Airport Bratislava profitiert von Wizz-Abzug aus Wien

Das Wachstum des Passagieraufkommens sei vor allem auf die Eröffnung einer Basis der ungarischen Billig-Fluggesellschaft Wizz Air in der slowakischen Hauptstadt zurückzuführen, teilte der Flughafen Bratislava am Mittwoch mit. Beim auch von Österreicherinnen und Österreichern genutzten Flughafen nahe Wien wurden gut 30 neue Flugverbindungen gestartet. Wizz Air ist nunmehr größte Fluggesellschaft in Bratislava, das bei Billigfliegern mit dem ungleich größeren Vienna International Airport konkurriert.

Zum Vergleich: Der Flughafen Wien verzeichnete im heurigen September (neueste offizielle Zahlen) bei leicht rückläufiger Tendenz zum Vorjahresmonat knapp 3 Millionen Passagiere. Im Oktober 2025 waren es 3,1 Mio. Reisende.

Zuletzt hatte Ryanair in Wien Flüge abgezogen und auf hohe Kosten verwiesen. Der ungarische Konkurrent Wizz hat sich mit diesem Argument ganz von Österreichs größtem Flughafen verabschiedet. Zur Alternative wurde das nahe gelegene Bratislava.

In Österreich fordern Branchenvertreter von Flughäfen und Airlines sowie Landespolitikerinnen und -politiker auch deswegen ein Aus oder eine Absenkung der Flugabgabe. Diese treibe Fluggesellschaften ins Ausland, wo eine solche Abgabe in den allermeisten Fällen nicht fällig werde. Außerdem sei die Abgabe generell standortschädlich, meinen die Gegnerinnen und Gegner.

Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) hingegen kann nicht auf die 190 Mio. Euro aus der Abgabe verzichten, wie er kürzlich betonte. Auch Umweltschützer sehen einen Lenkungseffekt. Eine Änderung steht in der Debatte. Angedacht sind höhere Abgaben für Luxusfliegende, Vielflieger oder Privatjet-Nutzer, doch noch ist keine Änderung fixiert.

Tourismusstaatssekretärin Elisabeth Zehetner (ÖVP) kritisierte angesichts der Zahlen aus Bratislava Marterbauer in einer Aussendung deutlich. Die Diskussion dürfe nicht auf 190 Millionen Euro an Steuereinnahmen reduziert werden, während internationale Fluggesellschaften ihre Kapazitäten zunehmend ins benachbarte Ausland verlagerten und die Austrian Airlines respektive deren deutsche Mutter Lufthansa die Wirtschaftlichkeit des Standorts Österreich kritisch beurteilten. "Finanzminister Marterbauer macht aus einer ernsthaften Standortfrage eine Klassenkampfdebatte", so Zehetner am Mittwoch in einer Aussendung.

Fünf ursprünglich für Austrian Airlines vorgesehene Langstreckenflugzeuge würden an anderen Standorten eingesetzt. "Dahinter stehen Arbeitsplätze und tausende heimische Tourismusbetriebe, die auf internationale Gäste und gute Flugverbindungen angewiesen sind", so die Staatssekretärin.

Ganz vom Tisch ist die Erneuerung der AUA-Langstreckenflotte allerdings bisher nicht. "Für Austrian Airlines könnte sich eine andere Option realisieren, im Zuge derer die bestehende Boeing 777-Flotte ersetzt werden könnte. Die aktuellen Gespräche zur Standortsicherung mit der österreichischen Politik sind hierbei ein entscheidender Baustein", hieß es zuletzt von der AUA bei der Vorlage der Zahlen zum dritten Quartal, in dem die Gesellschaft Zuwächse beim Ergebnis und bei den Passagierzahlen vermeldete.