Clemens Pig verspricht einen „neuen Morgen für den ORF“

Mit der Wahl beginnt nun die Suche nach dem künftigen Führungsteam. Neben neun Landesdirektoren sollen vier zentrale Direktionen eingerichtet werden. Der Stiftungsrat hat Pigs Konzept bereits gebilligt.

Vorgesehen sind eine Direktion für Finanzen, eine für „Technologie & Innovation“, eine für „Programm & Brands“ sowie eine für „Audience & Plattformen“. Die bisherige Radiodirektion entfällt. Die Gesamtverantwortung für Strategie, Budget, Auftrag und Information will Pig direkt beim Generaldirektor ansiedeln.

Die Informationsangebote sollen bewusst keiner eigenen Direktion unterstellt werden. Laut Pig werde damit die „sensibelste publizistische Kernaufgabe des ORF direkt an die Gesamtverantwortung des Generaldirektors gebunden“.

Im Bereich „Programm & Brands“ plant Pig eine zentrale Programmplanung und prüft zudem eine stärkere organisatorische Einbindung von ORF III. Die Direktion „Audience & Plattformen“ soll unter anderem digitale Angebote, Podcasts, ORF ON, ORF Sound sowie Zielgruppen- und Nutzungsanalysen bündeln. Die Technologie-Direktion soll sich mit Themen wie Streaming, Künstlicher Intelligenz, Produktionssystemen und Cybersicherheit befassen.

Für die Besetzung der Führungsfunktionen kündigte Pig ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis an. Auch seine bisherigen Mitbewerberinnen und Mitbewerber könnten sich für Direktionsposten bewerben.