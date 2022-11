Steckbrief Mark Mateschitz

Name: Mark Mateschitz

Mark Mateschitz Geboren: 1993

1993 Eltern: Dietrich Mateschitz und Anita Gerhardter

Dietrich Mateschitz und Anita Gerhardter Studium: Betriebswirtschaft

Betriebswirtschaft Familienstand: unbekannt

Managerteam leitet künftig Red Bull

"Wie von meinem Vater und mir vorgeschlagen und gewünscht und von unseren thailändischen Partnern unterstützt, wird ein Board of Directors die Geschäfte von Red Bull führen", teilte Mark Mateschitz in einer Mitteilung an die Belegschaft von Red Bull am 3. November 2022 mit.

Danach werden die Manager Franz Watzlawick (CEO Beverage Business), Alexander Kirchmayr (CFO) und Oliver Mintzlaff (CEO Corporate Projects und Investments) die Geschäfte von Red Bull führen.

Mark Mateschitz selbst hat die Rolle als Head of Organics niedergelegt. "Die Entscheidung ist mir schwergefallen, weil die Organics by Red Bull ein Herzensprojekt von mir sind. Aber ich halte nichts davon, sowohl Angestellter als auch Gesellschafter in der gleichen Unternehmung zu sein. Ich werde mich auf meine Rolle als Gesellschafter konzentrieren, werde sie so interpretieren und mich so einbringen, wie ich das für sinnvoll und nötig erachte", heißt es in der Aussendung.

Besonders freue es ihn, dass Roland Concin, Walter Bachinger und Volker Viechtbauer, die ihre bisherigen Positionen verlassen, als Berater für Red Bull an Bord bleiben. "Sie werden mit ihrer Erfahrung und ihrem Know-how das Board of Directors und damit letztlich uns alle dabei unterstützen, die Arbeit meines Vaters erfolgreich in seinem Sinne fortzuführen", teilt Mark Mateschitz mit. Darüber hinaus würden sie als "Geschäftsführer der Distribution & Marketing GmbH, die nunmehr in meinem Besitz steht und die 49 Prozent der Geschäftsanteile der Red Bull GmbH hält, mich persönlich unterstützen."

Mark Mateschitz: Ausbildung und Aufstieg

Mark Mateschitz wurde eigentlich als Mark Gerhardter 1993 geboren und entstammt einer früheren, zweijährigen, Beziehung zwischen (dem am 22. Oktober 2022 verstorbenen) Dietrich Mateschitz und einer Ex-Skilehrerin namens Anita Gerhardter, die der Red-Bull-Boss allerdings nie heiratete. Er sei damals „zu unreif“ gewesen, berichtet der Kurier. Mark wuchs bei seiner Mutter auf.

Mark Mateschitz absolvierte 2011 seine Matura im Werkschulheim Felbertal, einem Privatgymnasium in Salzburg. Mitschüler beschrieben ihn laut Kurier-Bericht als „aufgeweckt, interessiert und sportlich“. Danach studierte er Betriebswirtschaft in Salzburg. Bereits seit der Matura soll sein Vater ihn auf die Firmenübernahme bereits vorbereitet haben und übertrug ihm kurz nach dem 18. Geburtstag die Hälfte der „Dietrich Mateschitz Verwaltungs OG“.

© imago images / Pius Koller Mark Mateschitz mit seinem Vater und Red Bull-Gründer Dietrich Mateschitz

"Wings for Life" und "Red Bull"

Mark Mateschitz gehört seit Anfang 2022 bei „Wings for Life“ der Führungsriege an, die Firmenchefin ist übrigens seine Mutter, Anita Gerhardter. Seit knapp vier Jahren ist Mark Mateschitz auch Geschäftsführer der Thalheimer Heilwasser GmbH und 2021 wurde er zum Chef der Mark Mateschitz Beteiligungs GmbH, die 34 Prozent an deaurea hält, einer Immobilien-Firma des Red Bull Imperiums.

Im Jahr 2011 brachte Dietrich Mateschitz seinen Sohn Mark erstmals ins Spiel als möglichen Red Bull-Nachfolger. Er gilt immer noch als möglicher Nachfolger für das Firmenreich. Am 22. Oktober 2022 verstarb sein Vater Dietrich Mateschitz. Dass Mark Mateschitz bereits jetzt den Konzern operativ führen wird, gilt als eher unwahrscheinlich. Entscheiden wird der thailändische Mehrheitseigentümer von Red Bull.

Mark Mateschitz privat

Mark Mateschitz gilt als medienscheu und lehnt große Inszenierungen ab. Über sein Privatleben oder eine Freundin ist nichts bekannt. 2018 kursierte das Gerücht einer Liaison mit Servus-TV-Moderatorin Andrea Schlager, es wurde aber nie bestätigt.