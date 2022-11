Bezieher:innen von bestimmten Geldleistungen wie beispielsweise der Ausgleichs- oder Ergänzungszulage und Zivildiener brauchen keinen Antrag auf die Befreiung stellen, sie sind automatisch befreit.

Eine Befreiung ohne Antrag erhalten folgende Personen:

Ein weiteres Kriterium für eine Rezeptgebührenbefreiung ist das monatliche Nettoeinkommen: Wer gewisse Grenzwerte nicht überschreitet, kann einen Antrag auf Befreiung stellen. Die Ermittlung des Einkommens erfolgt nach den Grundsätzen für den Anspruch auf Ausgleichszahlung nach § 292 des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes. Unterhaltsansprüche sind ebenso zu berücksichtigen.

Folgende Grenzwerte für das monatliche Nettoeinkommen dürfen dabei nicht überschritten werden:

Das Einkommen eines mit dem Versicherten im gemeinsamen Haushalt lebenden Ehepartners oder Lebensgefährten ist mitzuberücksichtigen, ebenso wird das Einkommen jeder weiteren im Haushalt lebenden Person mit 12,5% dazugerechnet.

Der Antrag auf Befreiung ist beim zuständigen Sozialversicherungsträger zu stellen. Die beizustellenden Unterlagen können je nach individueller Situation variieren. Dies können – neben dem vollständig ausgefüllten und unterschriebenen Antrag - zum Beispiel sein:

Formulare für Antrag: Antragsformular auf der Homepage der Österreichischen Sozialversicherung: https://www.sozialversicherung.at/

auf der Homepage der Österreichischen Sozialversicherung: https://www.sozialversicherung.at/ Eine Online-Beantragung ist das via Handy-Signatur unter folgendem Link möglich: www.meineoegk.at/

Sollte dem Antrag auf Befreiung nicht stattgegeben werden, kann gegen den Bescheid des Krankenversicherungsträgers eine Klage beim Arbeits- und Sozialgericht eingebracht werden.

Im Einzelfall und bei Vorliegen einer besonderen sozialen Schutzbedürftigkeit kann eine Person auch zeitlich begrenzt von der Rezeptgebühr befreit werden, vor allem wenn eine längere medikamentöse Behandlung notwendig ist und die Belastung durch die Rezeptgebühr dem Versicherten wirtschaftlich nicht zumutbar ist.

Wie lange ist die Befreiung gültig?

Die Rezeptgebührenbefreiung beginnt frühestens ab dem Zeitpunkt des Einlangens des Antrages beim Krankenversicherungsträger und gilt für mindestens drei Monate und längstens ein Jahr.

Bei der automatischen Befreiung gibt es keine zeitlichen Beschränkungen. Für Pensionisten gilt eine zeitliche Beschränkung von höchstens fünf Jahren. Fallen die Voraussetzungen weg, erlischt die Befreiung sofort.

Für welche Medikamente gilt die Befreiung?

Grundsätzlich können alle Medikamente, die vom Hersteller zu einem Preis angeboten werden, der mindestens 30 Prozent günstiger ist als der Festbetrag, von der Rezeptgebühr ausgenommen werden. Dies sind rund 4.000 Medikamente.

Was ist das Rezeptgebühren-Konto?

Um bei all den Vorschriften den Überblick zu bewahren, gibt es die Möglichkeit, Einsicht in das eigene Rezeptgebühren-Konto zu nehmen. Dieses wird von der Sozialversicherung geführt und verbucht auf der einen Seite das Nettoeinkommen (bei Pensionisten aufgrund der aktuellen Nettopension, bei Erwerbstätigen aufgrund der der Sozialversicherung bekannten aktuellsten Jahresbeitragsgrundlage in der Krankenversicherung) und auf der anderen Seite die bereits bezahlten Rezeptgebühren.

Ist die Obergrenze erreicht, so wird die Befreiung automatisch über das E-Card System angezeigt. Einsicht kann man unter auf der Homepage der Österreichische Sozialversicherung nehmen, allerdings ist dafür eine Bürgerkarte oder Handy-Signatur erforderlich.