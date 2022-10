Wie komme ich zu einem Meldezettel?

Inhaltsverzeichnis

Was gemeinhin als Meldezettel bezeichnet wird, ist in Wahrheit nur das Antragsformular, das man benötigt, um eine Meldebestätigung zu erhalten. Dieses Formular dient zur Eingabe der Meldedaten in des Zentrale Melderegister (ZMR) bei An-, Ab- oder Ummeldungen. Die daraus folgende Bestätigung über einen oder mehrere aufrechte Wohnsitze wird Meldebestätigung genannt.

Seit wann gibt es die Meldepflicht?

Unsere heutige Meldepflicht hat ihre Wurzeln im Mittelalter, wo bereits Bürgermeldungen vorgesehen waren. Sogenannte Beschreibungs- und Visitationskommissäre hatten später für die Einhaltung der Meldevorschriften zu sorgen. Im 18. Jahrhundert wurde die Meldepflicht mit dem Konskriptionsgesetz vom 27. Mai 1771 zu einer Säule des modernen Verwaltungsstaates. Das ist sie bis heute geblieben.

Wozu brauche ich eine Meldebestätigung?

Wer dauerhaft in einer Wohnung oder in einem Haus in Österreich lebt, ist dazu verpflichtet, sich und alle minderjährigen, im gemeinsamen Haushalt lebenden Personen bei der zuständigen Behörde anzumelden. Anmelden muss sich beispielsweise, wer erstmals eine Unterkunft in Österreich bezieht, umzieht und somit einen neuen Hauptwohnsitz begründet (in diesem Fall erfolgt gleichzeitig die Ab- bzw. Ummeldung des alten Wohnsitzes) oder einen neuen Nebenwohnsitz begründet. Für Neugeborene kann die Meldung gleichzeitig mit der Meldung der Geburt auf dem Standesamt erfolgen. Hierfür muss man lediglich ein Meldezettel-Formular ausfüllen. Eine zusätzliche Meldung an die Meldebehörde ist in diesem Fall nicht notwendig.

Haupt- und Nebenwohnsitz

Jene Wohnung, die eine Person zum Mittelpunkt ihrer Lebensbeziehungen machen möchte, gilt als Hauptwohnsitz. Dies erschließt sich beispielsweise aus der Aufenthaltsdauer, der Lage zum Arbeitsplatz oder der Nähe zum Wohnsitz von Familienangehörigen. Es ist nicht entscheidend, ob der bzw. die Betroffene die Wohnung als Hauptwohnsitz bezeichnet, sondern was sich aus der Gesamtbetrachtung der beruflichen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Lebensbeziehungen ergibt. An einem Nebenwohnsitz hingegen hat man nur einen Anknüpfungspunkt von Lebensbeziehungen, zum Beispiel um dort Freizeit zu verbringen oder anderen, zeitlich begrenzten Tätigkeiten nachzugehen. Es können beliebig viele Nebenwohnsitze begründet werden, jedoch nur ein Hauptwohnsitz. Dieser wirkt sich in mehreren Bereichen aus, zum Beispiel auf das Wahlrecht, den Besuch von Schule und Kindergarten, Parkberechtigungen und auch Förderungen.