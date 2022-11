Steckbrief Prinz Alexander von Schweden

2015 gaben sich Vater Carl-Philip und Mutter Sofia das Ja-Wort und dann ging es auch schon sehr schnell. Schon ein Jahr später erblickte Alexander als erstes Kind der beiden das Licht der Welt. Bereits ein Jahr später folgte 2017 mit Prinz Gabriel der zweite Sohn. 2021 machte Prinz Julian das Familienglück perfekt.

Prinz Alexander: Das sind seine Eltern

Carl-Philip und Sofia sind schon seit 2010 liiert, daher war es nur eine Frage der Zeit, bis die Hochzeitsglocken läuteten. Er war der klassische Prinz, der eine gute Ausbildung genoss, aber die Verbindung zum Volk und zur Gesellschaft niemals verloren hat. Dafür lieben ihn die Schweden. Sofia hieß eigentlich Sofia Hellqvist und stammt aus dem bürgerlichen Lager, was aber in der heutigen Zeit und vor allem in Schweden kein Problem mehr ist. Sofia hat eine äußerst interessante und abwechslungsreiche Biografie. Sie bahnte sich ihren Weg nach oben über Aushilfs-Jobs, wie Kellnern oder Arbeiten in einer Kunststoff-Fabrik. Später zog es die Schönheit dann zum Modeln, der endgültige Durchbruch gelang ihr in der TV-Show Hotel Paradise. Vielleicht hat der kleine Prinz Alexander ja von seiner Mutter das Posing-Talent mitbekommen, denn er macht vor der Kamera eine besonders gute Figur. Carl-Philip studierte Grafik-Design und besitzt somit auch eine sehr kreative Seite. Es wird spannend sein, wie sich der kleine Prinz Alexander bei so viel Kreativität entwickeln wird.

Enormes Interesse an Prinz Alexander

Zum Leben des jungen Prinzen gehört die Kamera eigentlich schon immer dazu. Das Interesse der Öffentlichkeit ist enorm, aber das schwedische Königshaus achtet sehr darauf, dass eine gewisse Privatsphäre und genug Abstand für den jungen Alexander und seine kleinen Brüder gewahrt wird. Dafür bekommen die Medien regelmäßig zu bestimmten Anlässen die Möglichkeit, an der Entwicklung der jungen Familie teilzuhaben. Papa Carl-Philip ist zudem selber ein begeisterter Fotograf, was er auch schon durch Veröffentlichungen im renommierten National Geographic oder eigene öffentliche Ausstellungen unter Beweis stellen konnte. Von daher ist es kein Wunder, dass gerade die Fotos der Kinder und hier besonders von Prinz Alexander zu gefallen wissen. Prinz Alexander zeigt immer wieder sein typisch verschmitztes Lächeln und offenbart seine offene Neugier auf alles, was um ihn herum ist.

© Anders Wiklund / TT NEWS AGENCY / AFP/apa Stolze Eltern: Die Taufe von Prinz Alexander

Große Momente in Alexanders Leben

Am 19. April 2016 war es soweit und die junge Familie war zu dritt. Wenige Tage nach der Geburt von Prinz Alexander gab es auch schon die ersten offiziellen Bilder des Königshauses vom jungen Glück. Der kleine Prinz wog bei seiner Geburt 3595 Gramm und schlummerte ruhig, als der königliche Fotograf zum ersten Porträt ansetzte. Im September 2016 folgte dann der erste große Auftritt auf der öffentlichen Bühne, denn da fand die Taufe des Prinzen statt. Zu seinem ersten Geburtstag zeigte sich Prinz Alexander mit einem strahlenden Lächeln. Hier wird deutlich, dass er seine Zahnlücke wohl von der Mama geerbt hat. Zum zweiten Geburtstag 2018 präsentierte sich der kleine Prinz dann mit einer neuen Frisur. Lange blonde Locken wirbelten rund um seinen Kopf.

Zwei Brüder für Prinz Alexander

Selber war Alexander erst ein Jahr alt und konnte natürlich noch nicht verstehen, was da um ihn herum passierte: 2017 bekam er ein Brüderchen. Am 31. August bekam die Villa Soliden ihren neuen Bewohner. Prinz Gabriel Carl Walther kam zu dem glücklichen Trio hinzu und bringt seither weiteren Schwung in das gemeinsame Leben. Auch öffentlich gibt es die beiden Brüder nun immer häufiger im Doppelpack. 2018 trat Prinz Alexander zu seiner ersten Dienstreise an und besuchte gemeinsam mit den Eltern Södermanland, dessen Herzog er ist. Dabei wurde auch ein Aussichtsturm eröffnet, wobei der Prinz eher Spaß am Spiel und an dem Ausflug hatte. Dennoch freuten sich alle, den kleinen Prinzen vor Ort zu sehen.

© Tommy PEDERSEN / TT News Agency / AFP

Im März 2021 wurde Prinz Alexander nochmals großer Bruder. Der jüngste Sprössling von Prinz Carl Philip und Prinzessin Sofia, Prinz Julian Herbert Folke kam auf die Welt. Der Neffe von Kronprinzessin Victoria wurde Herzog von Halland und steht hinter seinen beiden älteren Brüdern an Platz 7 der schwedischen Thronfolge.

Toben und Spaß stehen über dem Protokoll

Prinz Alexander tobt für sein Leben gern und probiert alles aus, dabei ist er auch immer wieder neugierig und experimentierfreudig. Natürlich passt das nicht immer mit dem strengen Protokoll bei Hofe zusammen – aber der kleine Prinz ist für jeden Unsinn zu haben. Diese Lebensfreude wirkt ansteckend auf alle anderen Menschen in seiner Umgebung. Beispielsweise gab es für Alexander bei der Taufe seiner jüngeren Cousine Adrienne kein Halten. Er wollte einfach nur toben, sodass auch sein Cousin Oscar aus dem Staunen nicht mehr herauskam. Dieses Temperament rührt wohl auch von Sofia her, aber es ist natürlich noch zu früh, um weitere Mutmaßungen dazu anzustellen.

© APA/AFP/TT News Agency/Tommy PEDERSEN Prinz Alexander scheint vom Helikopter begeistert zu sein

Der schwedische König hatte im Oktober 2019 entschieden, dass einige seiner Enkel nicht mehr offiziell dem Königshaus angehören sollen. Das bedeutete, dass der Nachwuchs von Prinzessin Madeleine und ihrem Mann Christopher O'Neill sowie von Carl Philip und Sofia künftig keine königlichen Amtsgeschäfte auf höchstem Niveau ausüben müssen und eher als Privatpersonen angesehen werden. Gemäß diesem Beschluss werden Prinz Alexander, sowie seine Brüder, zwar Mitglieder der königlichen Familie, aber nicht des Königshauses sein.

Carl XVI Gustaf: Der widerwillige Monarch*

Kings and Queens of Sweden - plus Royal Swedish Castles*

*Die mit Sternchen (*) gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn Sie auf einen Affiliate-Link klicken und über diesen Link einkaufen, bekommt news.at von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für Sie verändert sich der Preis nicht.

2019 besuchte Prinz Alexander gemeinsam mit seinen Eltern im Winterurlaub Vasalo. Ski-Langlauf ist Volkssport in Schweden und Papa Carl-Philip ein begeisterter Athlet. So nahm der Vater an einem Wettkampf teil und wurde bereits im Ziel sehnsüchtig von Alexander erwartet, dem die ganze Veranstaltung sichtlich Spaß gemacht hatte. Vielleicht wird aus Prinz Alexander ja auch mal ein großer Sportler?

Die jungen Royals auf Instagram

Auch die Welt von Instagram und Co erobert der kleine Schweden-Prinz im Sturm. Hier sorgen Mama und Papa dafür, dass die Follower von Zeit zu Zeit etwas Neues zu sehen bekommen. Anlässlich seines 6. Geburtstags zeigte sich der junge Prinz auf einem Bild mit einem süßen Lächeln: So lieben ihn die Schweden ganz besonders.

Es ist zu vermuten, dass in Zukunft noch viel von diesem jungen Mann zu hören und zu sehen sein wird.