Barbara Stöckl: Die einfühlsame ORF-Talkerin

Steckbrief Barbara Stöckl

Name: Barbara Stöckl

Geboren am: 2. April 1963 in Wien

Wohnt in: Wien

Ausbildung: Studium der Technischen Mathematik an der TU Wien

Beruf: Moderatorin, Journalistin, Autorin

Familienstand: liiert mit dem Psychiater Fritz Riffer

Geschwister: drei Schwestern (u.a. Fotografin Suzy Stöckl und Ö3-Moderatorin Claudia Stöckl), ein Bruder

Barbara Stöckl wurde am 2. April 1963 als drittes von insgesamt fünf Kindern geboren. Ihre Eltern sind seit über 60 Jahren verheiratet, die Mutter war 15, der Vater 18, als sie zusammenkamen. Als Mutter Gertraud mit der ersten von vier Töchtern im sechsten Monat schwanger war, wurde geheiratet. Der Vater, ein ehemaliger Pharmareferent, wollte eigentlich Arzt werden. "Mein Vater hat Medizin studiert, aber mit dem Tod seines Vaters musste er das aufgeben, weil schon fast vier Kinder da waren. Er hat dann Karriere in der Pharmabranche gemacht. Unsere Mutter wollte eigentlich Kinderärztin werden, das ist sich nicht ausgegangen, sie hat später als Röntgenassistentin gearbeitet", erzählte Barbara Stöckl einmal im Interview mit der Zeitschrift "Woman".

Barbara Stöckl: Kindheit in Hernals

Barbara Stöckl wuchs zusammen mit ihren vier Geschwistern in einem kleinen Haus am Heuberg im 17. Wiener Gemeindebezirk auf. "Das Kinderzimmer war sehr klein und schmal, es standen zwei Stockbetten für uns vier Mädchen drinnen und ein Kleiderkasten", erinnert sich Barbaras jüngere Schwester, die Ö3-Moderatorin Claudia Stöckl, in der "Kleinen Zeitung" an ihre Kindheit in Hernals. "Das Leben in einer größeren Gemeinschaft habe ich immer als Bereicherung für alle gesehen, zu wissen, dass man zusammengehört. Uns Eigenverantwortung mitzugeben, war meinen Eltern sehr wichtig", so Claudia Stöckl weiter.

© imago images/SKATA 2004: Barbara Stöckl mit ihrer Mutter Gertraud

Gegenüber "Woman" erinnern sich die Schwestern Barbara und Claudia Stöckl ebenfalls an ihre gemeinsame Kindheit und Jugend. Sich ein Zimmer zu teilen sei "sehr konfliktgeladen" gewesen, da Barbara ein "Early Bild" war, während Claudia nach langen Abenden gerne ausschlafen wollte.

Der Zusammenhalt der Familie Stöckl ist groß. Zu den Eltern besteht noch heute eine starke Bindung, sonntags trifft man sich dort immer zum Essen. Barbara Stöckl, die selbst keine Kinder hat, hat acht Nichten und Neffen. "Meine Familie, vier Geschwister und deren Familien, sind ein wichtiger Halt und Hafen in meinem Leben", meint die ORF-Journalistin gegenüber "Woman". Sie lebt inzwischen im Haus ihrer Kindheit, das sie als "kleines Paradies" bezeichnet.