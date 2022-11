Pendlerpauschale: Wer wie viel für das Pendeln bekommt

Inhaltsverzeichnis

Ja, Sie haben richtig gelesen: Obwohl im allgemeinen Sprachgebrauch die Pauschale als weibliches Substantiv eingestuft wird, ist die korrekte gesetzliche Bezeichnung DAS Pendlerpauschale. Wer eine längere Strecke zwischen Wohnort und Arbeitsplatz zurücklegen muss, sieht sich oft mit erhöhten Kosten konfrontiert, sei es durch die stets steigenden Benzinkosten oder die Kosten für öffentliche Verkehrsmittel, die monatlich auch einiges an Geld verschlingen. Hier bietet der Staat finanzielle Unterstützung in Form des sogenannten Pendlerpauschales.

Darunter versteht man die pauschale Abgeltung der Fahrtkosten zwischen Wohnsitz und Arbeitsplatz. Generell werden diese Kosten durch den Verkehrsabsetzbetrag abgegolten, der in der Höhe von 400 Euro pro Jahr direkt bei der Lohnverrechnung berücksichtigt wird. Darüber hinaus gibt es jedoch unter bestimmten Voraussetzungen auch das Pendlerpauschale.

Wie hoch ist die Pauschale?

Die Höhe der Pauschale richtet sich laut Finanzministerium danach, ob einer Person das große oder das kleine Pendlerpauschale zusteht.

Das kleine Pendlerpauschale

Das kleine Pendlerpauschale steht einem zu, wenn der Arbeitsplatz mindestens 20 Kilometer von der Wohnung entfernt ist und die Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel möglich und zumutbar ist.

Kleine Pendlerpauschale: Entfernung Betrag/Monat bei mindestens 20 km bis 40 km 58 Euro bei mehr als 40 km bis 60 km 113 Euro bei mehr als 60 km 168 Euro

Zusätzlich gibt es Pauschalbeträge, die im Zeitraum Mai 2022 bis Juni 2023 ausbezahlt werden, in Abhängigkeit davon, wie oft im Monat der Arbeitsweg absolviert wird.

Wenn das kleine Pendlerpauschale zusteht:

Entfernung mehr als 10 Tage/Monat 8-10 Tage/Monat 4-7 Tage/Monat bei mindestens 20 km bis 40 km 29,00 Euro/Monat 19,33 Euro/Monat 9,67 Euro/Monat bei mehr als 40 km bis 60 km 56,50 Euro/Monat 37,67 Euro/Monat 18,83 Euro/Monat bei mehr als 60 km 84,00 Euro/Monat 56,00 Euro/Monat 28,00 Euro/Monat

Das große Pendlerpauschale

Das große Pendlerpauschale gilt für Arbeitnehmer, deren Arbeitsplatz mindestens 2 Kilometer von der Wohnung entfernt ist, die Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel aber nicht möglich ist oder eine Unzumutbarkeit der Benutzung von Massenverkehrsmitteln vorliegt.

Große Pendlerpauschale: Entfernung Betrag/Monat bei mindestens 2 km bis 20 km 31 Euro bei mehr als 20 km bis 40 km 123 Euro bei mehr als 40 km bis 60 km 214 Euro bei mehr als 60 km 306 Euro

Das große Pendlerpauschale in Abhängigkeit davon, wie oft im Monat der Arbeitsweg absolviert wird (Auszahlung Mai 2022 bis Juni 2023):

Entfernung mehr als 10 Tage/Monat 8-10 Tage/Monat 4-7 Tage/Monat bei mindestens 2 km bis 20 km 15,50 Euro/Monat 10,33 Euro/Monat 5,17 Euro/Monat bei mehr als 20 km bis 40 km 61,50 Euro/Monat 41,00 Euro/Monat 20,50 Euro/Monat bei mehr als 40 km bis 60 km 107,00 Euro/Monat 71,33 Euro/Monat 35,67 Euro/Monat bei mehr als 60 km 153,00 Euro/Monat 102,00 Euro/Monat 51,00 Euro/Monat

Was ist der Pendlereuro?

Wer Anspruch auf das Pendlerpauschale hat, dem steht auch ein Pendlereuro zu. Unter dem Pendlereuro versteht man einen steuerlichen Absetzbetrag, der berechnet wird, indem die Entfernung in Kilometer zwischen Wohn- und Arbeitsplatz mit 2 multipliziert wird. Wohnt man also zum Beispiel 15 km vom Arbeitsplatz entfernt, so beträgt der Pendlereuro 30 Euro. Dieser wird pro Jahr gewährt und von der Steuer abgezogen. Die Berücksichtigung erfolgt monatlich in der Lohnverrechnung.

Pendlerrechner: Wie kann man die Pauschale berechnen?

Hilfreich für die Berechnung der Pauschale ist der Pendlerrechner des Finanzministeriums. Das Ergebnis dieses Rechners gilt als Grundlage für die Inanspruchnahme von Pendlerpauschale und Pendlereuro. Der Pendlerrechner ermittelt die genaue Entfernung zwischen Wohnort und Arbeitsplatz und beurteilt, ob die Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel auf dieser Strecke zumutbar ist. Basierend auf diesen Ergebnissen erhält man die Nachricht, ob Anspruch auf das Pendlerpauschale besteht und wenn ja, in welcher Höhe. Grundlage dafür sind die maßgebenden Bestimmungen des Einkommensteuergesetzes (§ 16 Abs. 1 Z 6 EStG 1988) und die dazu ergangenen Pendlerverordnung (BGBl II Nr. 276/2013 idF BGBl II Nr. 154/2014). Es kann auch passieren, dass zur Berechnung ein anderes Verkehrsmittel herangezogen wird als der Pendler tatsächlich verwendet.

Bei der Berechnung muss die Wohnadresse, die Arbeitsadresse (auch mit Klick auf eine Karte möglich) sowie ein Berechnungsdatum eingegeben werden. Dieses muss ein repräsentatives Datum eines Tages sein, an dem man tatsächlich zur Arbeit fährt. Auch Arbeitsbeginn und -ende sollen einen typischen Arbeitstag repräsentieren.

Die Abfrage kann nun ausgedruckt und unterschrieben an den Arbeitgeber übergeben werden. Dies ist auch auf elektronischem Weg (als pdf-Datei) möglich. Ein Ausdruck sollte auch zur Vorlage ans Finanzamt aufgehoben werden. Ebenso kann das Ergebnis für die Arbeitnehmerveranlagung herangezogen werden.