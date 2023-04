Ursula Strauss: Bodenständige Schauspielerin mit Herz

Ursula Strauss erblickt am 25. April 1974 als jüngstes von vier Kindern das Licht der Welt. Sie ist die einzige Tochter von Liselotte und Rupert Strauss und wächst in einer "traditionellen Familienstruktur" auf, wie sie sagt. Der Vater arbeitet, die Mutter kümmert sich zuhause um die Kinder.

Sie hat drei Brüder, der älteste ist schon fast von zuhause ausgezogen, als "Uschi", wie die Schauspielerin von ihrem Umfeld genannt wird, geboren wird, die anderen beiden sind acht bzw. zwölf Jahre älter als sie. Ein verwöhntes Nesthäkchen sei sie nicht gewesen, erinnert sich Ursula Strauss im Gespräch mit News.at zurück. "Durch den größeren Altersunterschied bin ich nicht in einer unmittelbaren Konkurrenzsituation mit ihnen gewesen. Sie haben mich oft als Amüsement gesehen", erzählt sie und lacht. Gleichzeitig habe sie sich immer sehr von ihren Brüdern beschützt gefühlt.

Welche Werte werden im Elternhaus der Familie Strauss vermittelt? "Ich habe sehr viel Liebe mitbekommen", erzählt die Schauspielerin. Ihr Vater, der zehn Jahre lang (von 1988 bis 1998) Bürgermeister von Pöchlarn ist, hat einen großen Gerechtigkeitssinn, Toleranz wird groß geschrieben. "Bei uns war es immer laut und lebendig. Ich habe gelernt, Dinge auszusprechen, denn bei uns herrschte immer eine rege Diskussionskultur. Das hat mich sehr geprägt: Dass jeder seine Meinung haben, sagen und dazu stehen darf", so Strauss.

"Meine Eltern, vor allem meine Mama, waren sehr sozial", erzählt Ursula Strauss weiter. Als Kind habe sie Politik "furchtbar und langweilig" gefunden und sich "dafür geniert", als Bürgermeister-Tochter im Fokus der Öffentlichkeit zu stehen. Erst später weiß sie die Einblicke, die sie dadurch erhält, zu schätzen.

Schon als Kind zieht es Ursula Strauss auf die Bühne. "Ich habe mich immer wohl dabei gefühlt, auf einer Bühne zu stehen, weil ich das Gefühl hatte, dort sehr sicher zu sein. Da habe mich fast sicherer gefühlt, als dabei, mich in der normalen Umgebung zu bewegen", sagt sie heute. Vor allem während der Pubertät ist das Leben für Ursula Strauss "nicht so easy, insofern war das Rollenspiel, bzw. jemand anderer sein, eine gute Möglichkeit, vom eigenen Sein abzulenken."

Schon als Kind weiß Ursula Strauss: Sie möchte einmal Schauspielerin werden. In der Pubertät verdrängt sie den Gedanken jedoch kurzfristig. "Es war ein tiefer Wunsch, aber ich habe ihn irgendwie verschüttet", erinnert sich die Darstellerin. Weshalb? "Ich habe gedacht: 'Oh Gott, wie soll das funktionieren? Das geht ja gar nicht. Da gibt's ja gar keine Anknüpfungspunkte in der Realität zu diesem Beruf", erklärt Ursula Strauss ihre damalige Gedankenwelt.

Die 12-Jährige wechselt nach der Unterstufe im Siftsgymnasium Melk an die Bakip Amstetten, um die Ausbildung zur Elementarpädagogin zu beginnen. Ursula Strauss liebt Kinder, die zahlreichen Praktika in Kindergärten gefallen ihr, sie hat den festen Wunsch, später mit Kindern zu arbeiten.

Die Schauspielerei lässt Ursula Strauss dennoch nicht los. "Die Lust am Spiel war nie weg. Ich habe auch in der Schule bei jeder möglichen Gelegenheit aufgezeigt, wenn es um spielerische Aktivitäten ging", erinnert sie sich. Im Alter von 17 Jahren wird ihr neuerlich und eindrücklich klar: Sie möchte Schauspielerin sein! Es habe sie selbst überrascht, wie klar der Wunsch plötzlich (wieder) war. Es sei "plötzlich aufgepoppt" und "richtig herausgepurzelt", sagt sie.

Nach der Matura beginnt Ursula Strauss eine Ausbildung an der Schauspielschule am Volkstheater, die sie im Jahr 1996 abschließt. Anschließend ist die Niederösterreicherin dort in verschiedensten Rollen engagiert. Weitere Theater-Engagements folgen, im Jahr 1999 beginnt sie ihre Karriere beim Film. Im Jahr 2003 spielt Ursula Strauss im Episodenfilm "Böse Zellen" unter der Regie von Barbara Albert ihre erste Hauptrolle. 2008 wird sie für ihre Rolle im Filmdrama "Revanche" von Götz Spielmann beim Grazer Filmfestival Diagonale mit einem Spezialpreis der Jury ausgezeichnet.

Großer Durchbruch mit "Schnell ermittelt"

Im Jahr 2009 gelingt Ursula Strauss der große Durchbruch. Als Theater- und Film-Schauspielerin hat sie sich da längst einen Namen gemacht, doch dank der Hauptrolle in der ORF-Serie "Schnell ermittelt" wird die damals 35-Jährige dem breiten Publikum ein Begriff. Die Rolle der Angelika Schnell hat Ursula Strauss bis heute nicht abgelegt. Zuletzt war die 7. Staffel der Serie im ORF zu sehen, die 8. Staffel wird gerade in Wien gedreht.

Würde sie Angelika Schnell als ihre Paraderolle bezeichnen? "Ich liebe die Figur sehr, aber es ist eine von vielen verschiedenen Figuren, mit denen ich beschäftigt war", meint Ursula Strauss. "Paraderolle - das klingt so, als würde sie mir am meisten liegen. Sie ist eine von vielen, was das betrifft", so die Schauspielerin. In der Quantität sei es natürlich die Rolle, die sie am öftesten eingenommen hat, "aber da waren so viele andere Charaktere, die mich genauso intensiv gefordert oder bereichert haben", möchte sich Ursula Strauss nicht auf Angelika Schnell reduzieren lassen.

© ORF/MR Film/Petro Domenigg Ursula Strauss mit ihrem "Schnell ermittelt"-Kollegen Wolf Bachofner alias "Franitschek"

Von der Polizistin zur Privatdetektivin: Die Serie "Schnell ermittelt" verfolgt laut Strauss "eine ganz seltsame Timeline". Was gut ist, "sonst würde ich es wahrscheinlich nicht mehr machen können", gesteht sie. Als Hauptdarstellerin einer Serie sei die Intensität der Arbeit am Set "schon wirklich extrem", dank der teils längeren Pausen und Formatsprünge können sich aber nicht nur die Figuren weiterentwickeln, sondern auch die Darsteller immer wieder neue Energie tanken. "Jedes Mal, wenn wir eine neue Staffel drehen, kommt für mich wieder die Überprüfung: Was ist das jetzt für ein Charakter? Wo geht sie hin? Was verliert sie? Was kommt dazu? Angelika Schnell wächst so mit, das finde ich spannend", fasst Ursula Strauss zusammen.