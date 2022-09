Für jeden Gast beim Einchecken sofort sichtbar sind die neuen Schlüsselkarten. Diese sind nicht mehr aus Plastik, sondern vielmehr aus Holz.

Bei den Lebensmitteln wird auf Regionalität gesetzt. Zudem wird daran gearbeitet, eine eigene Produktion aufzubauen. Auf der Wiese in der Nähe des Eingangs leben bereits 250 Hühner. "Wir können den Eigenbedarf an Eiern fast zur Gänze decken. So sind alle Frühstückseier von unseren Hühnern", erklärt Landgut-Verwalter Christian Seiringer, der auch für die Tiere zuständig ist. Am Anfang wusste Seiringer nicht viel über Hühner, mittlerweile sind sie ihm ans Herz gewachsen, und er ist von der Qualität der Eier begeistert.

In einem kleinen Wald stehen Bienenstöcke für Honig, und auf einer Wiese in unmittelbarer Nähe des Golfparcours ist ein Fischteich geplant. Künftig sollen die Forellen und Saiblinge für das Restaurant hier gezüchtet werden.

Entlang der Einfahrt wurden Obstbäume gepflanzt. In einem Glashaus wachsen bereits jene Kräuter, die Küchenchef Gottfried Prall und sein Team für die Gerichte benötigen.

Auch Salate und Gemüse wie Tomaten werden hier angebaut. Die Fläche reiche aktuell aber noch nicht aus, um den Eigenbedarf an Gemüse zu decken, so Seiringer. "Im Augenblick probieren wir noch aus, welche Gemüsesorten in ausreichenden Mengen gezüchtet werden können, um den Eigenbedarf zu decken." Dabei wird teilweise mit der renommierten Schule und Forschungsanstalt für Landwirtschaft Raumberg-Gumpenstein, die sich nur wenige Kilometer entfernt befindet, zusammengearbeitet.

Vorgesehen ist außerdem eine Trüffelbaumplantage. "Die Wurzeln heimischer Baumarten werden mit Trüffelsporen angeimpft", erklärt Seiringer. Denn die Bäume und die wertvollen Pilze wachsen in Symbiose. Anschließend werden die Bäume eingesetzt, und die Trüffel können gedeihen.

Das Energiekonzept vom Schloss Pichlarn

Eine Besonderheit von Schloss Pichlarn sind die sechs Wasserquellen, über die es verfügt. Diese entspringen am Gatschen, einem Berg in unmittelbarer Nähe. Das Wasser gelangt zunächst in einen Hochbehälter und weiter ins Schloss.

"Wir sind uns bewusst, dass das in Zeiten des Klimawandels ein sehr kostbarer Schatz ist, und gehen damit äußerst behutsam um", sagt Imlauer. Mit Ende des Jahres wird es möglich sein, dieses Quellwasser mit Mineralien zu versetzen. Es ersetzt dann konventionelle Mineralwasserflaschen. "Dadurch können wir jährlich 100.000 Flaschen, die an einem anderen Ort abgefüllt und durch Österreich transportiert werden, einsparen", freut sich der Hotelier.

Ein derart großes Hotel benötigt klarerweise viel Energie, obwohl bereits zu 100 Prozent LEDs verwendet werden und eine Klimaanlage aufgrund der Lage auf 740 Metern nicht notwendig ist. Ein Teil des erforderlichen Stroms wird demnächst von der Fotovoltaikanlage kommen, die auf dem Dach der alten Tennishalle installiert wird.

Geheizt wird per Fernwärme aus dem Biomassewerk in Irdning. Das regionale Kraftwerk erzeugt aus Holz der Region Wärme. So wird keinerlei Gas oder Öl benötigt.

"Wir lassen regelmäßig eine CO2-Analyse erstellen", so Seiringer. Darauf basierend wird weiter optimiert, um das Hotel klimafreundlicher zu machen. Pläne dafür, sagt Georg Imlauer, habe er noch viele.

Der Beitrag erschien ursprünglich im News 36/2022.