Inhaltsverzeichnis:

Wie funktionieren Stromspeicher?

Im Grunde handelt es sich bei Stromspeicher für Photovoltaik um eine überdimensionale Batterie, die wie ein Akku immer wieder geladen und entladen werden kann. Tagsüber wird der von der PV-Anlage erzeugte Strom eingespeichert und Abends oder Nachts wieder verbraucht. Sollte mehr Strom erzeugt werden, als der Speicher aufnehmen kann, wird dieser Überschuss an das Stromnetz abgegeben.

Einfach ausgedrückt befinden sich in einer Batterie Atome, die Elektronen speichern und abgeben können. Diese sind nichts anderes, als kleinste Teilchen, die durch Bewegung Strom erzeugen können. Eine einzelne Batterie wird als Batteriezelle bezeichnet – mehrere zusammen sind ein Batteriespeicher.

Wann lohnt es sich einen Speicher anzuschaffen?

Ohne Stromspeicher kann man den selbst produzierten Solarstrom nur dann nutzen, wenn er produziert wird – sprich, tagsüber. Wenn man also viel zu Hause ist oder etwa sein E-Auto tagsüber laden kann, dann kommt man ohne Speicher gut aus. Ist dies nicht der Fall, dann kann man mit einem Speicher den Eigenverbrauch deutlich erhöhen. Denn dann kann der PV-Strom auch Abends und Nachts genutzt werden. Da Strom derzeit vergleichsweise teuer ist, kann man so die Stromkosten deutlich senken.

Wenn man viel Wert auf Unabhängigkeit legt, ist die Anschaffung von dieser Warte aus ebenfalls sinnvoll. Denn im Falle eines Blackouts ist man dann auf der sicheren Seite (man braucht dann aber zusätzlich zu Speicher auch einen Hybridwechselrichter und eine Netzumschaltbox).

Warum lohnt es sich manchmal auch nicht?

Es ist wichtig, vor der Anschaffung eine genaue Rechnung aufzustellen. Wieviel Strom erzeugt meine PV-Anlage, wieviel kann ich selbst sofort verbrauchen und wieviel bleibt dann noch über, den ich über einen Stromanbieter decken muss. Dann muss man berechnen, wie groß der Stromspeicher sein sollte. Klarerweise kann man damit den Eigenverbrauch erhöhen, doch der Speicher kostet und oft werden die Installationskosten nicht mitberechnet. Es kann also gut sein, dass es nicht wirtschaftlich ist, diese doch recht große Anschaffung zu machen. In jedem Fall sollte man einen Fachmann zu Rate ziehen – der kennt auch alle Förderungen, die man in Anspruch nehmen kann. Die derzeit hohen Stromkosten machen den Kauf aber wirtschaftlicher als früher, trotzdem kann es sein, dass er sich aus rein wirtschaftlicher Sicht, nicht rechnet.