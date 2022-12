Privatkonkurs - wenn die Schulden überhand nehmen

Rund 30 % der Privatkonkurse sind auf persönliche Überschätzung zurückzuführen (also keinen Überblick über Kosten und Ausgaben zu haben), bei etwa 18 % führte eine Reduktion des Einkommens in die Schuldenfalle. Der Rest entfällt auf Lebenskrisen (von Scheidung bis Unfall).

Vielfach wird die Frage gestellt, ab welcher Schuldenhöhe es Sinn macht, einen Privatkonkurs zu eröffnen. Tatsache ist, dass es auf die Höhe der Summe eigentlich nicht ankommt. Es ist allein entscheidend, ob der Schuldner seinen Verbindlichkeiten noch nachkommen kann oder nicht. Wenn das nicht mehr der Fall ist, und man nur über ein geringes Einkommen verfügt, kann der Privatkonkurs schon bei niedrigem Schuldenstand sinnvoll und notwendig sein.

Wo und wie anmelden

Ein Antrag auf Privatkonkurs muss bei Gericht eingebracht werden. Zuständig ist das Bezirksgericht, das für die Wohngegend des Schuldners zuständig ist. Im Grunde reicht auch eine mündliche Erklärung an das Gericht. Dies sollte man tunlichst so schnell wie möglich machen, nachdem klar, dass man zahlungsunfähig ist. In der Praxis sollte man sich unbedingt Hilfe bei einer Schuldnerberatung holen.

Was wird gepfändet und was darf man behalten?

Bei einer Pfändung werden Gegenstände oder Geld weggenommen. Damit genug Geld zum Leben bleibt, ist ein bestimmter Betrag – das sogenannte Existenzminimum – nicht pfändbar. Die Höhe dieses Betrages hängt davon ab, ob man vielleicht auch noch Unterhalt zahlen muss. Und davon, wie hoch das Einkommen ist. Mithilfe eines Pfändungsrechners kann man die Höhe des Existenzminimums berechnen.

Scheitert die Vereinbarung eines außergerichtlichen Ausgleichs oder eines Sanierungsplans, kommt es zu einer Liquidierung des Vermögens des Schuldners. Jedoch nicht alle Vermögensgegenstände dürfen verwertet werden.

Nicht verwertet werden dürfen z.B: Kühlschrank, Herd, Staubsauger, Waschmaschine, Betten, sonstige notwendige Einrichtung, KFZ (aber nur sofern für Berufsausübung notwendig), Nahrungsmittel und Heizmittel für 4 Wochen, Haustiere, Ehering.

Es gibt allerdings auch eine Reihe von Dingen, die sehr wohl gepfändet werden dürfen: Fernsehgerät, DVD-Player, neuwertige Handys, Stereoanlage, PC, Geschirrspülmaschine, KFZ, Bilder, Schmuck, Antiquitäten. Bei diesen Dingen wird es im Einzelfall wohl darauf angekommen, wie alt sie sind bzw. was man dafür überhaupt noch erlösen kann.

Wie lange dauert ein Sanierungsverfahren?

Je nachdem welche Verfahrensart in Frage kommt, handelt es sich um zwei oder fünf Jahre (Sanierungsplan) bzw. bis maximal sieben Jahre mit Zahlungsplan. Je nach Schuldenhöhe und Finanzlage kann es also lange dauern, bis man wieder schuldenfrei ist.

Wie viel muss man zurückzahlen?

Das hängt von den finanziellen Möglichkeiten und der Art des Verfahrens ab. Muss man im Sanierungsplan mindestens 20% zurückzahlen, ist es beim Abschöpfungsverfahren de facto unerheblich, da sich die Summen hier nur am pfändbaren Einkommen des Schuldners orientieren.

Was bleibt dem Schulder?

Unterm Strich eigentlich nur das Existenzminimum und die notwendigsten Dinge zum Leben.

Was ist ein außergerichtlicher Ausgleich?

Der außergerichtliche Ausgleich bedeutet, dass der Schuldner ohne Mitwirkung des Gerichts versucht, sich aus dem Zustand der Zahlungsunfähigkeit zu befreien. Dazu gehören Maßnahmen wie Ratenzahlungen, Stundung oder auch (teilweiser) Schulderlass.

Nachteilig ist, dass es hier einer Zustimmung von 100% der Gläubiger bedarf und gesetzlich Sozialversicherungsträger und Finanzamt nicht zustimmen dürfen. Dies bedeutet, dass beide zu 100% zu befriedigen sind, was die Quote der anderen Gläubiger diesbezüglich mindert.

Wichtig ist, dass jeder der Gläubiger erfährt, was der andere Gläubiger an Quote erhält und alles, was den außergerichtlichen Ausgleich betrifft, muss unbedingt schriftlich festgehalten werden. Ansonsten steht es frei, mit den Gläubigern verschiedene Quoten und Fristen zu vereinbaren, solange alle anderen zustimmen. Für Schuldner ist er interessant, weil keine Verfahrenskosten anfallen.

Was ist eine Konkursaufhebung?

Der Konkurs ist vor allem dann aufgehoben, wenn ein Sanierungsplan oder ein Zahlungsplan mit der erforderlichen Gläubigermehrheit angenommen und rechtskräftig vom Gericht bestätigt oder ein Abschöpfungsverfahren mit Restschuldbefreiung eingeleitet wurde.

Ab diesem Zeitpunkt entfallen alle Einschränkungen des Schuldners (z. B. das Verbot, gewisse Rechtsgeschäfte selbst abzuschließen oder Zahlungen vorzunehmen).

Schuldnerberatungsstellen

Alle Schuldnerberatungsstellen österreichweit findet man unter www.schuldnerberatung.at. Sie stehen allen kostenfrei zur Verfügung und man sollte sich unbedingt dort beraten lassen. Sie helfen nicht nur, einmal einen Überblick über die Möglichkeiten, die man noch hat, zu bekommen, sondern stehen einem auch während des Verfahrens mit Rat und Tat zur Seite.

Gibt es eine Liste derer, die in Privatkonkurs sind?

Ja, wie oben bereits erwähnt, wird mit Eröffnung des Privatkonkurses das Verfahren in die Ediktsdatei aufgenommen und kann unter https://edikte.justiz.gv.at/edikte eingesehen werden.

Alle Daten sind grundsätzlich bis ein Jahr nach Abschluss des Insolvenzverfahrens abrufbar, bei Abweisung mangels kostendeckenden Vermögens drei Jahre.

Nach vollständiger Erfüllung des Sanierungs- oder des Zahlungsplans hat der Schuldner die Möglichkeit, eine Löschung aus der Insolvenzdatei zu erwirken.