Budgen wusste laut eigener Aussage schon früh, dass er Journalist werden wollte. Aber er wählte nicht den Weg über das Publizistikstudium, sondern besuchte lieber die Fachhochschule Wien. Dort belegte er den Journalismus und Medienmanagement-Studiengang. Zu seinen Lehrer:innen zählt unter anderem Falter-Herausgeber Armin Thurnher. Der ließ seine Studierenden, unter anderem Budgen, den FH-Seminarraum C109 „gefühlte 100 Mal in verschiedenster Art und Weise“ beschreiben. „Das hat mich nachhaltig beeindruckt, dass man einen Raum so unterschiedlich beschreiben kann“, so Budgen in einem Alumni-Interview für seine ehemalige FH. Zu Studienbeginn füllte Patrick Budgen einen Zettel aus, auf dem er das „Fernsehen“ als Berufswunsch angab. Den Zettel habe er zwar nicht zurückbekommen, aber der Berufswunsch habe sich erfüllt. Auch, weil er nie locker lies, und sich fünf bis sechs Mal für ein Praktikum beim ORF bewarb, bis sich der Sender schließlich erbarmte und ihm einen Platz bei „Wien Heute“ verschaffte. Geplant war ursprünglich ein Monat, daraus wurden inzwischen Jahre. Geholfen beim Karriereeinstieg haben Patrick Budgen auch die auf der FH erworbenen Kontakte, die er auch heute immer noch gerne bei Bedarf kontaktiert.

Berufliche Herausforderungen

Vielleicht war es seine Liveberichterstattung aus der Landespolizeidirektion Wien am Abend des Terroranschlags vom zweiten November 2020. Eher zufällig landete Budgen zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort: Im Stiegenhaus direkt unter dem Tagungszimmer des Einsatzstabs. Budgen konnte so Interviews mit politischen Entscheidungsträger:innen und Pressesprecher:innen aus nächster Nähe abgreifen. Eigentlich hatte Budgen lediglich vorgehabt, sich einen Lokalaugenschein zu verschaffen, um an nächsten Tag in „Guten Morgen Österreich“ besser über den Anschlag moderieren zu können. Daraus wurde dann ein stundenlanger Live-Einsatz unter Extrembedingungen. Eine ganz andere Extremerfahrung hatte Budgen da bereits hinter sich gelassen, nämlich seine Krebserkrankung.

© IMAGO images/K.Piles Patrick Budgen mit Eva Pölzl

Krebsdiagnose

Es war im Herbst 2019, als Patrick Budgen begann, über Schlappheitsgefühle zu klagen. Auf der linken Seite seines Halses spürte er einen Knoten. Er ging zu Ärzt:innen, die diagnostizierten einen Infekt. Von dieser Diagnose wichen sie auch dann nicht ab, als die Schwellungen in den folgenden Wochen nicht zurückgingen, sondern im Gegenteil neue Schwellungen von Lymphknoten hinzukamen. Für seine Entzündungen bekam Budgen Antibiotika verschrieben. Weil sich aber nichts besserte, forschte Budgen weiter nach einer glaubwürdigen Diagnose. Die erhielt er schließlich im Februar 2020 in der Klinik Favoriten: „Lymphdrüsenkrebs“, ein Schock. Befallen waren der Hals, die Brust und das Knochenmark im Oberschenkel.

Einsiedlerkrebs: Das Buch über die Erkrankung

Dann kam die erste Coronawelle. Budgen, der sich einer Chemotherapie unterwerfen musste, gehörte nun zur Hochrisikogruppe. Für ihn bedeutete das für die Dauer der Krebstherapie strenge Isolation. Über seine Erlebnisse dieser Tage verfasste Patrick Budgen ein Tagebuch, dass später in Buchform mit dem Titel „Einsiedlerkrebs“ veröffentlicht wurde.

© imago images/SEPA.Media Patrick Budgen mit seinem Buch "Einsiedlerkrebs"

Budgens Umgang mit der Krebserkrankung

Am Anfang sei es ein Gefühl gewesen, als habe man ihm den Boden unter den Füßen weggezogen, so Budgen in einem Interview für den ORF. Die Schockstarre habe er jedoch schnell überwunden, gefolgt von der Zielsetzung, schnell wieder gesund zu werden. Der Schreibprozess für das Buch habe ihm dabei als „Psychohygiene“ geholfen. Ein großer Beistand waren wohl auch die Mitarbeiter:innen des Pflegepersonals auf der Krebsstation, die Patrick Budgen während der Covid bedingten Isolation während der mehrmonatigen Chemotherapie begleiteten. Auch Freund:innen und Familienangehörige seien während dieser Zeit näher an ihn herangerückt, erzählt Budgen. Eines sei ihm besonders bewusst geworden: Die Erfahrung der eigenen Endlichkeit. Auch die verarbeitet er in seinem Buch „Einsiedlerkrebs“.