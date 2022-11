Steckbrief Prinz Julian von Schweden

Am 26. März 2021 erblickte Prinz Julian Herbert Folke wie schon seine beiden älteren Brüder im Krankenhaus von Danderyd, einer Gemeinde nördlich von Stockholm, das Licht der Welt. Er wurde von seinem Großvater König Carl Gustaf zum Herzog Halland ernannt. Diesen Titel hatte zuvor Prinz Bertil von Schweden bis zu seinem Tod im Jahr 1997 inne.

© Foto: H.K.H. Prins Carl Philip, Kungl. Hovstaterna / H.K.H. Prins Carl Philip, The Royal Court of Sweden Das erste veröffentlichte Bild von Prinz Julian, geschossen von seinem Vater

Prinz Julian, das Nesthäkchen

Prinz Julian ist das 3. Kind von Prinz Carl Philip, der hinter seiner älteren Schwester, Kronprinzessin Victoria, und deren Kindern Prinzessin Estelle und Prinz Oscar, an 4. Stelle der schwedischen Thronfolge steht, und dessen Ehefrau Sofia, geborene Hellqvist. Das Paar gab sich nach langjähriger Beziehung am 13. Juni 2015 in der Schlosskirche von Stockholm das Jawort.

© APA/AFP PHOTO / TT NEWS AGENCY / MIKAEL FRITZON Carl Philip und Sofia bei ihrer Hochzeit

Nicht einmal ein Jahr später, am 19. April 2016, erblickte Carl Philips und Sofias erster Sohn, Prinz Alexander, das Licht der Welt. Ein Jahr später, am 31. August 2017 folgte Prinz Gabriel. Sofias dritte Schwangerschaft wurde im Dezember 2020 bekannt gegeben, Nesthäkchen Julian macht das Trio komplett.

Sofia in Schwangerschaft an Corona erkrankt

Prinzessin Sofia war während der Schwangerschaft an Corona erkrankt. Sie und ihr Ehemann hatten sich im November 2020 mit leichteren Krankheitssymptomen in Quarantäne begeben.

Royale Taufe von Prinz Julian

Am 14. August 2021 wurde Prinz Julian im der Kapelle von Schloss Drottningholm getauft.

© APA/AFP/TT News Agency/Jonas EKSTROMER Der Täufling in den Händchen von Bishop Johan Dalman, beäugt von seinen stolzen Eltern

© APA/AFP/TT News Agency/Erik SIMANDER Sofia und Carl Philip mit ihren Kindern Julian, Gabriel und Alexander

Mit dabei war die gesamte Königsfamilie, auch seine in den USA lebende Tante Prinzessin Madeleine. Sie war im Juni erstmals nach eineinhalb Jahren wieder in die schwedische Heimat zurückgekehrt.

Wie immer veröffentlichte das schwedische Königshaus süße Bilder der Familienfeier.

Julian ist kein Mitglied des Königshauses

Prinz Julian ist zwar Mitglied der königlichen Familie, gehört aber wie seine beiden älteren Brüder nicht mehr offiziell dem schwedischen Königshaus an. Sein Großvater König Carl Gustaf hat dies im Oktober 2019 so entschieden.

Das bedeutet, dass die Kinder von Prinzessin Madeleine und ihrem Mann Christopher O'Neill sowie jene von Carl Philip und Sofia künftig keine königlichen Amtsgeschäfte auf höchstem Niveau ausüben müssen und eher als Privatpersonen angesehen werden.

Prinz Julian ist übrigens das 1. Mitglied der königlichen Familie, das nicht als königliche Hoheit geboren wurde.