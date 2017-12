Prinz Gabriel von Schweden ist getauft. Auf den Armen des Erzbischofs wurde der Täufling ganz schön laut.

Prinz Gabriel, der jüngste Sohn von Schwedens Prinz Carl Philip (38) und seiner Frau Sofia (32), ist am Freitag auf Schloss Drottningholm getauft worden. Dabei gab es auch ein bisschen Geschrei - denn auf dem Arm des emeritierten Erzbischofs fühlte sich der kleine Prinz nicht so recht wohl. Zurück bei Mama war dann alles wieder gut. Der kleine brüllen so laut, dass er sogar noch einen kleinen Hustenanfall bekam.

© Jonas EKSTROMER / TT News Agency / AFP Prinz Gabriel, die Hauptperson des Tages brüllte laut auf den Armen des Erzbischofs. Ansonsten verhielt sich der kleine Prinz ganz vorbildlich.

© Fredrik SANDBERG / TT News Agency / AFP Vor der Kirche stellen sich alle Paten von Gabriel auf.

Zur Feier am Wohnsitz des schwedischen Königspaares war fast die ganze royale Familie angereist. Nur die Kinder von Carl Philips Schwester Madeleine (35) fehlten. Besonders die lebhafte Prinzessin Leonore (3) hatte bei ähnlichen Anlässen mit ihrer ungezwungenen Art oft das Publikum unterhalten. Diesmal blieb es etwas ruhiger.

© Jonas EKSTROMER / TT News Agency / AFP Madeleine neben ihrer Schwägerin Sofia. Auf dem Schoß von Papa Carl Philipp sitzt Alexander

© Jonas EKSTROMER / TT News Agency / AFP Prinzessin Estelle neben ihrer Tante Madeleine

Die schwangere Prinzessin Madeleine zählte zu den Taufpaten des gerade drei Monate alten Prinzen Gabriel, der in der schwedischen Thronfolge auf Nummer sechs steht. Sofia hatte unter anderem ihre jüngere Schwester Sara Hellqvist als Patin ausgesucht. Nach der Feier richteten die Eltern des Baby-Prinzen einen Empfang und ein Mittagessen für Familie und Freunde aus. Mitglieder aus den anderen skandinavischen Königsfamilien standen nicht auf der Gästeliste.

© Jonas EKSTROMER / TT News Agency / AFP Prinzessin Victoria mit ihrem Sohn Oscar, Tocht Estelle und Ehegatten Daniel