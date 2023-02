Steckbrief Richard Lugner

Name: Richard Siegfried Lugner

Richard Siegfried Lugner Spitzname: Mörtel

Mörtel Geboren am: 11. Oktober 1932 in Wien

11. Oktober 1932 in Wien Sternzeichen: Waage

Waage Wohnort: Untersievering, Wien 19

Untersievering, Wien 19 Beruf: Baumeister, Geschäftsmann, Society-Löwe

Baumeister, Geschäftsmann, Society-Löwe Familienstand: 4x geschieden; ledig

4x geschieden; ledig Kinder: Söhne Alexander und Andreas (aus 1. Ehe mit Christine), Töchter Nadine (aus Liaison mit Sonja Jeannine) und Jacqueline (aus 4.. Ehe mit Christina Lugner)

Zwei Jahre lang musste Richard Lugner ohne den Opernball auskommen, da dieser in den Jahren 2021 und 2022 aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfand. Im Jahr 2023 schlägt nun endlich wieder seine große Stunde. Wie gewohnt bringt er auch heuer einen Stargast in die Staatsoper, diesmal handelt es sich um keine Geringere als Jane Fonda.

© APA/EVA MANHART Stolz präsentiert Richard Lugner ein Foto seines diesjährigen Opernball-Stargasts Jane Fonda.

Dass Richard Lugner einmal dermaßen berühmt sein würde, war nicht abzusehen. In seiner Kindheit war er schüchtern, die Sucht nach dem Rampenlicht, das er seit Jahrzehnten für seine Zwecke zu nutzen weiß, war ihm nicht in die Wiege gelegt.

Richard Lugners Kindheit und Jugend

Er wurde am 11. Oktober 1932 als ältester Sohn von Richard Lugner Senior und seiner Frau Leopoldine in Wien geboren. Knapp zwei Jahre später erblickte sein jüngerer Bruder Roland, der im November 2022 verstorben ist, das Licht der Welt.

© Richard Lugner privat Richard Lugner als vier Monate altes Baby

Die Beziehung der Brüder war sehr eng, in Richard Lugners Biografie "Die Mörtel Story" *, die Andrea Buday im Jahr 2007 anlässlich seines 75. Geburtstags herausbrachte, finden sich zahlreiche Bilder der beiden. Einige Fotos hat Richard Lugner schon vor einigen Jahren auch News.at zur Verfügung gestellt.

© Richard Lugner privat Richard Lugner mit seinem Bruder Roland

Anlässlich des Todes seines Bruders meinte Richard Lugner gegenüber "Heute": "Er war eher medienscheu, hat sich lieber um seine Frau und Tochter gekümmert." Roland Lugner war bei der Baumfirma seines berühmten Bruders als Polier angestellt, er wohnte in Breitenfurt, wo die Eltern im Jahr 1929 ein Grundstück gekauft hatten. Dieses wurde "brüderlich geteilt". Während Roland sich ein Haus baute, bewohnte Richard bis zum Jahr 1993 ein Wochenendhaus am Nachbargrundstück.

© Richard Lugner privat Die Familie Lugner beim Taubenfüttern in Venedig

Richard Lugners Lugners Kindheit war geprägt vom frühen Verlust des Vaters. "Im Jahr 1942 habe ich ihn das letzte Mal in Wien gesehen. Da war ich zehn", erinnert sich Lugner gegenüber "MeinBezirk.at". Richard Lugner Senior war ursprünglich Rechtsanwalt und Hausverwalter in Wien, während des Zweiten Weltkriegs war er Oberstleutnant in Russland. "Jede Woche hat er geschrieben. Bis 1943", erzählt sein Sohn. Er galt als verschollen, sein Leichnam wurde bis heute nicht gefunden. "Meine Mutter hat die Briefe meines Vaters alle in eine Lade gelegt. Gelesen habe ich sie erst elf Jahre nach ihrem Tod", so Lugner.

© Richard Lugner privat

Mutter Leopoldine Lugner und ihre Söhne wohnten zu Kriegsbeginn im 2. Wiener Gemeindebezirk in der der Oberen Donaustraße. Vom Augarten her hörten sie den Gefechtslärm. "Mein Bruder und ich haben dann so eine Angst gekriegt, wir haben nur noch gesagt: 'Wir wollen weg, wir wollen weg!'", erinnert sich Richard Lugner gegenüber orf.at. Mutter und Söhne packten das Nötigste ein und bestiegen den Zug Richtung Waldviertel. In Dorfstetten besaß der Vater eine Jagd, dort blieb man, bis der Krieg vorbei war, dann ging es zurück nach Wien.

Richard Lugners Karriere in der Baubranche

Dass er eine Karriere in der Baubranche starten durfte, hat Richard Lugner seiner Mutter zu verdanken. Leopoldine Lugner schrieb ihn - gegen seinen Willen - in der Bundesgewerbeschule für Hochbau ein und ließ ihn Biografien von Unternehmern wie Rockefeller oder Krupp lesen. Nach der Matura arbeitete Richard Lugner für drei Monate bei einer Baufirma, später für die Mineralölfirma Mobil. "Ich habe gearbeitet wie ein Wilder, damals gab es eine 48-Stunden-Woche, zwei Wochen Urlaub und, wenn man fünf Jahre bei der Firma war, drei Wochen - und das war's", erinnert sich der Baumeister gegenüber orf.at.

» Ich habe gearbeitet wie ein Wilder «

Die Konsequenz sollte sich auszahlen. Richard Lugner erlebte den wirtschaftlichen Aufschwung nach dem Zweiten Weltkrieg nicht nur mit, sondern war live dabei. Im Jahr 1962 gründete der damals 30-Jährige seine eigene Baufirma. Seine damalige erste Ehefrau Christine, die gerade mit dem ersten gemeinsamen Sohn Alexander schwanger war, arbeitete von Anfang an mit. Sie war Prokuristin und dafür zuständig, Aufträge an Land zu ziehen.

"Ich habe habe sie überall hingeschickt, weil ich viel zu schüchtern war", meint Richard Lugner. Kaum vorstellbar, wenn man sich seine heutigen Society-Auftritte ansieht. Er selbst kümmerte sich "um das Technische", das erklärte Ziel war von Beginn an die Expansion. Der Baumeister wollte nur ausgesuchte Projekte realisieren, wichtig waren ihm Image und Reputation, weshalb er das rote Logo seiner Baufirma vor allem in der Wiener Innenstadt sehen wollte.