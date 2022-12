Stundenlanges Sitzen, ständiges Starren aufs Handy, viel zu wenig Bewegung und dazu noch Stress - perfekte Voraussetzungen, um früher oder später Probleme mit Nacken und Rücken zu bekommen. Mittlerweile leiden fast zwei Millionen Österreicherinnen und Österreicher an chronischen Rückenschmerzen.

Frauen sind häufiger betroffen als Männer. Zusätzlich erhöht sich das Risiko mit dem Alter. So leidet jeder fünfte unter 60-Jährige an Rückenschmerzen, bei den über 60-jährigen Menschen ist es bereits jeder Dritte, zeigen Daten der Österreichischen Schmerzgesellschaft.

Die Anzahl jener, die nicht an chronischen, sondern (noch) an sporadischen Schmerzen leiden, ist ebenfalls alarmierend. So gaben in einer Befragung des Robert-Koch-Instituts 54,9 Prozent der Frauen an, in den vergangenen zwölf Monaten zumindest einmal an Nackenschmerzen gelitten zu haben. 19,4 Prozent der Befragten hatten im vergangenen Jahr sogar gleich mit mehreren Bereichen des Rückens Probleme.

War die Zahl der Betroffenen in den vergangenen Jahren schon hoch, stieg sie durch die Coronapandemie neuerlich deutlich an. Grund dafür sind eine noch ausgeprägtere Inaktivität und Homeoffice an einem oft ergonomisch nicht optimalen Arbeitsplatz. "Kreuz- und Rückenschmerzen sind eine Volkskrankheit", weiß Richard Crevenna, Vorstand der Universitätsklinik für Physikalische Medizin, Rehabilitation und Arbeitsmedizin an der MedUni Wien.