Inhaltsverzeichnis:

Das digitale Amt wurde als App zur Website oesterreich.gv.at entwickelt, um den Bürgern noch mehr und schnelleren Service rund um alle Amtswege anbieten zu können. Die Nutzung der App ist kostenlos, es kann aber passieren, dass für die Ausstellung und Beantragung gewisser Dokumente Gebühren anfallen. Darüber wird man aber im Vorfeld direkt in der App informiert.

Digital erledigen kann man über das Digitale Amt folgende Amtswege:

Die Services werden kontinuierlich ausgebaut und erweitert.

Wie kommt man zum digitalen Amt?

Die App "Digitales Amt" kann im App Store kostenlos heruntergeladen werden. Für die Anmeldung notwendig ist die ID Austria oder die Handysignatur.

Die Handysignatur ist einer persönlichen Unterschrift gleichgestellt – nur eben im Internet. Sie ist sozusagen ein virtueller Personalausweis. Mit der Handysignatur hat man Zugang zu mehr als 200 eServices in Verwaltung und Wirtschaft. Um sie zu aktivieren gibt es mehrere Möglichkeiten. Entweder man geht persönlich mit einem amtlichen Lichtbildausweis zum Amt (die Registrierungsstellen findet man unter diesem Link: https://www.a-trust.at/registrierungsstellen/) oder man lässt die Signatur online freischalten. Dies ist über mehrere Portale, unter anderem FinanzOnline, möglich.

Seit Sommer 2022 können Nutzer der Handysignatur auf die ID Austria umsteigen. Notwendig dafür ist der Download der App "Digitales Amt".

Die App öffnen und auf das Symbol "Anmelden" klicken

Anmeldeart wählen: Anmelden mit ID Austria /Handysignatur

Nun wird ein Zweitgerät benötigt, auf dem man die Website www.handy-signatur.at/digitales-amt aufruft.

Dort auf "Jetzt starten" klicken und mit dem Handysignatur-Benutzernahmen und Passwort anmelden (Klick auf Identifizieren).

Nun erhält man einen TAN auf das Smartphone. Diesen am Zweitgerät eingeben und auf Identifizieren klicken.

Nun setzt man den Prozess am Smartphone fort und wählt "Jetzt QR-Code einscannen" und nach der ausgewählten Art identifizieren.

Den Zugriff auf die Kamera erlauben und den QR-Code am Bildschirm des Zweitgerätes scannen. Klappt das nicht, kann man alternativ auch einen Aktivierungscode eingeben.

Als nächstes gibt man das Signatur-Passwort ein und klickt auf weiter

Es folgt die Unterschrift der Signatur-Anfrage und die Feststellung der Identität.

Nun verfügt man über eine ID Austria und kann das Digitale Amt nutzen. Wenn man sich mit einer Handy-Signatur anmeldet, wird im Zuge der Anmeldung die alte Handy-Signatur zur ID Austria umgestellt und behält alle Funktionen und Ihre Anmeldedaten. Die Anmeldung für die Vollversion der ID Austria ist ebenfalls in der App möglich, in manchen Fällen ist jedoch ein persönlicher Gang zur Behörde notwendig. In der Vollversionen können etwa Ausweise direkt in der App abgelegt und vorgezeigt werden.