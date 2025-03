Florian Fiedler wird Co-Geschäftsführer bei Hervis

Florian Fiedler, Diplom-Betriebswirt und MBA, wird mit 1. April 2025 zum zweiten Geschäftsführer von Hervis Sports berufen. Er übernimmt die Verantwortung für die Bereiche Einkauf, Operations und Logistik und bildet künftig gemeinsam mit dem Vorsitzenden der Geschäftsführung, Dr. Ulrich Hanfeld, das neue Führungsduo bei Österreichs größtem Sportfachhändler.

Fiedler bringt umfassende internationale Erfahrung aus dem Sporthandel mit: Stationen bei adidas in Deutschland, China und den USA sowie bei Sportmaster in Moskau und der Unternehmensberatung Horn & Company in München prägen sein Profil. Seit August 2024 ist er bei Hervis bereits als Bereichsleiter für Einkauf und Retail Management tätig.

Mit seiner Expertise in Sortimentsstrategie und operativem Prozessmanagement soll Fiedler entscheidende Impulse für die Weiterentwicklung von Hervis setzen. Gemeinsam mit Hanfeld wird er die bereits gestartete und erste Erfolge zeigende Restrukturierung des Unternehmens weiter vorantreiben.

Mag. Marcus Wild, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Hervis Sports GmbH, betont: „Hervis ist ein bedeutender Teil der SPAR Österreich-Gruppe. Nach herausfordernden Jahren im Sporthandel zeigt die Neuausrichtung bereits Wirkung. Mit Ulrich Hanfeld und Florian Fiedler haben wir ein starkes Team, das den erfolgreichen Kurs fortsetzen wird.“