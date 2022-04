Resetarits wurde am 21. Dezember 1948 als Sohn burgenlandkroatischer Eltern in Stinatz geboren und wuchs wie seine gleichfalls bekannten Brüder Lukas und Peter kroatisch sprechend auf. Im Alter von drei Jahren zog er nach Wien, nach der Matura studierte er Anglistik und Sport auf Lehramt, gab das Lehrerziel aber bald zugunsten seiner Politrock-Gruppe "Schmetterlinge" auf und machte bereits damals - etwa bei der Arena-Besetzung 1976 - mit gesellschaftspolitischem Engagement auf sich aufmerksam.

© imago images/SKATA Willi Resetarits (links) mit seinen Brüdern Peter Resetarits und Lukas Resetarits

Die Geburt von Ostbahn Kurti

Mitte der 80er wurde schließlich gemeinsam mit dem Autor und Komponisten Günter "Trainer" Brödl Resetarits' erfolgreichstes Alter-Ego geboren: Der Ostbahn-Kurti, der bald den Beinamen "Bruce Springsteen aus Favoriten" - neben vielen anderen - erhielt. Mit seiner "Chefpartie" lockte er vor allem mit Coverversionen tausende Fans zu seinen Konzerten, mit der "Kombo" - ab 1994 - kamen immer mehr Eigenkompositionen dazu.

© IMAGO Images/Wolfgang Simlinger Willi Resetarits wurde als Kultfigur Ostbahn Kurti zur Legende

Kurt Ostbahn, die Kultfigur

Als Held von Comics, als Moderator der Radio Wien-Sendung "Trost und Rat" sowie mit seinen 1994 offiziell zurückgelegten Titeln "Doktor der Önologie (Weinkunde)", "Professor der Kurtologie" und "Obermedizinalrat" wurde Kurt Ostbahn auch jenseits seiner Musik zu Kultfigur und prägte Sprüche wie "Inländer Rum statt Ausländer Raus" oder den klassischen Abschiedsrat "Seids vursichtig, und lossts eich nix gfoin".



Ruhestand - und Rückkehr von Ostbahn Kurti

Ende 2003 schickte Resetarits sein Alter Ego in Pension. Die treue Fangemeinde startete eine Petition, die auch nach dem Abschiedskonzert auf der Hohen Warte nach Wiederkehr des Kurti verlangte. Mit Erfolg: Sonderkonzerte des Kurt Ostbahn wurden zu einer Tradition.

© imago images/CHROMORANGE Willi Resetarits überzeugte mit unermüdlichem Engagement für Menschlichkeit

Willi Resetarits abseits von Ostbahn Kurti

Die musikalische Breite des Willi Resetarits war post Kurti jedenfalls noch einmal aufgegangen: Neben Projekten wie dem "Stubnblues" und Kooperationen mit den Persönlichkeiten des erweiterten Wienerlied-Spektrums - allen voran mit Ernst Molden - widmete er sich dem Zusammenspiel mit Musikern aus anderen Kulturen.

» Ich halte es wie in einer Textzeile in Donald Duck: "Wenn man mich bettet dereinst auf die Bahre, dann legt mir daneben die Gitarre «

Der heimischen Musikszene wollte er "bis ins Grab" erhalten bleiben, wie er einst im Gespräch mit der APA sagte: "Ich halte es wie in einer Textzeile in Donald Duck: "Wenn man mich bettet dereinst auf die Bahre, dann legt mir daneben die Gitarre".

Die zentralen Aufnahmen von Willi Resetarits

Als Musiker mit seinem Kabarett-Bruder Lukas, gemeinsam mit den Schmetterlingen, der Gruppe "Stubnblues", als Ostbahn Kurti oder als Spielpartner für Größen des Wienerliedes wie Ernst Molden, Tini Kainrath oder Jazzproponenten wie Simone Kopmejr - die Kreativität war von Resetarits überbordend und er hat in den Jahrzehnten österreichs Musikgeschehen geprägt, was sich auch in der Discografie des Künstlers nieder schlägt, verewigte sich Willi Resetarits doch auf zahllosen Aufnahmen als Beteiligter. Ein Überblick über zentrale Platten die Willi Resetarits dabei veröffentlicht hat:

Jahr Titel 1977 "Proletenpassion" (gemeinsam mit den Schmetterlingen) 1981 "Jura Soyfer. Verdrängte Jahre" (gemeinsam mit den Schmetterlingen) 1983 "Nur kane Wellen" (Musik für Lukas Resetarits) 1984 "MorgenGrauen" (Filmmusik) 1985 "Ostbahn-Kurti & Die Chefpartie" 1988 "A schene Leich" (als Ostbahn-Kurti & Die Chefpartie) 1989 "Liagn & Lochn" (als Ostbahn-Kurti) 1994 "Saft & Kraft" (als Ostbahn-Kurti) 1994 "Trost & Rat" (als Ostbahn-Kurti) 1997 "Blutrausch" (Filmmusik) 2000 "Almost Blue" (Resetarits Puschnig Quintett) 2001 "Da Jesus & seine Hawara" (CD zum Buchjubiläum) 2003 "Kurt Ostbahn. Hohe Warte Live 1-3" 2004 "Der Musikant" (Porträt von Resetarits respektive Kurt Ostbahn) 2005 "Stubnblues" (gemeinsam mit Xtra Combo) 2007 "aus sun und aus regn" (gemeinsam mit Stubnblues) 2008 "Abendlieder" (gemeinsam mit Sabina Hank) 2009 "no so vü" (gemeinsam mit Stubnblues) 2009 "ohne di" (gemeinsam mit Ernst Molden, Walther Soyka und Hannes Wirth) 2010 "16 Liada fia olle und 3 Gedichta fia d Moni" (Livemitschnitt mit Subnblues) 2012 "ois offn" (gemeinsam mit Stubnblues) 2014 "ho rugg" (gemeinsam mit Ernst Molden, Walther Soyka und Hannes Wirth) 2016 "7" (Liveaufnahme mit Stubnblues) 2017 "yeah" (gemeinsam mit Ernst Molden, Walther Soyka und Hannes Wirth) 2018 "artmann" (gemeinsam mit Stubnblues) 2018 "Spuren" (Livemitschnitt mit Stubnblues) 2018 "Glück" (Ö1-"Menschenbilder") 2018 "I heng an meiner Weanastodt" (gemeinsam mit den Neuen Wiener Concert Schrammeln) 2021 "schdean" (gemeinsam mit Ernst Molden, Walther Soyka und Hannes Wirth) 2021 "elapetsch" (gemeinsam mit Stubnblues)

Willi Resetarits, der Menschenrechtler

Sein Engagement für Interkulturellen Dialog, unter anderem als Mitbegründer von "Asyl in Not", "SOS Mitmensch" und als Obmann des Vereins "Projekt Integrationshaus" brachte ihm Auszeichnungen wie den "Bruno-Kreisky-Preis für Menschenrechte", den "Josef-Felder-Preis für Gemeinwohl und Zivilcourage" und den "Fritz-Greinecker-Preis für Zivilcourage". 2013 erhielt er das Österreichische Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst und wurde in der Kategorie "Kulturerbe" zum "Österreicher des Jahres" gekürt. 2017 erhielt er den Amadeus Austrian Music Award für das Lebenswerk.

© imago images/SKATA Willi Resetarits verstarb im Alter von 72 Jahren

Corona-Erkrankung und letzter Auftritt am Flüchtlingsball

Einige Auftritte musste Resetarits vor kurzem wegen seiner Corona-Erkrankung absagen wie etwa einen Auftritt beim Benefizkonzert für die Ukraine im Happel-Stadion sowie auch am Heldenplatz. Am Samstag eröffnete er noch den Flüchtlingsball zugunsten des Intergrationshaus, dass er einst gründete. Laut Auskunft verunglückte er tödlich. Weitere Informationen gab es aber dazu vorerst nicht.

Willi Resetarits privat

Willi Resetarits hinterlässt seine Gattin Roswitha und zwei Kinder aus einer früheren Beziehung mit der Musikerin Beatrix Neundlinger. Außerdem seine beiden ebenfalls bekannten Brüder Lukas Resetarits und Peter Resetarits.