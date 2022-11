Stromanbieter in Österreich: Welche Energieversorger es gibt

Inhaltsverzeichnis

In Österreich gibt es laut der österreichischen Regulierungsbehörde für die Strom- und Gaswirtschaft "Energie-Control Austria" (E-Control) rund 150 verschiedene Stromanbieter. Dementsprechend zahlreich sind die Angebote und Preise für Strom. Während einige Stromanbieter österreichweit agieren, sind manche Angebote nur regional verfügbar. Je nach Wohnort hat man in der Regel als Stromkunde bzw. Stromkundin die Wahl zwischen 20 unterschiedlichen Versorgern.

Ein Auswahl an Stromanbietern, die österreichweit* Strom liefern:

* Stand November 2022, exklusive Stadtwerke in Österreich

Ein Auswahl an Stromanbietern, die regional* Strom liefern:

* Stand November 2022

Energiekrise:

Aufgrund der aktuellen Energiekrise bieten einige kleinere Stromversorger derzeit keine Tarife für Neukunden und - kundinnen an bzw. nehmen keine Neuzugänge auf.

Gut zu wissen: Wenn ein Stromanbieter in Österreich Insolvenz anmelden muss, ist die Stromversorgung für Kunden und Kundinnen dennoch gewährleistet: Die Regulierungsbehörde E-Control teilt den Betroffenen in so einem Fall automatisch einen Ersatzlieferanten zu.

Welche Anbieter für Ökostrom gibt es?

Ökostrom ist Strom, der aus erneuerbaren Energien erzeugt wird - beispielsweise aus Wasserkraft, Windkraft oder Solarenergie.

Seit der Energiewende (Übergang zu einer nachhaltigen Energieversorgung) gibt es in Österreich fast nur noch Anbieter für Ökostrom. Während ein guter Anteil des grünen Stroms in Österreich erzeugt wird, kaufen manche Anbieter Strom aus erneuerbaren Energien auch aus anderen Ländern wie beispielsweise Norwegen zu. Einige der österreichweiten Energieversorger, die Ökostrom anbieten sind: AAE Naturstrom Vertrieb GmbH, go green energy, KELAG Naturstrom GmbH, WEB Windenergie AG, Salzburg Ökoenergie GmbH (für mehr Stromanbieter siehe Listen oben). Diese Anbieter tragen auch das Umweltzeichen "UZ 46 Grüner Strom", das Informationen darüber liefert, ob es sich tatsächlich um umweltfreundliche Stromprodukte handelt.

Laut Verein für Konsumenteninformation (VKI) (Stand 2021) werden rund 15 Prozent des in Österreich verbrauchten Stroms aus dem Ausland importiert. Zusätzlich existieren immerhin noch 17 aktive fossil-thermische Kraftwerke in Österreich, wobei vor allem Erdgas als Brennstoff zum Einsatz kommt.

Wie ist es also möglich, dass hauptsächlich Ökostrom angeboten wird? Das liegt laut VKI daran, dass der angepriesene Strom gar nicht so grün ist, wie es scheint. Das liegt daran, dass grüne Herkunftsnachweise von Strom aus beispielsweise Windkraftanlagen, Photovoltaikanlagen, Wasserkraftwerke, Biomasseanlagen an Energiebörsen gehandelt werden. Das Problem dabei ist: Diese Öko-Zertifikate werden häufig getrennt gehandelt, mit Strom unbekannter Herkunft kombiniert und dennoch als Ökostrom betitelt - obwohl die EU-Richtlinie besagt, dass derart umetikettierter Strom nicht als Ökostrom bezeichnet werden darf. Oft fehlt es jedoch an Transparenz. Für Anbieter mit dem Umweltzeichen UZ 46 gilt: Die jeweiligen Herkunftsnachweise werden gemeinsam mit der erzeugten Energie gekauft und dürfen nicht getrennt gehandelt werden.