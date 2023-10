Am 7. Oktober 2023 hat die radikal-islamische Hamas überraschend hunderte Raketen aus dem Gazastreifen auf Israel abgefeuert und den Beginn einer "Militäroperation" gegen Israel verkündet. Als Grund nannte die Hamas, den israelischen "Verbrechen" ein Ende setzen zu wollen, wie Militärchef Mohammed Deif mitteilte. Israel schlug sofort zurück und startete Gegenangriffe im Gazastreifen. Auf beiden Seiten sind mehrere hundert Menschen ums Leben gekommen. Am 8. Oktober, einen Tag nach den Raketenangriffen der Hamas, rief Israel den Kriegszustand aus.

Infolge der Kämpfe sind laut UNO rund eine Million Menschen im Gazastreifen auf der Flucht, viele sind aus Angst vor den israelischen Luftangriffen aus ihrem Zuhause geflohen. Am 13. Oktober hat Israels Militär alle Zivilisten aufgefordert, Gaza-Stadt zu verlassen, um nicht zwischen die Fronten zu geraten. Dort leben aktuell rund 1,1 Millionen Menschen, rund die Hälfte der Bevölkerung des Gazastreifens. Laut israelischem Militär würden sich Hamas-Terroristen in Gaza-Stadt gemeinsam mit Zivilisten in Gebäuden und Tunneln aufhalten. UNO und Hamas stellten sich gegen den Evakuierungsaufruf. Eine solche Maßnahme könne "nicht ohne verheerende humanitäre Folgen stattfinden", sagte UNO-Sprecher Rolando Gomez in Genf. Im Zuge der israelischen Luftangriffe im Gazastreifen sind nach Angaben der Vereinten Nationen bereits mehrere UNO-Mitarbeiter ums Leben gekommen.

Internationales Empören und Entsetzen rief der Einschlag einer Rakete vor dem Al-Ahli-Arab-Krankenhaus in Gaza-Stadt am 17. Oktober hervor. Zahlreiche Menschen sind dabei ums Leben gekommen. Während die Hamas von einem israelischen Luftangriff spricht, weist Israel die Schuld von sich. Israelische Geheimdienste hätten herausgefunden, dass der Islamische Jihad für den fehlgeschlagenen Raketenangriff verantwortlich ist.

Israel plant den Gazastreifen nicht nur aus der Luft, sondern auch mittels Bodenoffensive anzugreifen. Am 27. Oktober verkündete Israels Armee, die zunächst nur vereinzelt Bodentruppen in den Gazastreifen entsandt hat, dass sie den Bodeneinsatz nun ausweiten werde. Laut einer Umfrage des Instituts "Panel4All", die in der Zeitung "Maariv" veröffentlicht wurde, lehnt fast die Hälfte der Israelis (49 Prozent) eine zeitnahe Bodenoffensive der israelischen Armee im Gazastreifen ab, sie wollen lieber "abwarten".

Außenstehende Staaten wie die USA und EU-Länder versuchen indes im Nahostkonflikt zu vermitteln und die Lage zu deeskalieren. Unter anderem haben sie Israel dazu aufgefordert, die Bodenoffensive zu verschieben, um noch mehr zivile Opfern und eine Ausweitung des Konflikts zu vermeiden.

Welche Bedeutung hat der Tempelberg in Jerusalem?

Aus palästinensischer Sicht ist Ostjerusalem Teil des palästinensischen Staates und soll als Hauptstadt eines zukünftigen Palästinenserstaates dienen. Während Israel wiederum Jerusalem im Jahr 1980 zur ewigen und unteilbaren Hauptstadt erklärt hat. Ostjerusalem ist auch deshalb so hart umkämpft, weil es die Altstadt von Jerusalem umfasst, in der sich einige der heiligsten Stätten von Judentum, Christentum und Islam befinden. So umfasst Ostjerusalem beispielsweise den in der Bibel erwähnten Ölberg, die Klagemauer (die Westmauer des Tempels), den Tempelberg mit dem Felsendom und der Al-Aqsa-Moschee und die Grabeskirche.

Der Tempelberg ist sowohl für Juden als auch für Araber von großer religiöser Bedeutung: Im Jahr 960 vor Christus ließ der Überlieferung zufolge Salomon, der Sohn Davids, an der Stelle einen ersten Tempel errichten. Dieser wurde zunächst von den Babyloniern zerstört, ein neu errichteter Tempel fiel später den Römern zum Opfer. Nur die westliche Stützmauer, die Klagemauer, steht bis heute. Sie ist das wichtigste Heiligtum der Juden. Für die Muslime ist der Tempelberg eine heilige Stätte, weil dort 632 nach Christus der Prophet Mohammed auf seinem Pferd in den Himmel aufgestiegen sein soll. Daraufhin wurde dort der Felsendom errichtet. In seinem Reliquienschrein sollen sich die Barthaare des Propheten befinden. An der südlichen Seite des Platzes wurde zusätzlich die Al-Aqsa-Moschee errichtet, die nach den Moscheen in Mekka und Medina als drittwichtigstes Gotteshaus des Islam gilt.

Aufgrund dieser besonderen Bedeutung des Tempelberges für gleich zwei Weltreligionen gelten für den Ort auch besondere Regeln. Zwar eroberte Israel im Sechstagekrieg 1967 den zu Jordanien gehörenden Ostteil Jerusalems, in dem sich auch der Tempelberg befindet, überließ die Verwaltung aber den Moslems. Juden dürfen das Plateau seitdem zwar betreten, aber dort nicht beten.

Was ist das Ziel der Hamas?

Die radikal-islamische Hamas (Ḥarakat al-muqāwama al-islāmiyya, islamische Widerstandsbewegung) wurde 1988 gegründet und gilt aufgrund terroristischer Anschläge in Staaten der EU, den USA und anderen Ländern als Terrororganisation.

In der Gründungscharta der Hamas ist als Ziel festgehalten, einen islamistischen palästinensischen Nationalstaat auszurufen und Israel militärisch zu beseitigen. Am 1. Mai 2017 veröffentlichte die Hamas ein neues Grundsatzpapier, das - zumindest nach außen hin - gemäßigtere Ansichten beinhaltet. Die Forderung nach einem Vernichtungskrieg ist zwar aus dem Papier verschwunden, Experten und Expertinnen bezweifeln aber, dass sich an den Zielen der Hamas im Vergleich zu 1988 grundlegend etwas geändert hat.

Die Hamas stand von Anfang an in starker Konkurrenz zur palästinensischen Fraktion Fatah (Mitglied der PLO). 2006 errang die Hamas schließlich den Wahlsieg bei den palästinensischen Parlamentswahlen. Einige Monate später wurde eine Einheitsregierung mit der Fatah gebildet, die jedoch nicht lange hielt. Es kam zu einem blutigen Machtkampf mit bürgerkriegsähnlichen Zuständen. 2007 kam es letztlich zur Teilung der Palästinensischen Autonomiegebiete, die bis heute aufrecht ist: Die Hamas übernahm die Kontrolle über den Gazastreifen, während die Fatah das Westjordanland behielt.

Die Hamas gilt als eine der reichsten Terrororganisationen der Welt. Sie finanziert sich durch verschiedene Finanzquellen:

Einen Teil machen Gelder aus weltweiten Spenden aus, die auch unter dem Deckmantel der humanitären Hilfe für Gaza gesammelt werden.

Weitere Gelder stammen aus Einnahmen im Gazastreifen, in Form von Steuern und Gebühren.

Außerdem erhält die Hamas finanzielle Unterstützung von anderen arabischen Staaten wie dem Iran oder Katar.

Laut dem deutschen Islamwissenschaftler Guido Steinberg beläuft sich das geschätzte Vermögen der Hamas auf einen US-Dollar-Betrag im hohen zweistelligen Millionenbereich, wie der Experte in einem Interview über die Hamas gegenüber dem Radiosender "Deutschlandfunk Nova" mitteilte.

Gibt es Hoffnung auf Frieden im Nahostkonflikt?

Für viele Nahost-Experten und -Expertinnen ist die einzige Hoffnung und Chance auf einen dauerhaften Frieden eine Zwei-Staaten-Lösung. Diesen Plan gibt es in groben Zügen bereits seit den 1970er Jahren. Die Idee dahinter ist, dass neben Israel noch der unabhängige Staat Palästina gegründet wird, beide Staaten sich gegenseitig anerkennen und friedlich koexistieren.

Allerdings scheiterte die Zwei-Staaten-Lösung bisher daran, dass sowohl rechtskonservative Kräfte in Israel als auch die palästinensische Führung eine Teilung ablehnen, beide beanspruchen das gesamte Gebiet für sich. Nach den Angriffen der Hamas auf Israel im Oktober 2023 ist diese Lösung wieder heiß diskutiert. Am 26. Oktober wies Papst Franziskus in einem Telefonat mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan auf eine Zwei-Staaten-Lösung mit einem Sonderstatut für die Stadt Jerusalem hin. EU-Außenbeauftragter Josep Borrell plädierte Ende Oktober ebenfalls für eine solche Lösung und auch der palästinensische Außenminister Rijad al-Maliki drängt darauf, die Zwei-Staaten-Lösung umzusetzen.

» Es wird erst Frieden geben, wenn die Palästinenser ihren Staat haben «

Wie genau ein Grenzverlauf zwischen den zwei Staaten aussehen soll, darüber konnte in vorangegangenen Verhandlungen keine Einigung erzielt werden. Wahrscheinlich ist jedoch, dass Jerusalem einen Sonderstatus erhalten muss, damit eine Zwei-Staaten-Lösung überhaupt in Betracht gezogen werden kann.

"Es wird erst Frieden geben, wenn die Palästinenser ihren Staat haben", sagte Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn in einem Gespräch mit dem ZDF über die Zwei-Staaten-Lösung.