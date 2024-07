Spitzensportlerinnen und -sportler lernen, Druck als Privileg zu betrachten und als Zeichen, dass sie etwas Bedeutsames tun. Durch Atemtechniken und Meditation kann ein innerer Ruhepol geschafften werden. Ein mentales Mantra vieler Champions lautet daher: "Ich bin dankbar für diese Chance." Diese Haltung ermöglicht es, den Druck in positive Energie umzuwandeln. Im Laufe der Zeit und mit der steigenden Zahl an Wettkämpfen entwickelt jede Athletin und jeder Athlet ein individuelles Erfolgsritual. Dies kann eine bestimmte Playlist, eine Visualisierungsübung oder eine andere konsistente Routine sein, die Sicherheit im Chaos des Wettkampfs schafft. Diese Routinen bieten eine "mentale Heimat in der Fremde" und helfen, die Konzentration zu bewahren.

Auch Starke kommunikative Fähigkeiten sind in diesem Kontext eine oft unterschätzte Superkraft. Sie helfen nicht nur in Interviews, sondern auch im Teamgefüge und in der Selbstmotivation. Durch das Training "innerer Dialoge" – die Art, wie Athletinnen und Athleten mit sich selbst sprechen – wird ihre Realität und somit ihre Leistung geformt.

Rhetorische Stärke kann zudem ein gewaltiger Vorteil sein, der das Selbstvertrauen und die öffentliche Wahrnehmung stärkt. Sportlerinnen und Sportler, die ihre Geschichte kraftvoll erzählen können, ziehen positive Energie an. Denn Schwäche in diesem Bereich kann zu Unsicherheit und medialer Kritik führen, was die Leistung beeinträchtigen kann.