Nadja Swarovski sucht die Nähe zu Stars aus Mode, Film, Design und Musik. Die schillernden Glaskristalle des Familienunternehmens avancierten unter ihrer Regie zu angesagten It-Pieces, wie sie es Anfang des 20. Jahrhunderts schon einmal gewesen sind, als Filmdiven wie Marilyn Monroe ganz auf Swarovski setzten.

Jugend zwischen Glamour und Außenseitertum

Nadja Swarovskis Ur-Urgroßvater Daniel Swarovski, ein Arbeiterkind, gründete 1895 das Unternehmen und lieferte für Queen Victoria glitzernde Kristalle, mit denen sie ihre königlichen Kleider besticken ließ. Großvater Manfred Swarovski arbeitete mit Modepapst Christian Dior zusammen, um die ikonischen "Aurora Borealis"-Steine zu kreieren. Diese schillerten, als hätten sie das Nordlicht eingefangen. Auch Coco Chanel und Elsa Schiaparelli gehörten zu den Abnehmer:innen der edlen Glassteine. Später stellte Vater Helmut Swarovski sicher, dass das Unternehmen auf dem neuesten Stand der Technik ist. Als Nadja Swarovski 1970 geboren wurde, fehlte es der Familie sicherlich nicht an finanziellen Mitteln, deren Höhe nur geschätzt werden kann, da die Swarovskis in materieller Hinsicht als "Österreichs diskreteste Familie" gelten.

Dennoch wird der Kristall-Clan von der Presse nicht nur als "Österreichs Rockefellers" tituliert, sondern auch als "Tirols Buddenbrooks", sorgt er doch immer wieder für Skandale - darunter Zerwürfnisse im Management, aber auch private Liaisons, die als pikant erachtet werden. Nadja Swarovski fühlte sich als Außenseiterin: Obwohl sie behütet und verwöhnt in einer großen Familie aufwuchs, hatte sie als Lutheranerin einen schwierigen Stand in der Schule. Gab es katholischen Religionsunterricht, musste sie vor die Tür gehen. Im Alter von 14 Jahren flüchtete sie aus der Enge der 7.700-Einwohnergemeinde Wattens. Zuerst besuchte sie das Eliteinternat Salem, danach die Highschool und die Universität in den USA.

Auch dort galt sie zunächst als seltsam. Hier wurde sie laut "Manager Magazin" als "die Österreicherin mit dem Arnold-Schwarzenegger-Akzent" gesehen. "Wenn niemand an dich glaubt, musst du eben selbst an dich glauben", beschloss sie dort.

Nadja Swarovskis 1. Karriereschritte in den USA

Nadja Swarovski biss sich durch. In Texas, der Heimat ihrer Mutter, machte sie an der Southern Methodist University ihren Bachelor in Kunstgeschichte und Fremdsprachen, im Nebenfach belegte sie Lateinamerikanische Studien. So gerüstet, ging sie nach New York. Dort studierte sie am renommierten Sotheby's Institute of Art das Auktionsbusiness und am Gemological Institute of America, das sich mit Edelstein- und Juwelierskunde beschäftigt. New York eröffnete ihr auch die ersten Karrieremöglichkeiten: Sie arbeitete als Assistentin für Top-Galerist Larry Gagosian in der Gagosian Gallery, dann für die PR-Agentur der Grande Dame des Modejournalismus, Eleanor Lambert. Lange aber konnte sie sich dem Ruf des Familienunternehmens nicht mehr entziehen.

Eintauchen ins Swarovski-Familienunternehmen

Und so zog Nadja Swarovski wieder einmal um. In Hongkong arbeitete sie erstmals für das familieneigene Kristallimperium und stellte damit die fünfte Generation der Kristallunternehmer. 16 Monate lang analysierte sie systematisch das Schmuckstein-Biz. Länger hielt es sie nicht dort; sie ging wieder zurück nach New York, um für Swarovski das Branding sowie die Creative Services zu entwickeln. Direkt ums Eck von Tiffany’s an der Upper East Side eröffnete sie den ersten Swarovski-Showroom. Bis dahin wurden die Steine von Handelsvertretern aus dem Musterkoffer wenig elegant präsentiert. Stationen in Paris, London und Singapur folgen.

© IMAGO/NurPhoto Der berühmte Weihnachtsbaum beim Rockefeller Center in New York trägt seit vielen Jahren einen Swarovski-Stern an der Spitze.

Back to the Roots: Swarovski goes High Fashion

Seitdem Nadja Swarovski Mitte der 1990er-Jahre zum Familienunternehmen dazugestoßen ist, trieb sie vor allem Kollaborationen zwischen Swarovski und Fashion-Ikonen voran. Befeuert von einer Begegnung mit der Stylistin Isabella Bow, die dem amtierenden Familienoberhaupt wehmütig von den Zeiten vorschwärmte, als Swarovski und High-Fashion Hand in Hand gingen, billigte Vater Helmut die neue, alte Strategie. Daraufhin schickt Bow den Entwurf eines strassbesetzten Kleides ihres Schützlings Julien Macdonald nach Wattens - und Nadja tauchte mit der Exzentrikerin tief in Londons Modeszene ein. Das Ergebnis war die Zusammenarbeit mit hochkarätigen Designern wie Alexander McQueen.