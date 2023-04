Mental Load: Psychische Belastung im Alltag

Die mit Sternchen (*) gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn Sie auf so einen Affiliate-Link klicken und über diesen Link einkaufen, bekommen wir von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für Sie verändert sich der Preis nicht.

Über einen Selbsttest kann man herausfinden, wie es einem in diesem Kontext aktuell geht. Dabei geht es darum, zu klären, wie groß der individuelle Mental Load im Moment ist und ob es an der Zeit ist, (im besten Fall noch) präventiv zu handeln oder Konsequenzen zu ziehen und Aufgaben abzugeben.

Wie kann man vorbeugen?

Hier sollte man sich ein Beispiel an Balu, dem Bären, nehmen und immer wieder das Lied „Versuch’s mal mit Gemütlichkeit“ vor sich hin summen. Ob es zu einem Mental Overload kommt oder nicht, hängt nämlich sehr stark von der eigenen Persönlichkeit und zugleich der individuellen Resilienz-Fähigkeit ab.

Gefährdeter sind jene Personen, die gelernt haben, immer alles perfekt machen zu müssen, selbst stark genug zu sein, alles alleine zu bewerkstelligen und keine Fehler machen zu dürfen. Weniger gefährdet sind hingegen Personen, die gelernt haben, nicht immer perfekt sein zu müssen, auch einmal loslassen zu dürfen und sogar „Nein“ zu sagen - ganz ohne dafür von anderen durch Missachtung oder gar Liebesentzug bestraft zu werden. Zu welchen sogenannten „inneren Antreibern“ man individuell am ehesten neigt, kann man basierend auf diesem Test sehr gut erkennen und selbst analysieren: Antreiber-Test (transaktionsanalyse-online.de)

Hier noch ein paar weitere Tipps zum Vorbeugen:

Vorbeugen kann man in jedem Fall, indem man sich selbst strukturiert und Tagesabläufe so skizziert, dass zwar noch immer Platz für unerwartete Dinge ist, man aber einen guten Grundüberblick erhält. Am besten wird alles in schriftlicher Form festgehalten. So hat man direkt vor Augen, was man tatsächlich selbst erledigen muss und was jemand anderes übernehmen könnte. Suchen Sie sich regelmäßig jemanden zum Reden. Oftmals hilft ein Perspektivenwechsel von außen, um die Dinge wieder klarer und lösungsorientierter zu sehen. Sagen Sie zudem immer wieder einmal „Nein“ und lernen Sie, eigene Grenzen zu setzen und einzuhalten. Achten Sie darauf, regelmäßig Zeit für sich zu haben - nur für sich! Es reichen schon 10 Minuten am Tag, die aber ausschließlich und ausnahmslos NUR Ihnen gehören. Erinnern Sie Ihre Umgebung daran, wie wichtig und wertschätzend Höflichkeiten wie ein kleines „Bitte und Danke“ sind.

Inwieweit sind auch Männer betroffen?

Männer können durchaus von Mental Load oder Overload betroffen sein. In der Regel sind Frauen allerdings häufiger betroffen. Das liegt vordergründig daran, dass Frauen schon sehr früh lernen, für Fürsorge und das Wohlbefinden anderer zuständig zu sein. Während Buben im Kindergarten noch mit Eisenbahn und Autos spielen, neigen Mädchen häufig bereits dazu, Puppenmama zu spielen und für andere zu sorgen. So bleibt das später bis zu einem gewissen Grad.

Der Großteil der Frauen neigt dazu, sich immer um alles zu kümmern, immer alles unter einen Hut zu bringen und darauf zu achten, dass es allen gut geht.

Laut einer Studie von Elite Partner aus dem Jahr 2021 wartet jeder vierte Mann im eigenen Zuhause auf Anweisungen seitens der Frau, um sich aktiv in den Haushalt einzubringen. Leider neigen Frauen aber dazu, alles lieber selber zu machen, bevor sie etwas delegieren und erst einmal erklären müssen, was in welcher Form erledigt werden sollte. Deshalb liegt hier eines der größten Lernfelder für Männer und Frauen. Männer sollten versuchen, sich proaktiver einzubringen und nicht erst auf „Anweisungen“ zu warten. Und Frauen sollten die Hilfe aktiv einfordern und nicht lieber alles selbst machen, bevor sie um Unterstützung bitten.

Wie sieht Mental Load aus, wenn keine Kinder im Spiel sind?

Diese Form der psychischen Überlastung kann auch Personen ohne Kinder passieren. Nur ist der Mental Load dann meist nicht so groß wie mit Kindern. Aber selbst ohne Kinder übernehmen Frauen gerne die Verantwortung dafür, dass zu Hause alles in Ordnung und gemütlich ist. Sie kümmern sich neben ihrer Arbeit um den vollen Kühlschrank, frische Wäsche, eine schön dekorierte Wohnung und das Geburtstagsgeschenk für die Schwiegermutter, etc.. Hier können ebenfalls die sogenannten „unsichtbaren“ Aufgaben dauerhaft belasten.