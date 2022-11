Inhaltsverzeichnis

Die Wechseljahre, medizinisch ausgedrückt das Klimakterium, beschreiben eine Art Übergangsphase im Leben einer Frau in der sich der Körper verändert. In dieser Veränderungsphase wird die reproduktive Funktion der Eierstöcke wieder eingestellt wird. Es passiert sozusagen eine Umstellung von einer fruchtbaren Lebensphase in eine unfruchtbare.

Und genau dieser Umstellungsprozess ist für viele Frauen auf körperlicher ebenso wie auf emotionaler Ebene eine sehr große Herausforderung, da dieser Prozess zugleich das Ende einer durchaus prägenden Lebenszeit widerspiegelt. Und der eigene Körper auch noch das seine dazu beiträgt, dass diese Zeit der Umstellung durch Hitzewallungen, Stimmungsschwankungen und Schlafstörungen nochmals zusätzlich erschwert wird.

Aus medizinischer Sicht verringern mit dem Beginn der Wechseljahre die Eierstöcke allmählich ihre Hormonproduktion. Dadurch werden im Körper Hormonschwankungen ausgelöst und der Eisprung wird immer seltener. Später, nach dem letzten Eisprung, tritt dann die Menopause ein und die Monatsblutungen bleiben fortan aus. Von diesem Zeitpunkt an können keine Eizellen mehr natürlich heranreifen und so ist auch eine Schwangerschaft nicht mehr möglich.

In dieser Zeit des Umbruchs durchleben der Körper und besonders auch die Psyche einige grundlegende Veränderungen. Wobei man vor dieser Lebensphase trotzdem keinesfalls Angst haben muss. Die Zeit und alles, was danach noch kommt bringt viel Schönes mit sich. Aus dieser Perspektive werden die Wechseljahre jedoch nur sehr selten gesehen. Vielmehr bekommt man durch Medien und Werbungen stets die herausfordernden Begleiterscheinungen vor Augen gehalten.

Viele Frauen denken auch, dass Sie gar nicht wissen, wie sie eine solch anstrengende Lebensphase überhaupt überwinden sollen und vergessen dabei ganz darauf, dass sie das ja alle schon einmal geschafft haben - nämlich im Zuge der Pubertät. Auch hier haben Körper und Psyche schon einiges bewerkstelligen müssen. Der Mensch per se hat nicht nur das Potenzial die schwierigsten Lebensphasen zu überwinden. Er hat zugleich auch die Angewohnheit es, sobald alles überstanden ist, wieder zu vergessen. Es sei denn man beschäftigt sich kognitiv zu intensiv damit und lässt der Psyche gar keine Zeit zur Ruhe zu kommen.

Wenn man es zulässt, werden es Körper und Psyche anstandslos schaffen, diese Zeit zu durchtauchen. Auch, wenn vielleicht schlaflose Nächte dabei sein werden und Hitzewallungen. Das sind Symptome die der Körper braucht, um sich neu zu orientieren.

In welchem Alter beginnen sie?

Ganz genau kann man das so nicht sagen, da es sich hierbei um einen individuellen körperlichen Prozess handelt. In der Regel spricht man aber von einem Beginn zwischen 45 und 50 Jahren – hier treten meist die ersten Anzeichen der Wechseljahre auf. Im Alter von circa 52 Jahren, sagen Experten, haben dann in etwa die Hälfte der Frauen ihre letzte Regelblutung. Die Übergänge zwischen den Phasen sind jedoch fließend und von Frau zu Frau unterschiedlich und variabel.