Bandscheibenvorfall: Ab wann wird's gefährlich?

Bewegung ist das Um und Auf, um einem Bandscheibenvorfall vorzubeugen. "Was wir machen können, ist nicht den Lift nehmen, sondern die Stufen steigen. Die eine Station nicht mit der Straßenbahn fahren, sondern die zehn Minuten zu Fuß gehen. Wenn man das jeden Tag macht, kommt schon etwas zusammen." Abgesehen davon rät der Mediziner natürlich zu Sport. "Ganz egal, welcher Sport. Hauptsache, man macht was." Der eine geht gerne ins Fitnessstudio, dem einen macht Laufen Spaß, wobei Ausdauersport den Bandscheiben ganz besonders gut tut. Anfangs reichen tägliche Einheiten von fünf Minuten. "Irgendwann ist man dann auf einer Stunde oben, weil es einem Spaß macht", prognostiziert Lanz.

Neben Bewegung spielt auch Ernährung eine Rolle. Der Mediziner rät zu antientzündlicher Kost, so, wie sie bei einer Gicht-Therapie empfohlen wird. Weniger Alkohol, weniger Zucker, weniger Fleisch, dafür mehr grüne Lebensmittel. "Alles, was grün ist, ist gut. Außer Erbsen", erklärt er. Denn während Spinat, Gurke und Petersilie basisch sind, zählen Hülsenfrüchte zu den säurebildenden Lebensmitteln. "Mit der Ernährung kann man sehr viel bewirken. Denn die Entzündung braucht eine eigene Nahrung. Und wenn man ihr die nicht gibt, kann sie auch nicht so stark ausbrechen." Ebenso wichtig ist die Flüssigkeitszufuhr. Die Empfehlung des Sportmediziners lautet 35 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht. Bei einer 60 Kilo schweren Person wären das gute zwei Liter täglich. Aber: "Je mehr, desto besser".

Wobei man bei hoher Flüssigkeitszufuhr nicht darauf vergessen dürfe, die Mahlzeiten ausreichend zu salzen. Mit der Flüssigkeit wird nämlich auch das Salz aus unserem Körper heraus geschwemmt. Und weil unser Körper nun mal eine gewisse Menge an Salz braucht, müssen wir für Nachschub sorgen. Schließlich kann man einem Bandscheibenvorfall auch mit dem sogenannten 16:8-Fasten vorbeugen. Diese Form des Fastens gibt den Zellen die Möglichkeit, sich zwischenzeitlich zu regenerieren. "In der Zelle ist, bildlich gesprochen, ein Mistkübel drin, der hin und wieder entleert werden muss. Und das geht nur, indem man eine Zeitlang nichts isst. Auf diese Weise können die Zellen ihre Energiereserven, die sie im Laufe der Zeit angesammelt haben, abbauen und sich reinigen", veranschaulicht Lanz.

Welche Sportarten sind weniger gut?

Natürlich ist das Risiko bei Sportarten, bei denen erhöhte Sturzgefahr besteht oder die auf einem monotonen Bewegungsablauf basieren, höher, dass es früher oder später zu einer körperlichen Abnützung kommt. "Tennisspieler haben häufig Probleme durch das Aufschlagen, bei dem sehr einseitig gearbeitet wird", weiß der Arzt. Davon betroffen seien aber weniger die Bandscheiben als die Facettengelenke - ebenso ein Teil der Wirbelsäule. Von einer speziellen Sportart abraten würde Lanz jedenfalls nicht. "Die Bandscheiben brauchen die Belastung und die Bewegung", betont er. Daher sei jeder Sport besser als gar kein Sport.

© iStockphoto.com Ausauersport tut den Bandscheiben besonders gut

"Man muss sich das so vorstellen: Die Bandscheiben haben einen ganz langsamen Stoffwechsel. Sie brauchen irrsinnig lang, um sich zu regenerieren und zu ernähren." Was daran liegt, dass keine Blutgefäße in sie hineinlaufen, die sie mit all dem, was sie brauchen, versorgen könnten. "Das würde gar nicht gehen, denn wenn da Blutgefäße durchlaufen würden, wäre die mechanische Stabilität nicht mehr gegeben", erklärt der Mediziner. Also müssen sie sich auf andere Weise ernähren - und zwar durch Be- und Entlastung. "Wie ein Schwamm, den man auspresst und der sich dann wieder mit Wasser vollsaugt." Ohne Belastung daher auch keine Regeneration. Und ohne Regeneration keine gesunde Bandscheibe.

Welche Matratze ist die richtige?

Welche Matratze der Wirbelsäule gut tut, hängt ganz davon ab, in welcher Position man für gewöhnlich schläft. Bauchschläfer sollten eine Matratze wählen, die im Bereich des Gesäßes etwas härter ist. Ansonsten besteht die Gefahr, dass ebendieses durchhängt, man im Hohlkreuz liegt und morgens mit Rückenschmerzen aufwacht. Dasselbe gilt für den Seitenschläfer, der darüber hinaus darauf achten sollte, dass er seinen Kopf auf einen Polster bettet, der ihn seitlich ausreichend stützt. Rückenschläfer wiederum sollten auf eine weichere Matratze setzen. "Die schwereren Körperteile, sprich der Schultergürtel und das Gesäß, sollten im Schlaf absinken können. So wird die Wirbelsäule in die Länge gezogen. Ein passives Stretching, sozusagen."

Abgesehen davon sollte die Matratze natürlich nicht ein gewisses Alter überschreiten. Alle zehn Jahre sollte man sie wechseln. Wenn sie durchgelegen ist, natürlich schon früher. Und noch eine Sache: "Man verbringt sieben bis acht Stunden täglich im Bett. Wer sparen will, soll das lieber beim Bier und den Zigaretten machen. Aber nicht bei der Matratze."