Steckbrief Prinz Gabriel von Schweden

Prinz Gabriel Carl Walther kam am 31. August 2017 im Krankenhaus von Danderyd, einer Gemeinde nördlich von Stockholm, zur Welt. Er steht an 6. Stelle der schwedischen Thronfolge und wurde nach seiner Geburt von seinem Großvater König Carl Gustaf zum Herzog von Dalarna ernannt.

© Erika Gerdemark Kungahuset.se / The Royal Court, Sweden Prinz Carl Philip und Prinzessin Sofia mit ihrem neugeborenen Sohnemann Prinz Gabriel

Gabriel, der 2. Sohn von Carl Philip

Prinz Gabriel ist das zweite Kind von Prinz Carl Philip, der hinter seiner älteren Schwester, Kronprinzessin Victoria, und deren beiden Kindern an 4. Stelle der schwedischen Thronfolge steht. Seine Mutter ist Prinzessin Sofia, geborene Hellqvist. Das Paar, dessen Beziehung im Jahr 2010 publik wurde, gab sich am 13. Juni 2015 in einer romantischen Zeremonie in der Schlosskirche von Stockholm das Jawort.

© imago images/PPE Prinz Gabriel mit Papa Carl Philip

Gabriel, der "Sandwich"-Prinz

Zehn Monate nach ihrer Hochzeit wurden Sofia und Carl Philip Eltern des kleinen Alexander. Ein Jahr darauf folgte Prinz Gabriel. Seit der Geburt seines kleinen Bruders Julian im März 2021 ist er der mittlere Sohn, ein "Sandwich"-Prinz sozusagen.

© Victor Ericsson Kungl. Hovstaterna / The Royal Court of Sweden Sofia und Carl Philip mit ihren Söhnen Gabriel und Alexander an Weihnachten 2020. Julian war da noch in Sofias Bauch.

Prinz Gabriel: Taufe in traditionellem Kleid

Prinz Gabriel wurde am 1. Dezember 2017 in der Schlosskirche von Drottningholm getauft. Er trug dabei ein traditionsreiches, mehr als 100 Jahre altes Kleid. Schon sein Urgroßvater Prinz Gustaf Adolf sei 1906 in diesem Kleid getauft worden, teilte das Königshaus mit.

© imago images/E-PRESS PHOTO.com Prinz Gabriel bei seiner Taufe

Bei der Taufe von Prinz Gabriel gab es auch ein bisschen Geschrei, denn auf dem Arm des emeritierten Erzbischofs Anders Wejryd fühlte sich der Kleine nicht ganz so wohl. Zurück bei Mama Sofia war dann alles wieder gut.

© APA/AFP/TT News Agency/Jonas EKSTROMER Vom Erzbischof war der kleine Prinz wenig angetan.

Zur Feier war fast die ganze royale Familie angereist, nur die Kinder von Carl Philips jüngerer Schwester fehlten. Die damals schwangere Prinzessin Madeleine zählte zu Prinz Gabriels Taufpaten. Auch Sofias jüngere Schwester Sara Hellqvist wurde als Patin ausgesucht.

Gabriel, der große Bruder

Bei der Taufe seines kleinen Bruders Prinz Julian war Gabriel, der am 31. August 2022 seinen fünften Geburtstag feierte, schon deutlich entspannter. Er ist nun seit einiger Zeit ein großer Bruder und scheint diese Rolle gut anzunehmen.

© APA/AFP/TT News Agency/Jonas EKSTROMER Sofia, Julian und Gabriel

Ob sich Prinzessin Sofia nach zwei Jungs möglicherweise ein kleines Mädchen gewünscht hätte, bleibt ihr Geheimnis. Fest steht, dass das Brüder-Trio schon jetzt ein eingeschworenes Team ist.

Gabriel ist kein Mitglied des Königshauses

Genau wie seine Brüder und die Kinder seiner Tante Prinzessin Madeleine ist Prinz Gabriel seit Oktober 2019 offiziell kein Mitglied des schwedischen Königshauses mehr. Die Sprösslinge tragen zwar weiter ihre Herzogs- oder Herzoginnen-Titel, haben aber nicht mehr den Rang königlicher Hoheiten.

Carl Philip teilte damals mit, dass er den Beschluss seines Vaters unterstütze und ihn positiv sehe, da seine Kinder dadurch größere Wahlfreiheiten hätten.

© Elisabeth Toll, Kungl. Hovstaterna Sofia und Carl Philip mit ihren drei Söhnen

Die Kindheit und die weitere Zukunft von Prinz Gabriel wird somit eine weitgehend unbeschwert fern von royalen Pflichten sein. Im Gegensatz zu seiner Cousine Prinzessin Estelle, die einmal ihrer Mutter Victoria auf den Thron folgen, und auch bereits dahingehend erzogen wird, genießt er mit seinen Eltern und seinen Brüdern ein unbeschwertes Leben als Privatperson.