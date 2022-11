Inhaltsverzeichnis

Was ist der Unterschied zwischen Einkommensteuer und Lohnsteuer?

Die Einkommensteuer ist im Einkommensteuergesetz (EStG) geregelt und umfasst auch die Lohnsteuer, die eine spezielle Erhebungsform der Einkommensteuer ist. Prinzipiell gilt in Österreich: Arbeitnehmer:innen sowie Pensionisten und Pensionistinnen zahlen Lohnsteuer. Sie fällt laut Arbeiterkammer für Einkünfte aus unselbständiger Arbeit nach Abzug der Werbungskosten an, wird vom Arbeitgeber/von der Arbeitgeberin einbehalten und anschließend an das Finanzamt abgeführt.

Selbständige zahlen Einkommensteuer, wobei diese - im Gegensatz zur Lohnsteuer - auf dem Veranlagungsweg erhoben wird. Einkommensteuerpflichtige müssen also beim Finanzamt eine Einkommensteuererklärung abgeben. Das Finanzamt ermittelt auf Basis dieser Informationen anschließend die Einkommensteuer, die mit einem Einkommensteuerbescheid vorgeschrieben wird.

Die Einkommensteuerhöhe für Selbstständige unterscheidet sich grundsätzlich nicht von jener für ArbeitnehmerInnen. Allerdings fallen für Selbstständige in der Regel deutlich mehr Ausnahmeregelungen, Einsparmöglichkeiten, aber auch mehr Verpflichtungen für die Steuererklärung an. Dazu gehören beispielsweise die Steuervorauszahlungen und Umsatzsteuererklärungen.

Das Einkommensteuergesetz regelt zudem die rechtlichen Konsequenzen bei Steuerhinterziehung und anderen Vergehen gegen das Gesetz. Obwohl das Einkommensteuergesetz offiziell seit 1988 gilt, werden regelmäßig Überarbeitungen vonseiten des Finanzministeriums übernommen und adaptiert.

Bei der Einkommensteuer handelt es sich um eine der wichtigsten Steuern. Tatsächlich macht die Einkommensteuer in den meisten Fällen sogar den höchsten Steueranteil aus, der an den Fiskus zu entrichten ist.