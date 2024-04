Knapper hätte der Termin nicht fallen können. „Wien, im September 2023“ ist das Vorwort der Herausgeberin datiert. 22 Jahre nach Erscheinen des Sammelbandes „Das kann immer noch in Wien passieren“ ist nun die zweite, um viele Beiträge erweiterte Auflage verfügbar. Der Untertitel lautet „Alltagsgeschichten“, und Gegenstand der Erinnerungen u. a. von Carl Djerassi, Doron Rabinovici, Oscar Bronner und Ariel Muzicant ist der eingesessene Alltagsantisemitismus. Was allerdings mittlerweile alles in Wien passiert, hat man sich vor dem 7. Oktober nicht in Albträumen vorstellen können. Die Herausgeberin, die führende Sprachsoziologin Ruth Wodak, 73, Tochter einer angesehenen Wiener jüdischen Familie, hat das Buch dennoch nicht aktualisiert. Denn der explodierende Antisemitismus, der von links und rechts und der zugezogene, ist nur die Fortschreibung einer unheilvollen Tradition.

„Erfahrungen eines systematischen und strukturellen Alltagsantisemitismus“ habe sie gesammelt und auch selbst erlebt, sagt sie und verwendet sich gleich für die Umbenennung auf „Judenfeindlichkeit“, treffender: „Judenhass“. Der „judeus ex machina“ habe schon lang vor der Nazizeit als Sündenbock herhalten müssen, religiös, rassistisch, politisch, über Jahrtausende. Müssen die Juden nicht als Christusmörder herhalten, sind sie Kapitalisten oder Bolschewiken, eine Liste der Irrationalitäten. Schon Freud habe auf das scheinbare Fremd- und Anderssein im Hinblick auf assimilierte Juden verwiesen: je kleiner der Unterschied, desto größer die Absicht, sich davon zu distanzieren.

Zeugnisse des Wiener Antisemitismus, ältere und neue, u. a. von Oscar Bronner Sophie Lillie und Doron Rabinovici: „Das kann immer noch in Wien passieren“* dokumentiert die alltägliche Niedertracht. Czernin, € 22,95

Jüdische Antisemiten

Der Judenhass sei nie nur rechtsextrem gewesen, kommt sie der Frage zuvor. Auch Kommunisten und Sozialdemokraten hätten ihn gepflogen. Und die großen jüdischen Namen? Der glühende Antisemit Karl Kraus und Kanzler Bruno Kreisky, der Israel erkennbar missbilligte? „Das war und ist oft nicht Antisemitismus, sondern Antizionismus. Da Juden keine homogene Gruppe darstellen, gibt es viele unterschiedliche Positionen und Standpunkte. Manche wollten nicht mit den sogenannten Stetl-Juden in einen Topf geworfen werden, andere nicht mit den orthodoxen Juden usw. Das heißt, der Antizionismus richtet sich gegen den jüdischen Nationalismus, der durch Herzl in einem antisemitischen Umfeld entstanden ist.“

Man müsse differenzieren: Der Judenhass, der dem Staat Israel die Existenz abspricht, mit Generalisierungen wie „alle Juden sind …“ oder „alle Israelis sind …“, der sei manifest. „Die Kritik jedoch an der rechtsextremen israelischen Regierung und deren Versuchen, die liberale Demokratie auszuhöhlen, teilen derzeit Millionen Israelis. Fundierte und evidenzbasierte Kritik muss immer möglich sein.“

Und die BDS-Bewegung, die Israel aus der Wahrnehmung der Welt tilgen will? „Wenn eine solche Meinung tatsächlich vertreten würde, wie der Appell zur Auslöschung Israels, ist es sicherlich antisemitisch.“ Die Ausladung des israelischen Geisteslebens von britischen Universitäten: „Absolut falsch; ich unterstütze Öffentlichkeiten, wo man sich rational und nicht polarisierend innerhalb der vorhandenen gesetzlichen Bedingungen auseinandersetzen kann. Cancel-Culture ist in vieler Hinsicht problematisch und kann letztlich die Meinungsfreiheit und Wissenschaftsfreiheit gefährden. Schauen Sie sich etwa an, was alles in Florida unter dem Gouverneur DeSantis verboten wurde. Darf dann“, kommt sie auf einen leidigen Kollegen, „der FPÖ-Historiker Lothar Höbelt an der Universität Wien lehren?“