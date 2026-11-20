Immer weniger Kinder lernen Skifahren, gleichzeitig geraten tiefer gelegene Skigebiete durch den Klimawandel unter Druck. SnowWorld-Chef Wim Hubrechtsen sieht Skihallen als mögliche Lösung – und will auch in Österreich investieren.
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Die Skigebiete in Österreich drohen langfristig Gäste zu verlieren. Zur Sicherung des heimischen Skinachwuchses mache der Bau einer Skihalle deshalb „absolut Sinn“, sagte Wim Hubrechtsen, der Geschäftsführer des nach Zahl der Anlagen weltgrößten Skihallenbetreibers SnowWorld, am Donnerstagabend bei einem Treffen von Vertretern der Seilbahn- und Tourismuswirtschaft in Kaprun (Pinzgau). „Ich bin völlig davon überzeugt, dass eine Skihalle in Österreich funktionieren würde.“
Angebot für Anfänger und Athleten
Die Bevölkerung im deutschsprachigen Raum schrumpft. In Deutschland, Österreich und der Schweiz soll die Zahl der 16- bis 70-Jährigen bis 2040 um 6,8 Millionen Menschen abnehmen, zeigt eine Studie im Auftrag des Fachverbandes der Seilbahnen in der Wirtschaftskammer. Doch auch ohne diese Entwicklung geht die Zahl der Skifahrerinnen und Skifahrer zurück: Ältere Menschen hören mit dem Sport auf, Kinder fangen gar nicht mehr damit an – vor allem, wenn sie Migrationshintergrund haben.
„Gerade in den Städten lernen immer weniger Kinder Skifahren. Und das in einer Nation, in der Skifahren so in der DNA sitzt“, betonte Hubrechtsen im APA-Gespräch. „In Skihallen lässt sich das Skifahren sehr schnell lernen, auch ohne Nähe zu den Bergen oder zu einem Skigebiet.“ Auch für Erwachsene, die den Sport noch probieren wollen, sei eine Halle ein Angebot. Und seit im Sommer der Österreichische Skiverband die Diskussion um Skihallen angefacht hat, gehe es nicht zuletzt auch um Trainingsmöglichkeiten für Athletinnen und Athleten.
Hallen auch in tieferliegenden Skigebieten denkbar
Bevorzugte Standorte für Hallen seien einwohnerstarke urbane Räume rund um große Städte, aber nicht nur. „Es kommen auch tieferliegende Skigebiete in Frage, für die es aufgrund des Klimawandels Jahr für Jahr schwieriger wird, den Skibetrieb aufrechtzuerhalten.“ Denn dort sei Infrastruktur wie Hänge, Lifte, Beschneiungsanlagen, Parkplätze und oft auch Gastronomie, Hotels und Shops schon vorhanden. „Eine Halle könnte hier eine Alternative sein. Denn ohne Schnee bekommen diese Gebiete ein ökonomisches Problem.“
Die Errichtungskosten für eine Halle bezifferte Hubrechtsen je nach Größe und Gelände mit 50 bis 150 Millionen Euro. „Und wenn man es noch größer haben will, natürlich auch mehr.“ Die Hallen der SnowWorld-Gruppe seien zwischen 280 bis 640 Meter lang. Jene mit der größten Fläche habe 38.000 Quadratmeter – was etwa fünf Fußballfeldern entspricht. „Es geht aber nicht nur um die Halle selbst. Dazu kommen auch Hotels und Restaurants, Tagungsräume, Geschäfte und oft auch Outdoor-Aktivitäten.“
„Haben keine einzige Halle, die nicht ökonomisch rentabel ist“
Zu den hohen Bau- und Betriebskosten sagte Hubrechtsen: „Wir haben als SnowWorld keine einzige Halle, die nicht ökonomisch rentabel ist.“ Zentrale Frage vor der Errichtung sei, wie groß die Halle sein müsse und welche Zielgruppen angesprochen werden sollen. „Wenn ich mich vor allem an Schüler und Skiklubs wende, brauche ich genügend Kapazitäten.“ Für einen wirtschaftlich positiven Betrieb wären langfristige Partnerschaften – etwa mit dem ÖSV oder Schulverbänden – wichtig.
Kritik an hohen Energie- und Ressourcenverbrauch – die Hallen werden permanent auf minus drei bis minus vier Grad Celsius gekühlt – lässt Hubrechtsen nicht gelten. Die SnowWorld werde alle Standorte bis 2030 klima- und energieneutral betreiben, schon heute würden teilweise bis zu 90 Prozent des Energiebedarfs durch Photovoltaik-Anlagen oder Windkraft erzeugt.
Zwölf Skihallen mit 4,5 Millionen Besuchern im Jahr
Die in den Niederlanden ansässige SnowWorld betreibt seit der Fusion mit Snowcenters aus Großbritannien zwölf Skihallen in fünf europäischen Ländern. Die Hallen haben an 365 Tagen im Jahr geöffnet, fast 80 Prozent aller Besucher kommen zwischen Oktober und April. Im Sommer trainieren vor allem Skiklubs. Die Gruppe zählt jährlich rund 4,5 Millionen Besucherinnen und Besucher, der Jahresumsatz beträgt laut Hubrechtsen 135 Millionen Euro. Die eigenen Skischulen der Gruppe greifen auf 1.800 Skilehrer zurück.