Funktionsweise des E-Autos

Der Elektromotor an sich ist keine neue Erfindung. Patentiert wurde er schon in den 1870er Jahren - die Technik existiert also schon eine ganze Weile und wird auch millionenfach verwendet. In der Industrie, im Handwerk und bei der Bahn schätzt man die Effizienz mit der der Motor arbeitet. Außerdem ist er zuverlässig, verschleißarm, fast geräuschlos und vibrationsfrei - also eigentlich perfekt (so man einen Stromanschluss in der Nähe hat). Viele Autofahrer sind begeistert von der schaltlosen Beschleunigung und der geringen Geräuschentwicklung. 90 % der eingesetzten Energie bringt man damit auch auf die Straße. Stellt sich die Frage, warum sich der Elektromotor im Auto nicht durchsetzen konnte und wir mit Verbrennungsmotoren fahren. Die Antwort ist einfach: Strom speichern ist schwierig. Viel schwieriger, als einfach eine Flüssigkeit in einen Tank zu füllen. Also musste erst eine Batterietechnologie entwickelt werden, die für vernünftige Reichweiten sorgt.

Bei den meisten E-Autos hat sich mittlerweile die sogenannte "Skateboard-Technik" durchgesetzt. Das bedeutet, dass die Batterie zwischen Vorder- und Hinterachse im Boden, und die Motoren an den Achsen angebracht sind. Die Karosserie wird dann quasi darüber gestülpt. Der Vorteil dieser Bauweise ist, dass die Batterie wenig Platz im Fahrzeug wegnimmt und der Schwerpunkt so tief wie möglich liegt.

Neben Motor und Batterie benötigt ein E-Auto auch jede Menge Elektronik (also wie jedes neuere Auto). Doch hier kommt noch das Lastmanagement für die Batterie dazu. Damit wird dafür gesorgt, dass die Batterie optimal geladen wird und so die Lebensdauer deutlich verlängert wird. Auch eine Temperaturkontrolle ist unerlässlich, denn eine brennende Batterie ist eine echte Herausforderung. Im normalen Betrieb gelten E-Autos als sicher. Problematisch wird es eigentlich nur bei Unfällen. Wenn es dabei zu einer Verformung und Beschädigung der Batterie kommt, kann es passieren, dass die Batteriezellen sich entzünden. Und dass kann dann nur mit sehr viel Wasser und Zeit gelöscht werden. Solche Fälle sind aber selten, da die Batterie in crashgeschützten Bereichen und in einem ausgesprochen stabilen Gehäuse untergebracht sind. Außerdem wird der Stromfluss sofort durch einen "Notaus" unterbrochen.