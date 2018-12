Weihnachten ist auch das Fest der Familie, aber wie wird Weihnachten weltweit gefeiert und welche Traditionen gibt es?

Die Weihnachtszeit gilt als die schönste Zeit des Jahres und wird als Fest mit der ganzen Familie gefeiert, dabei hat jede Familie ihre ganz eigenen Traditionen. Aber nicht nur in Familien, auch in unterschiedlichen Ländern gibt es verschiedene Bräuche zu Weihnachten. Hier erfahren Sie Fakten und Informationen über Weihnachten und die unterschiedlichen Traditionen.



Bedeutung von Weihnachten

Weihnachten hat eine sehr individuelle Bedeutung. Sie haben sicher Ihre ganz persönliche Verbindung zum Weihnachtsfest. Vielleicht eine Familientradition oder auch ein ganz besonderes Weihnachtsfest, welches Sie erlebt haben. Allgemein ist Weihnachten ein Fest, das aus dem Christentum stammt, und obwohl es religiös ist, wird es auch in nicht christlich geprägten Familien gefeiert. Es trägt auch den Beinamen „Fest der Liebe“ und wird als solches gefeiert.

Der Anlass für das Weihnachtsfest

Weihnachten wird die Geburt Christi gefeiert, diese Feier hat das Osterfest als größtes Fest der Christen abgelöst. Das genaue Datum von der Geburt Jesu ist nicht bekannt und dennoch wird sie bereits seit dem 4. Jahrhundert gefeiert, und das am 25. Dezember. Warum dieses Datum gewählt wurde, ist nicht abschließend geklärt. Im Kalender ist aber der 25. Dezember seit Jahrhunderten als der Weihnachtstag festgelegt.

Einige Quellen nehmen an, dass dies mit dem heidnischen Sonnenwendfest zusammenhängt, welches Ende Dezember stattfand. Dies wird in alten Dokumenten der Kirche aber dementiert. Der genaue Ursprung der Wahl des Datums ist daher unklar, Papst Julian I setzte den 25. Dezember aber Ende des 4. Jahrhunderts als offizielles Weihnachtsdatum fest.

© iStockphoto.com/Alexander Fiedler

Bedeutung von Weihnachten

Christen feiern die Geburt Jesu, der als Retter auf die Welt kam und neben Ostern (der Auferstehung Christi) ist Weihnachten das größte christliche Fest. Entstanden ist es durch die steigende Bedeutung des Christentums, aber auch für diejenigen, die keiner Religion angehören, ist Weihnachten meist ein besonderes Fest. Die Familie kommt zusammen und es haben sich Weihnachtstraditionen entwickelt, die mit dem ursprünglichen Weihnachtsfest nicht mehr viel gemeinsam haben und unterstreichen, dass es sich heute eher um ein Familienfest handelt.



Wann ist Weihnachten und wann wird es gefeiert?

Weihnachten setzt sich aus mehreren Tagen zusammen:

24. Dezember: Heiliger Abend

25. Dezember: 1. Weihnachtsfeiertag

26. Dezember: 2. Weihnachtsfeiertag

06. Januar: Heilige Dreikönige

Als Tag für Jesu Geburt wurde der 25. Dezember festgelegt und der ist damit auch der Weihnachtsfeiertag, an dem es in den meisten Ländern die Geschenke gibt. Abhängig von dem Land, in dem Sie leben, gibt es hier aber Unterschiede und im allgemeinen Sprachgebrauch werden die Tage vom 24. bis 26. Dezember in Deutschland, Österreich und der Schweiz als Weihnachtstage bezeichnet.

In Österreich und Deutschland wird die Bescherung traditionell bereits am Heiligabend, also am Abend des 24. Dezember gefeiert. In Frankreich findet sie dagegen erst am Morgen des 25. Dezembers statt, ebenso wie beispielsweise in den USA. Am längsten auf die Geschenke warten müssen Kinder und Erwachsene zum Beispiel in Spanien. Hier findet die Bescherung erst am 6. Januar statt, weswegen dieser Tag je nach Land zu den Weihnachtstagen gezählt wird. In Deutschland und Österreich hat der 6. Januar dagegen eher die Bedeutung als Tag, an dem die Sternensinger von Haus zu Haus ziehen.

Einkaufen zu Weihnachten



Für Weihnachten brauchen Sie einige Dinge und während der 25. und 26. Dezember Feiertage sind und Sie an diesen nicht einkaufen können, müssen Sie sich am 24. Dezember zwar an verkürzte Öffnungszeiten der Geschäfte anpassen, können aber noch letzte Dinge erledigen. In Deutschland und Österreich schließen die Geschäfte in der Regel um 13 oder 14 Uhr , dies hängt auch davon ab, ob Sie eher ländlich leben oder in einer Metropole. Kleine Geschäfte öffnen oftmals gar nicht. Wir empfehlen Ihnen, sich frühzeitig zu informieren, wenn Sie am 24. Dezember noch einkaufen wollen oder die Einkäufe vorher zu erledigen und sich damit dem Stress am Heiligen Abend zu entziehen.

In Österreich müssen die Geschäfte um 14 Uhr schließen , Süßwarengeschäfte aber dürfen bis 17 Uhr geöffnet sein. Pflanzengeschäfte dürfen sogar bis 20Uhr die Tore offen haben – Sie können also ganz kurzfristig noch einen Tannenbaum kaufen.

Traditionen vor Weihnachten

Die Weihnachtszeit beginnt traditionell mit der Adventszeit. Diese beginnt mit dem ersten Advent und gilt als Zeit der Vorfreude, die dazu dient, sich auf Weihnachten einzustimmen. Möglichkeiten gibt es dazu viele und es gibt natürlich auch viel zu tun. Zu den Vorbereitungen gehören:

Das Geschenke kaufen: Für die einen eine Pflicht, für andere dagegen bereits eine große Freude. Der Einzelhandel profitiert von Weihnachten und gerade Kindern fallen vor Weihnachten viele Wünsche ein. Egal, ob in Ihrer Familie das Christkindl die Geschenke bringt, der Weihnachtsmann oder Sie sich auch offiziell gegenseitig beschenken: Das Beschenken gehört zu Weihnachten und Sie können sich viel Stress ersparen, wenn Sie die Geschenke nicht erst kurz vor knapp kaufen. Und wir wissen, dass es gar nicht so leicht ist, diesen Vorsatz einzuhalten.

Deko: Zu Weihnachten wird die Herbstdekoration weggeräumt und für Weihnachten dekoriert. Beginnen können Sie damit nach dem Totensonntag und abgeräumt wird die Dekoration nach dem 6. Januar. Klassische Weihnachtsdekoration ist eine Krippe mit der Heiligen Familie, Engel, Tannenbäume aber auch der Weihnachtsmann mit seinem Schlitten oder helle Lichterketten.

Der Adventskalender: Egal, ob Sie einen Adventskalender für Ihre Lieben kaufen oder selbst befüllen, für große wie kleine Weihnachtsfreunde gehört der Adventskalender einfach zur Adventszeit dazu.



Neben allen Aufgaben gibt es aber auch schöne Traditionen und Bräuche, die Sie gerade vor Weihnachten genießen können. Die bekanntesten sind:

Weihnachtslieder: Sei es nun „Alle Jahre wieder“, „Ihr Kinderlein kommet“ oder „Little Drummer Boy“ – es gibt viele traditionelle Weihnachtslieder und natürlich auch moderne Interpretationen, die zu Weihnachten gesungen werden und in vielen Familien schon zur Einstimmung auf Weihnachten genutzt werden. Und auch wenn Sie nicht singen mögen, spätestens wenn „Last Christmas“ im Rado wieder hoch und runter läuft, wissen Sie, dass die Weihnachtszeit angebrochen ist.

Weihnachtsgebäck: Auch das (gemeinsame) Backen ist zu Weihnachten besonders beliebt. Nicht nur Hobbybäcker, die regelmäßig zur Teigrolle greifen, stehen dann in der Küche, sondern auch diejenigen, die einmal im Jahr zur Weihnachtszeit backen. Egal, zu welcher Gruppe Sie gehören, Sie finden viele leckere Rezepte und können traditionelles Gebäck oder modernes Gebäck selbst machen und natürlich genießen.

Christkindlmarkt besuchen: Der Weihnachtsmarkt oder Christkindlmarkt gehört zur Adventzeit. Heißer Glühwein und viele Leckerrein finden Sie hier ebenso wie regionale Produkte. Ein Christkindlmarkt ist eine schöne Gelegenheit, sich mit Freunden zu treffen und die gemeinsame Zeit zu genießen. Sicher findet sich auch in Ihrer Nähe ein besonders schöner Christkindlmarkt und Sie können dort mit der Familie oder Freunden eine schöne Zeit verbringen.

Der Weihnachtsmann: Schon auf dem Christkindlmarkt oder auf Weihnachtsfeiern ist der Weihnachtsmann oder Santa Claus präsent und die Kinder können diesem oft auch ihre Wünsche nennen.

Traditionen zu Weihnachten

Zu Weihnachten gehören viele schöne Traditionen. Dies beginnt mit dem Schmücken vom Christbaum spätestens am 24. Dezember. Der Weihnachtsbaum ist meist eine Tanne oder Fichte und er wird erst zu Weihnachten aufgestellt. Der Baum ist dabei die Weihnachtsdekoration schlechthin und gehört für viele untrennbar zu Weihnachten.

© Video: News

Das Weihnachtsessen besteht oftmals aus Gänsebraten oder auch Karpfen. Das Essen, das es meistens nur einmal im Jahr in dieser Form gibt, ist einer der Höhepunkte am Heiligen Abend und gehört zum besten Essen im Jahr. Auch wenn heute die meisten Familien das ganze Jahr über gut essen, ist das weihnachtliche Festmahl immer noch etwas ganz Besonderes.

Nach dem Essen wird in vielen Familien gesungen oder gespielt und die gemeinsame Zeit genossen. Wenn Sie Kinder haben, können Sie denen auch ein schönes Buch mit der Weihnachtsgeschichte vorlesen oder dies gemeinsam lesen. In der Nacht können Sie dann noch die Christmette gehen, die um Mitternacht stattfindet und die auch von vielen Familien besucht wird, welche die Kirche sonst nicht besuchen.

Der 25. und 26. Dezember werden in der Regel genutzt, um die weitere Familie zu besuchen und Zeit mit dieser zu verbringen. Weihnachten ist traditionell ein Familienfest, es gibt aber auch immer mehr Angebote für Menschen, deren Familien weit weg wohnen oder die keinen Kontakt zur Familie haben. Nutzen Sie diese Angebote, wenn Sie Weihnachten nicht alleine sein wollen.



Weihnachten weltweit – Besonderheiten aus aller Welt

Weihnachten wird in unterschiedlichen Ländern unterschiedlich gefeiert. Einige Bräuche um Weihnachten stellen wir Ihnen hier vor:

© Video: news.at/Wochit

In Estland werden vor Weihnachten die Besen von den Kindern gereinigt, da denen erzählt wird, dass Hexen nach dreckigen Besen suchen, um mit ihnen wegzufliegen. Für den Fleiß werden Kinder mit Süßigkeiten belohnt.

werden vor Weihnachten die Besen von den Kindern gereinigt, da denen erzählt wird, dass Hexen nach dreckigen Besen suchen, um mit ihnen wegzufliegen. Für den Fleiß werden Kinder mit Süßigkeiten belohnt.

In Italien bekommen brave Kinder am 6. Januar Süßigkeiten. War ein Kind unartig, bekommt es Kohlen.

bekommen brave Kinder am 6. Januar Süßigkeiten. War ein Kind unartig, bekommt es Kohlen. In Dänemark wird eine Mandel im Nachtisch versteckt, in Griechenland sogar ein Goldstück, was dem Finder Glück bringen soll.

wird eine Mandel im Nachtisch versteckt, in Griechenland sogar ein Goldstück, was dem Finder Glück bringen soll. In Italien und Bulgarien wird sich am 24. Dezember fleischlos ernährt. Sind Sie Vegetarier oder Veganer, sind Sie damit der Experte für leckere Rezepte für den Heiligen Abend.

wird sich am 24. Dezember fleischlos ernährt. Sind Sie Vegetarier oder Veganer, sind Sie damit der Experte für leckere Rezepte für den Heiligen Abend. Sternensinger, die am 6. Januar von Haus zu Haus ziehen, sind besonders in Österreich und Süddeutschland verbreitet.

verbreitet. In Australien wird Weihnachten mit einer Grillparty gefeiert. Können Sie natürlich auch ausprobieren, aber hier herrschen natürlich deutlich kühlere Temperaturen. Grillen und Punschen kann übrigens eine schöne Kombination sein.

wird Weihnachten mit einer Grillparty gefeiert. Können Sie natürlich auch ausprobieren, aber hier herrschen natürlich deutlich kühlere Temperaturen. Grillen und Punschen kann übrigens eine schöne Kombination sein. In Russland wird Weihnachten sogar erst am 7. Januar gefeiert, hier müssen die Kinder also am längsten auf die Geschenke warten.

Sie sehen, es gibt viele Traditionen aus aller Welt und natürlich ist dies keine Aufforderung, Ihre Traditionen zu verändern. In diesem Sinne wünschen auch wir ein frohes Fest!