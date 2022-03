Inhaltsverzeichnis:

Was ist ein Blackout, was passiert dabei?

To „black out“ heißt auf Deutsch „verdunkeln “. Bei einem Blackout spricht man von einem europaweiten Strom-, Infrastruktur- sowie Versorgungsausfall . Es kommt dabei so gut wie alles zeitnah zum Stillstand. Konkret bedeutet das: Es gibt kein Licht, kein Handy, kein Internet, kein Festnetz, keine Ampeln, keine Kassen. Man kann nicht kochen, der Verkehr steht still, die Lifte bleiben stecken.

Was ist der Unterschied zu einem Stromausfall?

Im Gegensatz zu einem Stromausfall, den die meisten schon erlebt haben, wo irgendwo eine Leitung – meist durch einen Bagger oder ein Gewitter – ausfällt und binnen Minuten oder zumindest Stunden wieder funktioniert, kommt es beim Blackout zum kompletten Zusammenbruch des Stromnetzes – es ist also ein langfristiger Stromausfall . Kraftwerke schalten zum Eigenschutz ab.

Wie lange dauert ein Blackout?

Bei einem Zusammenbruch des Stromnetzwerks schalten die Kraftwerke zum Eigenschutz von selbst ab, können aber nicht mehr hochfahren, bis auf sogenannte schwarzstartfähige Kraftwerke. Mithilfe dieser wird dann nach und nach wieder ein Netz aufgebaut und die anderen Kraftwerke zugeschalten. Aber das dauert. Bis wieder in ganz Europa eine stabile Stromversorgung zur Verfügung steht, wird es zumindest eine Woche dauern, so die Einschätzungen der Experten.

Welche Gefahren birgt ein Blackout?

Herbert Saurugg dazu: Das Problem ist nicht der Stromausfall allein. Darauf bereiten sich die Netzbetreiber seit langem vor. Der wirkliche Knackpunkt ist die Telekommunikationsversorgung , die auch dann noch länger nicht funktionieren wird, wenn der Strom bereits wieder fließt, was in Österreich etwa nach einem Tag zu erwarten ist.

Es wird aber wahrscheinlich danach noch mehrere Tage dauern, bis die Handy- und Datennetze wieder funktionieren. Einerseits, weil mit vielen technischen Problemen und zum anderen mit massiven Überlastungen zu rechnen ist. Und ohne Telekommunikation gibt es weder eine Produktion noch eine Warenverteilung . Und das wird dann wirklich dramatisch, weil die wenigsten Menschen darauf vorbereitet sind, sich zumindest zwei Wochen selbst versorgen zu können. Das werden wir aber brauchen.