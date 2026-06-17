Katrin Prähauser: „Warum woanders hingehen, wenn es zu Hause am schönsten ist?“

1. Sie gehören zum Startpersonal von ServusTV 2009: Was haben Sie als größte Veränderungen erlebt?

Der Umzug in ein fantastisches neues Sendezentrum in Salzburg-Wals und der frühe Verlust von Dietrich Mateschitz – er war unsere Seele.

2. Welche hilfreichen Erfahrungen haben Sie von Radio (Antenne, Welle) und SalzburgTV mitgenommen?

Denke immer an die Menschen, sei nicht eitel, trag das Stativ, hab immer eine warme Jacke und Gummistiefel im Auto, pack an.

3. Nachrichten-, Magazin- und Talk-Moderation: Wenn Sie nur eines davon dürften, was wäre es warum?

Nur „eines… dürfen“, so denkt ServusTV zum Glück nicht. Wir haben viele Multitalente. Nachrichten sind die Grundlage von allem.