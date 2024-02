Steckbrief Harald Vilimsky

Name: Harald Vilimsky

Harald Vilimsky Geboren am: 22. Juli 1966 in Wien

22. Juli 1966 in Wien Partei: FPÖ

FPÖ Position: Abgeordneter zum Europäischen Parlament seit 2014 (davor: 2006-2014 österreichische Nationalratsabgeordneter, 2006-2020 Generalsekretär der FPÖ)

Abgeordneter zum Europäischen Parlament seit 2014 (davor: 2006-2014 österreichische Nationalratsabgeordneter, 2006-2020 Generalsekretär der FPÖ) Ausbildung: Handelsakademie mit Matura, Wirtschaftsstudium (abgebrochen), 1988-1990 Hochschullehrgang für Öffentlichkeitsarbeit an der Universität Wien

Handelsakademie mit Matura, Wirtschaftsstudium (abgebrochen), 1988-1990 Hochschullehrgang für Öffentlichkeitsarbeit an der Universität Wien Eltern: Mutter war Krankenschwester, Stiefvater Versicherungsmakler

Mutter war Krankenschwester, Stiefvater Versicherungsmakler Familienstand: verheiratet

verheiratet Kinder: eine Tochter

Harald Vilimsky definierte sich stets selbst gern als der „Mann fürs Grobe“. Bei der letzten EU-Wahl im Jahr 2019 allerdings, kurz nachdem sein enger Parteifreund Heinz-Christian Strache aufgrund des öffentlich Werdens des Ibiza-Videos sich selbst und die FPÖ – zumindest kurzfristig – in politische Abseits katapultierte, schlug Vilimsky im Wahlkampf zunächst einen sanfteren Ton an. Rüder wurde dieser erst wieder im Wahlkampffinale. Gebracht hat es dennoch nichts, Vililmsky konnte 2019 den Fall der FPÖ bei der Europawahl (sie kam nur auf 17 Prozent) nicht aufhalten.

Europawahl 2019 und 2024

2024 kandidiert Harald Vilimsky wieder für die FPÖ als europäischer Spitzenkandidat – und die Ausgangslage hat sich vier Jahre danach komplett gedreht. Laut einer Umfrage vom „Kurier“ im Februar 2024 liegt die FPÖ mit 26 Prozent klar auf Platz eins. Harald Vilimsky gibt sich demnach optimistisch. Sein Ziel: Erster zu werden und die 30-Prozent-Marke zu überschreiten. „Fünf bis sieben Mandate“ wünscht er sich, wie die APA im Jänner 2024 berichtet. Außerdem strebt Vilimsky, der seit 2014 in Brüssel tätig ist ein gemeinsames Dach für Rechtsparteien auf EU-Ebene an. Inhaltlich würde Vilimsky gerne EU-Parlament und Kommission in Bezug auf Personal halbieren sowie Kompetenzen zurück auf nationalstaatliche Ebene bringen. Ansonsten spricht ers ich gegen „Green Deals“ aus und natürlich für eine harte Linie in Migrations- und Asylfragen.

Harald Vilimsky persönlich

Hart ist auch ein Wort, das gerne zur Beschreibung von Vilimsky herangezogen wird, der erwähnte „Mann fürs Grobe“ war er unter Strache, als „Raubein“ beschreibt ihn etwa die APA 2019. Auch Vilimsky selbst sah sich nie als einer der „Parteiintellektuellen“, gerne war er immer bereit auch hart gegen den politischen Gegner auszuteilen und berühmt ist auch sein Taser-Selbstversuch in der FPÖ-Zentrale, mit dem der Waffenbefürworter für den Einsatz der Pistole im Bereich der Justizwache werben wollte. „"Wenn an einem Abgeordneter der Republik Österreich das angewandt werden kann, wird es auch für einen gewaltbereiten Häftling möglich sein“, so Vilimskys Aussage dazu. Der Verfechter von Law and Order war auch bei Türkis-Blau als Innenminister im Gespräch, was allerdings Bundespräsident Alexander Van der Bellen verhinderte.

Ausbildung und Politik-Karriere

Vilimsky ist eigentlich gelernter Werbe-Fachmann, er absolvierte nach einem abgebrochenen Wirtschafts-Studium einen Hochschullehrgang für Öffentlichkeitsarbeit. Dass er politisch bei der FPÖ „hängen blieb“ lag an Jörg Haider. Davor sei er ein Suchender gewesen, der sich „von den ganz Linken bis zu den ganz Rechten“ alles angesehen habe, so Vilimsky zur „Presse“ 2014. Haider habe ihn dann überzeugt. Die Politik-Arena selbst betrat Vilimsky Anfang der 1990-er-Jahre. Eine Arbeitskollegin vermittelte den Kontakt. 1991 wurde er Pressereferent im FPÖ-Parlamentsklub, 1996 wechselte er ins Wiener Rathaus, wo er in derselben Funktion tätig war.

Ab 2001 war er Bezirksrat in Wien-Mariahilf und von 2004 bis 2006 war der gebürtige Wiener auch Landesparteisekretär der Wiener FPÖ. Nach der Abspaltung des BZÖ 2005 blieb Vilimsky Strache und der FPÖ treu und wurde 2006 Generalsekretär der FPÖ und zog in den Nationalrat ein. 2014 wurde Vilimsky als Ersatz für den wegen Rassismus ausgefallenen Spitzenkandidaten Andreas Mölzer Spitzenkandidat für die EU-Wahl. Er holte Zugewinne für die FPÖ und ging nach Brüssel, doch trotz seines Ortswechsels blieb der Nicht-Burschenschafter als FPÖ-Generalsekretär noch bis 2020 der Innenpolitik treu, wo er gerne austeilte.

Interview mit Armin Wolf

Im Gedächtnis blieb etwa ein Interview in der ZiB2 mit Armin Wolf aus dem Jahr 2019. Der ORF-Moderator sprach Vilimsky auf einen Cartoon der steirischen FPÖ-Jugend an, den er einer antisemitischen Darstellung aus dem NS-Blatt „Der Stürmer“ gegenüberstellte. Vilimsky platzte sichtlich der Kragen und schimpfte die Gegenüberstellung und Frage als „skandalös“ und „jenseitig“. Außerdem drohte er live auf Sendung mit Folgen – ohne konkret zu sagen, welche Folgen er meinte. Vielmehr folgte eine Welle der Solidarisierung mit Wolf und intensive Berichte darüber auch in Deutschland.

Harald Vilimsky privat

Privat ist Harald Vilimsky verheiratet und ist Vater einer Tochter. Über seine Familie, also Ehefrau und Kind ist nichts weiter bekannt. Er selbst wuchs im Wiener Arbeiterbezirk Favoriten mit seiner Mutter, einer Krankenschwester und seinem Stiefvater, einem Versicherungsmakler, auf. Seinen eigenen Vater lernte er nie kennen und seine Mutter verstarb als er erst 16 Jahre alt war.

Hobbies und der mutmaßliche Schamane

Vilimsky ist außerdem Italienfan, hat eine Fallschirmspringer-Grundausbildung absolviert und die Sahara mit dem Motorrad durchquert. Dass ihm einmal ein Schamane „böse Geister aus dem Bauch gesaugt“ habe im Rahmen eines Teambuildingseminars der FPÖ im Burgenland, wie Straches ehemaliger Bodyguard Oliver Ribarich etwa dem „Standard“ erzählte, will Vilimsky so nicht stehen lassen. Es habe sich um einen Energetiker gehandelt – und es habe weder Zwang noch Geister gegeben.