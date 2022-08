Inhaltsverzeichnis

Hat man die Entscheidung, eine Klimaanlage für die eigenen vier Wände anzuschaffen, erst einmal getroffen, gilt es eine Reihe von Fragen zu beantworten, damit man das richtige Gerät für die Gegebenheiten findet.

Grundsätzlich gibt es drei Varianten von Klimageräten: mobile Klimageräte, mobile Splitgeräte und fest verbaute Splitgeräte. Alle drei haben Vor- und Nachteile. Beleuchten wir zunächst die technischen Details.

Hier handelt es sich um Monoblockgeräte, die im Gegensatz zu den anderen Varianten keinen Außenteil haben. Das bedeutet, dass sie die warme Luft ansaugen und durch einen Abluftschlauch nach außen befördern. Dazu muss man natürlich das Fenster einen Spalt offen lassen (oder im Fensterglas einen Auslass einschneiden). Die Vorteile liegen auf der Hand: Es sind keine baulichen Veränderungen notwendig, sie sind schnell angeschafft und aufgestellt und auch nicht so teuer wie die anderen Varianten. Ab 300 Euro ist man hier mit dabei. Nachteile haben sie leider auch. In Wohnungen mit Gasthermen ist besondere Vorsicht geboten, denn die Klimageräte können einen Unterdruck erzeugen und so zu Kohlenmonoxidbildung führen – und das kann lebensgefährlich sein. Die Geräuschentwicklung ist bei Monoblockgeräten ebenfalls relativ hoch. Außerdem kann man mit den mobilen Geräten immer nur einen Raum kühlen und sie sind auch nicht sehr energieeffizient. Der Stromverbrauch unterscheidet sich deutlich von Splitgeräten.

Mobile Splitgeräte sind eine Lösung zwischen mobilen Monoblockgeräten und fest eingebauten Splitgeräten. Sie verfügen über einen Innen- und einen Außenteil. Die beiden Teile sind mit einem dünnen Abluftschlauch miteinander verbunden. Wenn man den Außenteil auf einem Balkon oder einer Terrasse abstellen kann, keine schlechte Lösung. Die Geräte sind leicht aufzustellen und schnell in Betrieb zu nehmen. Sie kosten zwischen 600 und 2.500 Euro. Auch hier ist der Stromverbrauch höher als bei eingebauten Klimaanlagen, die Gefahr der Kohlenmonoxidbildung besteht ebenfalls. Der Geräuschpegel liegt auch hier relativ hoch.

Eine Split-Klimaanlage ist ein fix verbautes Gerät mit einem (oder mehreren) Innenteil(en) und einem Außenteil. Bei dieser Anlage wird kein Schlauch durch das Fenster geleitet, sondern es muss ein Mauerdurchbruch hergestellt werden. Durch diesen werden Kühlflüssigkeit und Kondenswasser geleitet. Die Split-Klimaanlage eignet sich dazu, nicht nur einen Raum, sondern mit mehreren Innenteilen mehrere Räume bzw. ein ganzes Haus zu kühlen. Moderne Anlagen arbeiten extrem leise (sowohl innen als auch außen – die Nachbarn hören im Nacht-Flüsterbetrieb meist gar nichts davon) und extrem energieeffizient. Die Innenteile verfügen meist über viele Einstellungsmöglichkeiten – so können etwa Sensoren erfassen, wo sich im Raum Personen befinden, und dafür sorgen, dass der kalte Luftstrom nicht genau auf sie bläst. Für viele Anlagen stehen Apps zur Steuerung zur Verfügung. Es handelt sich um eine langfristige Investition, die sich natürlich auch im Preis niederschlägt. Für einen Raum muss man mit Kosten ab 1.600 Euro rechnen. Eine preisliche Obergrenze kann man nicht angeben, da es auf die individuellen baulichen Gegebenheiten und Wünsche ankommt. Split-Klimaanlagen dürfen nur von konzessionierten Technikern eingebaut werden, da hier mit Kältemitteln hantiert werden muss. Alles in allem sind sie zwar in der Anschaffung teuer, im Betrieb dafür aber günstig.

Welche Klimaanlage darf ich wo verwenden?

Mobile Klimageräte können überall, also auch in Mietwohnungen ohne Genehmigung, benutzt werden. Grundsätzlich gilt dies auch für das mobile Splitgerät – solange man einen Balkon oder eine Terrasse besitzt. Ist dies nicht der Fall, müsste man den Außenteil an der Fassade anbringen, wofür wiederum man eine Genehmigung des Vermieters benötigt.

Beim fest verbauten Split-Gerät ist man auf das Wohlwollen des Vermieters angewiesen. Ohne dessen Zustimmung darf keine wesentliche Veränderung am Mietgegenstand vorgenommen werden. Man muss also schriftlich um Genehmigung ansuchen, am Besten mit einem Kostenvoranschlag und möglichst genauen Plänen. Danach hat der Vermieter zwei Monate Zeit zu reagieren. Diese Zeit muss man leider abwarten, ohne Zustimmung darf man nicht mit den Arbeiten beginnen. Gibt es in diesen zwei Monaten keine Rückmeldung, gilt dies als Zustimmung. Sollte der Vermieter ablehnen, hat man schlechte Karten. Die Gerichte haben in den letzten Entscheiden immer zugunsten der Vermieter entschieden. Liegen besondere Gründe (etwa gesundheitliche Probleme) vor, kann man sich allerdings an eine Schlichtungsstelle wenden (in der Hoffnung, dass der Vermieter einlenkt). Achtung bei Auflösung des Mietverhältnisses: Der Vermieter ist nicht verpflichtet, die Klimaanlage abzulösen und kann auch den Rückbau fordern.

Auch Wohnungseigentümer können die Anlagen nicht einfach einbauen. Sie müssen eine Baugenehmigung einholen – vor allem für die Außenteile. Was das äußere Erscheinungsbild des Gebäudes und die Lärmentwicklung des Außengeräts angeht, gibt es strenge Vorschriften. In Wien etwa ist es nicht erlaubt, das Außengerät sichtbar an der Fassade oder an Balkonbrüstungen anzubringen. Das kann einen nachträglichen Einbau schwierig machen. Bei einem solchen nachträglichen Einbau sollte man sich auf jeden Fall an einen Fachbetrieb wenden. Die Fachleute sind nicht nur mit den technischen Voraussetzungen vertraut, sondern kennen auch die rechtlichen. Sie können viele Probleme vermeiden helfen. Wie bei allen größeren Anschaffungen sollte man auch hier unbedingt mehrere Angebote einholen.