Roman Braun :

Selbstzweifel und Angst vor dem Scheitern sind häufige mentale Hürden, die viele Menschen davon abhalten, den nächsten Karriereschritt zu wagen. Diese Ängste können durch gezielte Arbeit am eigenen Mindset und Selbstbewusstsein überwunden werden. Hier kommen NLP-Techniken (Neurolinguistisches Programmieren) ins Spiel, wie zum Beispiel Reframing und Visualisierung. Reframing hilft uns dabei, negative Gedankenmuster zu durchbrechen, indem man die Perspektive verändert und die Situation in einem neuen Licht sieht. Visualisierung kann dabei unterstützen, sich positive Szenarien und Erfolge bildlich vorzustellen, was das Selbstbewusstsein stärkt. Es geht darum, eine positive innere Einstellung zu entwickeln und sich nicht von Rückschlägen entmutigen zu lassen.