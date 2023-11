Inhaltsverzeichnis

Das Gehalt von Arbeitnehmer:innen in Österreich unterliegt einer Lohnsteuer. Sie ist eine spezielle Form der Einkommenssteuer. Bei der Lohnsteuer berechnen die Arbeitgerber:innen die Höhe der zu bezahlenden Steuer, ziehen diese vom monatlichen Bruttolohn ab und führen sie spätestens bis zum 10. Des Folgemonats ans Finanzamt ab.

Lohnsteuerpflichtig sind also alle nicht selbständig Beschäftigten, egal ob Vollzeit oder Teilzeit. Auch Pensionist:innen müssen auf ihre Bezüge Lohnsteuer zahlen. Das wird meistens direkt von der pensionsauszahlenden Stelle übernommen.

Wie hoch ist die Lohnsteuer in Österreich?

Die Höhe der Lohnsteuer in Österreich richtet sich nach dem Einkommen und ist in mehrere Steuerklassen, oder Tarifstufen, aufgeteilt, die aus der Lohnsteuertabelle hervorgehen. Ein Jahreseinkommen unter 11.693 Euro gilt als das Existenzminimum und ist daher steuerfrei. In der ersten Tarifstufe (11.693 Euro bis 19.134 Euro) beträgt die Lohnsteuer 20 Prozent.

Die Höhe der Lohnsteuer steigt progressiv mit dem Einkommen. Das bedeutet, dass nicht das gesamte Einkommen gleich versteuert wird, sondern jeder Euro mit dem jeweiligen Tarif. Rutscht man mit seinem Einkommen in eine höhere Steuerklasse, so muss nur jeder Euro ab diesem Grenzwert mit dem höheren Tarif besteuert werden. In der höchsten Steuerklasse (bei Einkommen jenseits 1.000.000 Euro) müssen 55 Prozent Lohnsteuer bezahlt werden. Die aktuellen Beträge und Tarifstufen lassen sich in der Lohnsteuertabelle 2023 nachlesen:

Lohnsteuertabelle 2023

Tarifstufen Einkommen (in Euro) Grenzsteuersatz 11.693 und darunter 0 Prozent über 11.693 bis 19.134 20 Prozent über 19.134 bis 32.075 30 Prozent über 32.075 bis 62.080 41 Prozent** über 62.080 bis 93.120 48 Prozent über 93.120 bis 1.000.000 50 Prozent über 1.000.000* 55 Prozent* Quelle: Finanzministerium 2023

* Befristet bis zum Jahr 2025, danach 50 Prozent.

** Der Prozentsatz der dritten Tarifstufe wurde von 42 Prozent auf 41 Prozent gesenkt. Dieser verringert sich ab dem Jahr 2024 weiter von 41 Prozent auf 40 Prozent.

Im europäischen Vergleich zählt Österreich zu den Ländern mit den höchsten Lohnsteuern. Trotz der Abschaffung der Kalten Progression 2023 (siehe unten) bleibt die Abgabenlast überdurchschnittlich hoch. Das liegt nicht nur an den Lohn- und Einkommenssteuern sondern auch an den hohen Sozialversicherungsbeiträgen.

Wie berechnet man die Lohnsteuer in Österreich?

Je nach Lohnsteuerklasse wird ein bestimmter Prozentsatz des Einkommens ans Finanzamt abgeführt. Der errechnete Betrag wird für ein ganzes Jahr fixiert. Die Höhe der Lohnsteuer richtet sich also nach dem Einkommen, aber es gibt aber einige Kostenpunkte, die von der Steuer abgesetzt werden können. Wenn etwa Lehrer:innen einen Laptop kaufen oder Bankangestellte einen neuen Anzug, dann sind das Ausgaben, die sie für ihre Arbeit brauchen. Weil sie dieses Geld also reinvestieren, ist es von der Lohnsteuer ausgenommen.

Neben diesen Absetzbeträgen gibt es außerdem sogenannte Freibeträge, etwa den Kinderfreibetrag oder die Pendlerpauschale. Der Unterschied zwischen Absetzbeträgen und Freibeträgen liegt darin, dass Absetzbeträge direkt vom Bruttolohn abgezogen werden und dadurch die Berechnungsgrundlage senken, während Freibeträge erst nach der errechneten Lohnsteuer zu tragen kommen und den zu zahlenden Betrag senken.