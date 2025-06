Immobilienmarkt 2025: Rekorde, Raritäten und Villen mit Geschichte

Oskar Kokoschka zählt neben Gustav Klimt und Egon Schiele zu den prägenden Köpfen der Wiener Moderne. In den 1920er-Jahren erwarb er eine Villa am Wilhelminenberg – ganz bewusst: „Dort, wo die Luft in Wien am besten ist“, sollte seine Familie leben, da sein Vater an einer Lungenerkrankung litt. Er galt in der NS-Zeit als „Entartetster unter den Entarteten“ und floh 1938 ins Exil – erst nach Prag und dann nach England. 1975 nahm er die österreichische Staatsbürgerschaft wieder an.