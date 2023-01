Manuel Rubey, ein Künstler mit vielen Gesichtern

Manuel Rubey sieht sich selbst als "Schauspieler, der die Komödie liebt", wie er einmal zur NÖN sagte. Als jemand, der gute Pointen und Geschichten schätzt. Und als "Showboy" in der Königsklasse "Komödie". Davon überzeugte er sein Publikum vor allem bei der Verfilmung des außergewöhnlichen Musikerlebens von Falco.

Manuel Rubeys Jugend

"Mutter Medizinerin, Vater Künstler und Hausmann, beide tiefkatholisch", so bringt Manuel Rubey gegenüber dem "Standard" sein kindliches Umfeld zwischen Hirselaibchen und Waldorfschule auf den Punkt.

© imago/SKATA Manuel Rubey in jüngeren Jahren

Als Heranwachsender besuchte er in Wien zwölf Jahre lang die Waldorfschule in Mauer. Seine Eltern, der Vater ist Bildhauer und Maler, lebten bewusst nonkonformistisch. Fernsehen war verpönt, man kochte gesund. Schnitzel statt Hirselaibchen gab es nur am sonntäglichen Mittagstisch der burgenländischen Oma in Sauerbrunn. "So richtig rebelliert gegen das Elternhaus habe ich nicht - weil es war ja eigentlich eh alles okay", sagt Rubey im Magazin "Tipi".

Später entwickelte sich die Lust auf Bücher und - trotz der Angst, sich vor anderen zu präsentieren - die Freude am öffentlichen Reden. Mit 15 schrieb sich Rubey schließlich für einen österreichweiten Redewettbewerb in Wien ein und errang - sehr zum Erstaunen seiner Deutschlehrerin - den ersten Platz.

Der Wunsch, Kabarettist zu werden, reifte ebenso bereits im Teenageralter: Sein Theaterprofessor an der Waldorfschule weckte in ihm die Liebe zur Bühne. Doch erst einmal stand für Rubey nach der Matura ein Studium der Politikwissenschaft und Philosophie an der Tagesordnung - eine Verlegenheitslösung, nachdem er am Max-Reinhardt-Seminar abgelehnt worden war. Nach vier Semestern wechselte er schließlich an die Schauspielschule Krauss, es folgte der Zivildienst auf einer psychiatrischen Station. Während dieser Zeit beschäftigte sich der junge Rubey mit den Art-Brut-Künstlern aus Gugging.

© News/Ricardo Herrgott Manuel Rubey bei einem News-Fototermin im Jahr 2019

Der Schauspieler Manuel Rubey

Manuel Rubeys erste Gehversuche als Schauspieler führten ihn an das Landestheater Linz, nur zwei Jahre später folgte der Start in die Film- und TV-Karriere. Sein erstes Engagement bescherte ihm 2007 eine Rolle in der Serie "SOKO Kitzbühel". Der Durchbruch kam kurze Zeit später, als Rubey 2008 in eine Rolle schlüpfte, die ihm offenbar auf den Leib geschneidert war: die Darstellung des Sängers in "Falco - Verdammt, wir leben noch!". Seine exzellente Falco-Interpretation brachte ihm den ersehnten Erfolg als Schauspieler - aber auch Angebote, mit Werbeengagements schnelles Geld zu machen. Doch Rubey blieb standhaft und sich selbst als seriöser Schauspieler treu: "Ich habe damals wahnsinnig viel Geld in den Wind geschlagen, weil ich sehr viele Angebote, von Werbung bis hin zur Firmenfeier-Mitternachtseinlage, abgelehnt habe", sagt Rubey im Gespräch mit "Die Burgenländerin".

In Erinnerung ist vielen Österreicher:innen auch seine Rolle des René Sackbauer, dem Filmsohn von Karl Merkatz in "Echte Wiener – Die Sackbauer-Saga". Seit diesem Meilenstein war und ist Rubey in zahlreichen Filmen und TV-Serien zu sehen. So spielte er etwa 2022 die Hauptrolle im neuen Falco-Film "Jeanny - Das 5. Mädchen" und wirkte an der ARD-Familienserie "Die Glücksspieler" mit. Auch "schwierige" Rollen folgten. So war die Hauptrolle in "Gruber geht" im Jahr 2015 für Rubey, der sich selbst als "totalen Hypochonder" bezeichnet, eine besondere Herausforderung.

Mittlerweile kann Rubey auf eine beachtliche Filmographie mit rund 50 Filmen und mehreren Serien verweisen, an denen er entweder als Schauspieler oder als Drehbuchautor mitgewirkt hat.