Fachverbandes der Seilbahnen in der Wirtschaftskammer. Doch auch ohne diese Entwicklung geht die Zahl der Skifahrerinnen und Skifahrer zurück: Ältere Menschen hören mit dem Sport auf, Kinder fangen gar nicht mehr damit an – vor allem, wenn sie Migrationshintergrund haben.

„Gerade in den Städten lernen immer weniger Kinder Skifahren. Und das in einer Nation, in der Skifahren so in der DNA sitzt“, betonte Hubrechtsen im APA-Gespräch. „In Skihallen lässt sich das Skifahren sehr schnell lernen, auch ohne Nähe zu den Bergen oder zu einem Skigebiet.“ Auch für Erwachsene, die den Sport noch probieren wollen, sei eine Halle ein Angebot. Und seit im Sommer der Österreichische Skiverband die Diskussion um Skihallen angefacht hat, gehe es nicht zuletzt auch um Trainingsmöglichkeiten für Athletinnen und Athleten.