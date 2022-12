Photovoltaikanlagen: Welche Einspeisetarife es gibt

Inhaltsverzeichnis

Photovoltaikanlage: Wie speist man Strom ein?

Der Strompreis in Österreich steigt aufgrund der Energiekrise an. Immer mehr Österreicher:innen produzieren, um Kosten zu sparen, daher selbst Strom. Private Haushalte, die selbst Strom produzieren, nutzen laut E-Control - der österreichischen Regulierungsbehörde für die Strom- und Gaswirtschaft - vor allem Photovoltaik (PV) beziehungsweise eine Photovoltaikanlage. Dabei bringt es den Nutzer:innen am meisten, wenn die mittels privater Photovoltaikanlage erzeugte Kilowattstunde (kWh) auch selbst verbraucht wird. Denn man spart so nicht nur beim Verbrauch, sondern muss auch die sonst anfallenden Netzkosten und Steuern nicht bezahlen.