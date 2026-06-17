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Katrin Prähauser: „Warum woanders hingehen, wenn es zu Hause am schönsten ist?“

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Seit 2009 gehört Katrin Prähauser zu ServusTV. Im „Achterl“ spricht sie über Loyalität, Teamarbeit und ihre Zurückhaltung auf Social Media.

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1. Sie gehören zum Startpersonal von ServusTV 2009: Was haben Sie als größte Veränderungen erlebt?

Der Umzug in ein fantastisches neues Sendezentrum in Salzburg-Wals und der frühe Verlust von Dietrich Mateschitz – er war unsere Seele.

2. Welche hilfreichen Erfahrungen haben Sie von Radio (Antenne, Welle) und SalzburgTV mitgenommen?

Denke immer an die Menschen, sei nicht eitel, trag das Stativ, hab immer eine warme Jacke und Gummistiefel im Auto, pack an.

3. Nachrichten-, Magazin- und Talk-Moderation: Wenn Sie nur eines davon dürften, was wäre es warum?

Nur „eines… dürfen“, so denkt ServusTV zum Glück nicht. Wir haben viele Multitalente. Nachrichten sind die Grundlage von allem.

Ich bin fürs direkte Gespräch

Katrin Prähauser

4. Nur ein bisschen Facebook, Instagram und X: Warum sind Sie so zurückhaltend auf Social Media?

Sie untertreiben, nicht alles können Sie mitlesen. Ich bin fürs direkte Gespräch, zudem habe ich das Fernsehen, also genug Öffentlichkeit.

5. Hat Ihnen das Studium von Kommunikationswissenschaften und Anglistik beruflich etwas gebracht?

Ich wollte schon mit 12 Moderatorin werden, daher war es naheliegend. Könnte ich die Zeit zurückdrehen, würde ich eher Jus oder BWL machen.

6. Wie oft wurde Ihnen schon ein Senderwechsel angeboten und warum haben Sie immer abgelehnt?

Beinahe wöchentlich, aber Teleshopping ist nicht so meines Im Ernst: Warum woanders hingehen, wenn es zu Hause am schönsten ist?

7. Fünf Jahre „Links. Rechts. Mitte“, 3 Jahre „Blickwechsel“: Wie stark beeinflussen Sie auch die Inhalte?

Die Themensetzung ist immer Teamwork. Am Ende gibt’s von mir als Moderatorin das offizielle „Daumen hoch“.

8. Sie wechseln sich mit Michael Fleischhacker ab: Beschreiben sie bitte Ihr kollegiales Verhältnis!

Transatlantikflug mit zwei Piloten, die sich abwechseln. Wir haben ein gemeinsames Ziel und wollen immer sicher landen.

Steckbrief

Katrin Prähauser

Katrin Prähauser, 47, hat nach Studium der Kommunikationswissenschaften als Radiomoderatorin begonnen. 2005 wechselte sie zu Salzburg TV, aus dem 2009 ServusTV wurde. Dort leitet sie die Nachrichtenredaktion und moderiert „Links. Rechts. Mitte“ sowie das Magazin „Blickwechsel“

Dieser Beitrag ist ursprünglich in der News-Printausgabe Nr. 24/2026 erschienen.

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