Robert Menasse: „Die EU-Wahl wird eine Katastrophe“

Bedrohlich Zeiten für die Europäische Union: Immer mehr Staaten werden von Rechten geführt, Italien, Polen, Ungarn. Der Nationalismus feiert fröhliche Urständ’. Europa rückt immer näher an den Krieg in der Ukraine. Und seit dem Angriff der Hamas auf Israel steigt der Antisemitismus ins Unermessliche.

Kein Grund zur Verzweiflung für Robert Menasse. Der bedeutende österreichische Schriftsteller widmete zehn seiner 69 Lebensjahre der Europäischen Union und kennt das Konstrukt genau. Er lebte in Brüssel, um für seine Roman-Trilogie über die EU zu recherchieren. 2017 erschien Teil eins, „Die Hauptstadt“. Meisterhaft, in Balzac’scher Manier erzählt Menasse da die Lebensgeschichten von Menschen, die im Zentrum der EU leben und arbeiten und verwebt sie mit Elementen eines rasanten Action-Thrillers. Teil zwei, „Die Erweiterung“, eine Satire auf die Bemühungen Albaniens, der EU beizutreten, und den polnischen Nationalismus verschaffte ihm den Preis für das europäische Buch.

Wenige Wochen vor der Wahl zum Europäischen Parlament am 9. Juni 2024 legt Menasse seinen Essay „Die Welt von morgen. Ein souveränes demokratisches Europa und seine Feinde“ vor (ab 15.4. bei Suhrkamp). Im Gespräch schlägt Menasse den Bogen: über die Zukunft der EU, die erstarkte Rechte und die Hilfsmaßnahmen für die Ukraine. Und er skizziert seinen pazifistischen Traum: vom EU-Mitglied Palästina, bevölkert von jüdischen, christlichen und arabischen Bürgern.

Sie schreiben in Ihrem Europa-Essay auch über Perry Rhodan und Superman. Braucht Europa Superhelden?

Es ist naheliegend, dass man sich populärkulturelle Phänomene anschaut, wenn man sich mit dem Wandel von Zeitgeist beschäftigt. Heute ist ja weitgehend vergessen, dass das europäische Einigungsprojekt ursprünglich auf der Idee beruhte, ein nachnationales Europa zu entwickeln. Nachhaltiger Friede sollte durch die Überwindung des Nationalismus und durch die Verflechtung der europäischen Nationalstaaten hergestellt werden, so, dass sie nie wieder miteinander Krieg führen können. Und Perry Rhodan ist der Held einer nachnationalen Welt, es gibt keine Nationen mehr. Dass so ein Held 1961 von jungen Deutschen erfunden werden konnte und diese Hefte einen so großen Erfolg hatten, sagt etwas über die allgemeine Stimmung und die Sehnsüchte dieser Zeit aus. Anders und dem Zeitgeist der 30er-Jahre entsprechend die Figur Superman: erfunden in New York von Söhnen jüdischer Flüchtlinge aus Deutschland, ist Superman ein mit Superkräften ausgestatteter Beschützer der amerikanischen Nation vor allem Unheil. Superman kam aus dem Weltraum und wurde Held einer Nation, nach dem Krieg kommt Perry Rhodan aus einer nun nachnationalen Welt und bricht in den Weltraum auf. Dass sich Abermillionen Perry-Rhodan-Leser eine Welt vorstellen konnten, in der es keine Nationen mehr gibt, zeigt, dass das allgemeine Bewusstsein damals weiter war als heute. Das europäische Friedensprojekt hat einige erfolgreiche Schritte zur Überwindung des Nationalismus gesetzt, supranationale Institutionen, gemeinsamer Markt, gemeinsame Währung und so weiter, aber heute erleben wir eine massive Renationalisierung in den europäischen Mitgliedstaaten. Man sagt immer, die EU sei ein Elitenprojekt, aber die heutigen Eliten sind fantasieloser als die Millionen Perry-Rhodan-Leser.

Durch die Teilung Deutschlands in die Bundesrepublik und die DDR ist Perry Rhodan aber ziemlich eingefahren, nicht?

Das erste Perry-Rhodan-Heft erschien im Jahr des Mauerbaus. Man kann die Teilung Deutschlands ja auch so sehen: als Zerstörung einer Nation.

Kann man das gutheißen?

Man kann nicht gutheißen, dass in der DDR eine Diktatur errichtet wurde, auch wenn sie sich ideologisch auf Internationalismus berief. Das ist selbstverständlich nicht gut gewesen. Aber ich finde es auch nicht gut, dass dann durch die Wiedervereinigung eine empathische Restaurierung der deutschen Nation stattgefunden hat. Ich hätte es vernünftiger gefunden, wenn die DDR in die EU aufgenommen worden wäre. Das wäre ihre Befreiung gewesen durch den Wegfall der Grenze und durch die gemeinsame Währung, also alles, was sie wollten. Aber damals, mit der Restauration der deutschen Nation, hat die Emphase des deutschen Nationalismus wieder begonnen.

Zur Person Robert Menasse wurde am 21. Juni 1954 in Wien geboren. Nach dem Studium der Germanistik und der Philosophie in Wien lehrte er als Gastdozent an der Universität von São Paulo, Brasilien, Literatur. Seine Essays über österreichische Innenpolitik und Europa sind bedeutende Analysen der Gegenwart. 2017 erschien der erste Teil seiner Romantrilogie über Europa, „Die Hauptstadt“. 2022 folgte Teil zwei, „Die Erweiterung“. Menasse lebt in Wien und im Waldviertel.

Die deutschen Grünen waren bei ihrer Gründung eine Partei von Pazifisten, jetzt sind sie für Aufrüstung. Was ist da los in Deutschland?

Bitte, ich habe keinen Essay über deutsche Innenpolitik geschrieben. Mir ging es im Wesentlichen darum, die Idee der EU zu verteidigen und den gegenwärtigen Zustand und die inneren unproduktiven Widersprüche der EU zu kritisieren, also um eine kritische Reflexion der noch immer und jetzt erst recht notwendigen europäischen Idee.

Aber es stellt sich jetzt natürlich die Frage, ob das Friedensprojekt EU nicht allmählich ein Kriegsprojekt wird. Ist das nicht so?

Das sehe ich nicht so. Friede muss wehrhaft sein. Das Problem war doch, dass bisher das Friedensprojekt keine gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik entwickelt hat, niemand hat das für notwendig erachtet. Es gab zwar die Idee bereits in der zweiten Hälfte der 1950er-Jahre, aber die wurde damals sofort begraben. Vor allem die Franzosen wollten das nicht. Sie wollten sich nicht vorstellen, dass in einer gemeinsamen Armee französische Soldaten möglicherweise von einem deutschen Offizier kommandiert werden. Außerdem gibt es ja die NATO. Was allerdings besser ist, wenn die europäische Verteidigung unter amerikanischem Oberbefehl steht, ist mir nicht schlüssig.

Die Mitgliedstaaten wollten, dass Verteidigungspolitik in nationaler Souveränität bleibt, und das Ergebnis ist ein nicht-souveränes Europa. Bis zum Ukraine-Krieg gab es nur die bedenkliche Perspektive eines NATO-Beitritts der Ukraine, aber nicht einmal den Ansatz einer Diskussion über eine europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Nicht einmal nach dem Überfall Russlands auf Georgien 2008, und noch immer nicht 2014, nachdem Putin die Krim annektiert hat.

» Die Neutralität ist eine Fiktion, die bewahrt uns vor gar nichts «

Würde uns eine gemeinsame Sicherheitspolitik nicht in etwas hineinziehen, vor dem uns die Neutralität bewahren könnte?

Die Neutralität ist eine Fiktion, die bewahrt uns vor gar nichts. Sie bewahrt uns höchstens davor, ein Minimum von menschlicher Hilfsbereitschaft zu zeigen: Österreich will der Ukraine ja nicht einmal bei der Minenräumung weit hinter der Front helfen. Hineingezogen wird man möglicherweise gerade dann, wenn man sich als völlig wehrlos erweist. Dabei hat Österreich historische Erfahrungen, die zu einer ganz anderen Diskussion heute führen müssten. In Österreich sollte man sich daran erinnern, dass die Worte des Kanzlers 1938, er wolle kein Blutvergießen, weshalb sich Österreich dem Aggressor kampflos ergab, erst recht zu unzähligen Toten geführt haben. Appeasement und Verzicht auf Widerstand schaffen keinen Frieden, sondern macht einen Aggressor nur immer radikaler.

Hätte Österreich eine Chance gehabt?

Das damalige schon von Nazis unterwanderte österreichische Heer hätte wahrscheinlich nicht lange standgehalten. Man weiß aber nicht, ob England und Frankreich nicht zu Hilfe gekommen wären, und ob der Versuch, sich zu wehren, nicht Mut gemacht hätte, einen österreichischen Widerstand aufzubauen.