Am 1. Jänner 1942 erblickte Gerda Rogers - als Steinbock mit Aszendent Skorpion - im ehemaligen Sudetenland, in Mährisch Schönberg, das Licht der Welt. Sie ist das Kind einer sudetendeutschen Mutter und eines Wiener Vaters. Der Aufenthalt im Heimatland war nur von kurzer Dauer, 1945 kam die Aussiedelung. Einige Jahre waren Gerda, ihre Mutter und ihre Schwestern Inge und Renate vom Vater getrennt und flüchteten nach Frankfurt am Main. Dort blieben sie bis zu Gerdas erstem Volksschuljahr.

Erst dann kam die Familienzusammenführung. Da der Vater Wiener war, konnte er seine Familie nach Österreich holen. In der Nähe von Steyr in Oberösterreich verbrachte Gerda Rogers, die sich als Kriegskind betrachtet, ihre Jugend.

Gerda Rogers Zwillingsschwester Renate

In Gerda Rogers Leben gibt es eine ganz besondere Person: Ihre eineiige Zwillingsschwester Renate. Die beiden sind einander nicht nur äußerlich unglaublich ähnlich. Im Gespräch mit News.at erzählt die Astrologin, dass die Zwillingsmädchen die selben Begabungen und Talente haben. Beide Frauen sind selbstständig, die Schwester hat ihr Haus in der Nähe von Gerda Rogers Villa in Baden. Sowohl Gerda als auch Renate haben jeweils ein Kind, sind geschieden und jetzt solo.

© imago/SKATA Gerda Rogers (links) mit ihrer Zwillingsschwester Renate

In großen Zügen verläuft ihr Schicksal also gleich, meint Gerda Rogers. Die üblichen Zwillingsstreiche haben sie aber viel zu selten gespielt. Eine Lehrerin behauptete, sie nie auseinander halten zu können, das sei aber im Grunde egal gewesen, da auch ihre schulischen Leistungen immer gleich waren. Bei den Zwillingsschwestern herrschte kein Konkurrenzdenken, sondern sie ergänzten sich ganz wunderbar.

Es gibt noch eine weitere Schwester, Inge, die sehr lange in Australien gelebt hat und nun wieder in Österreich ist. Auch sie ist Single, aber Witwe. Ihr Single-Dasein genießen die drei Schwestern. "Freiheit über alles", meint Gerda Rogers diesbezüglich.

© Elke Mayr Gerda Rogers vor ihrer Villa in Baden

Zwei Ehen und ein Sohn

Ursprünglich wollte Gerda Rogers Physiotherapeutin werden und hat auch mit der Ausbildung begonnen. Dann kam ihr 1. Ehemann, ein Doktor der Philosophie, dazwischen. Aus dieser Ehe stammt ein mittlerweile über 50-jähriger Sohn. Er ist verheiratet, lebt in Wien und ist Professor für Latein, Spanisch und Mathematik.

Eine Zeit lang rutschte Gerda Rogers in "die langweilige Hausfrauenrolle", welche die Ehe nicht überstand. Frischer Wind kam den mit amerikanischen Regisseur James Rogers, den sie in einer Hotellobby in Teheran kennen lernte, in ihr Leben. Er wurde ihr 2. Ehemann, seinen Nachnamen trägt sie bis heute. Mehrere Jahre lebte das Paar zusammen in Rom, als die dortige Filmindustrie in voller Blüte war. Es war die Zeit von Sofia Loren, Gina Lollobrigida, Federico Fellini, Marcello Mastroianni oder Helmut Berger.

Gerda Rogers durfte einige dieser Stars persönlich kennenlernen und bezeichnet ihr damaliges Leben als "aufregende Zeit. La Dolce Vita!" Gemeinsam mit ihrem Ehemann bereiste sie zudem die Welt: Die USA, Thailand, Persien. Doch auch diese Verbindung hielt nicht ewig, im Alter von 42 Jahren beendete Mrs. Rogers das Eheleben. Mittlerweile sind beide Männer verstorben.

Astrologie - vom Hobby zum Beruf

Die Astrologie war schon immer ein Hobby von Gerda Rogers. Noch während ihrer Zeit in Rom besuchte sie die ersten Seminare zum Thema. Zurück in Österreich folgte der Weg in die moderne psychologische Astrologie, gemeinsam mit Michael Roscher, einem aus Deutschland stammenden Pionier in dieser Sparte. So wurde ihr Hobby zum Beruf.

» Das was heute ist, ist mir einfach passiert «

© Elke Mayr Die Ö3-Sternstunden gibt es seit dem Jahr 1991

Der ORF Oberösterreich wurde auf Gerda Rogers aufmerksam, man startete zusammen die Sendung "Harmonie". "Die Sendung ist hinaus geknallt, weil ich die Erste war die sagte, Leute können anrufen. Das was heute ist, ist mir einfach passiert", so Rogers. "Auch die Sternstunden gibt es schon seit über 30 Jahren", meint sie nicht ohne Stolz.