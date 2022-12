Steckbrief Katharina Stemberger

Name: Katharina Stemberger-Eder

Katharina Stemberger-Eder Geboren: am 28. Dezember 1968 in Wien

am 28. Dezember 1968 in Wien Beruf: Schauspielerin und Produzentin, Vorstandsvorsitzende des Integrationshauses Wien, UNESCO-Botschafterin

Schauspielerin und Produzentin, Vorstandsvorsitzende des Integrationshauses Wien, UNESCO-Botschafterin Familienstand: verheiratet mit Fabian Eder,

verheiratet mit Fabian Eder, Kinder: eine Tochter

Katharina Stembergers künstlerisches Repertoire ist breit gefächert- sie schlüpft in gehobene Theaterrollen wie in "Jedermann" oder "Mutter Courage" ebenso glaubhaft wie sie Chefinspektorin Johanna Haizinger in "SOKO Linz“ verkörpert oder in Unterhaltungsfilmen wie "Tatort" und "Der Winzerkönig" mitwirkt. Aber sie ist weit mehr als "nur" eine erfolgreiche Schauspielerin: Als UNESCO-Botschafterin setzt sie sich für die Impfung gegen Humane Papillomviren (HPV) ein und ist zudem Vorstandsvorsitzende des Integrationshauses Wien. Katharina Stemberger ist eine kritische Stimme, die sich für Flüchtlinge einsetzt und klar formuliert: „„Keine Kunst ist unpolitisch“.

© imago images/SKATA Katharina Stemberger im "Winzerkönig" mit Harald Krassnitzer und Susanne Michel

Kindheit und Werdegang

Die Kunst wird Katharina Stemberger bei der Geburt durch ihre Mutter Christa Schwertsik, die als Sängerin und Schauspielerin arbeitet, und ihrem Stiefvater Kurt Schwertsik, einem Komponisten, in die Wiege gelegt. Nach der Matura im Jahr 1988 beginnt Stemberger mit ihrer schauspielerischen Ausbildung bei Eva Zilcher. Früh entdeckt sie auch ihre Begeisterung für Musik und studiert in weiterer Folge Cello an den Konservatorien in Wien und Salzburg. 1996 besucht sie ein dreimonatiges Schauspieltraining beim "Hollywood Acting Workshop" in Los Angeles, bevor sie schließlich mit ersten Rollen Erfolge feiert. Auch ihre Schwester Julia Stemberger folgt später der künstlerischen Tradition und wird ihrerseits Schauspielerin.

© imago images/SKATA Katharina Stemberger mit Schwester Julia Stemberger

Liebe zur Schauspielerei

Stemberger verwirklicht sich als Schauspielerin sowohl in ernsteren, anspruchsvollen Stücken als auch in seichteren, auf Unterhaltung fokussierten Formaten- Hauptsache Schauspielerei! Die Frage danach, ob sie lieber das eine oder andere mache, stellt sich Stemberger nicht, denn beides verdiene dieselbe Anerkennung und habe seine Berechtigung. Näher geht Stemberger darauf in einem Interview gegenüber meinbezirk.at ein: „Natürlich hat Unterhaltung seine Berechtigung! Eine gute Komödie ist wahnsinnig schwer zu spielen. Es ist wunderbar, wenn man Leute unterhalten kann. Wenn ich meinen Beruf ausübe, stehle ich in gewissem Sinne Menschen Lebenszeit mit dem Ziel, sie zu unterhalten. Ob sie dabei immer lachen, ist eine andere Sache.“

© imago images / United Archives Katharina Stemberger 1999 mit Fritz Wepper und Helmut Fischer

In einem Interview mit orf.at führt Stemberger ihre Faszination für die Schauspielerei noch näher aus. „Was mich an meinem Beruf so interessiert, ist die Psychologie von Figuren, warum jemand etwas macht.“ Gleichzeitig ist es aber auch der persönliche Bezug ebenjener Beweggründe, den es für Stemberger herauszuarbeiten gilt und der den Reiz des Berufes für sie ausmacht, wie sie in einem Interview mit dorftv.at einräumt: „Ich glaube bei jeder Rolle, die man spielt, muss man einen Teil von sich selbst anzapfen“.

» Wenn ein Mensch in eine Zeit hineingeboren wird, kann er sich aus dieser mit all ihren Fragen nicht einfach hinausstehlen. Nicht hinschauen - das ist auch hochpolitisch. «

Politik und Kunst

Stemberger ist politisch und aktivistisch tätig, womit sich die Frage stellt, ob sich das auch in ihrer Kunst niederschlägt. Darauf antwortet Stemberger mit einem klaren „Ja“: „Keine Kunst ist unpolitisch“ sagt sie gegenüber meinbezirk.at. „Wenn ein Mensch in eine Zeit hineingeboren wird, kann er sich aus dieser mit all ihren Fragen nicht einfach hinausstehlen. Nicht hinschauen - das ist auch hochpolitisch. Da bin ich streng!“

Katharina Stemberger als Produzentin bei „Backyard Manufaktur für Film“

Mit ihrem Mann Fabian Eder, seinerseits Kameramann, betreibt Stemberger eine gemeinsame Filmproduktionsfirma namens "Die Backyard – Manufaktur für Film". Im Fokus der Arbeit soll dabei „der Mensch mit seinen Emotionen“ stehen, „in seinen Räumen, in seiner Zeit. Durch die Bewegung von Bildern wird Zeit sichtbar und dadurch entsteht eine Erzählung“.

© imago images/Manfred Siebinger Katharina Stemberger mit ihrem Mann Fabian Eder

Die Spezialisierung der gemeinsamen Produktionsfirma widerspiegelt das politische Interesse und Engagement von Stemberger klar, denn die Dokumentation von Veränderungen im öffentlichen Raum sollen „Gestaltungs- und Veränderungsprozesse sichtbar machen, die sich über lange Zeiträume erstrecken. Dabei begleiten wir Planung, Umsetzung und Nutzung über sehr lange Zeiträume und veranschaulichen damit nicht nur das Vorher-Nachher, sondern auch den zurückgelegten Weg“, wie auf der Website dargelegt wird.