Duale Führung

Manuela Vollmann, Geschäftsführerin von ABZ*Austria, betreibt Top Sharing seit mehr als 20 Jahren. Zudem unterstützt sie andere Unternehmen beim Aufbau der Doppel-Führung. Besonders für Frauen bietet dieses Konzept eine große Chance: "Viele Frauen, die aus der Karenz zurückkommen, sind sich nicht sicher, ob sie die Führungsrolle in ihrer neuen Lebenssituation alleine schaffen. Für andere wiederum ist Vollzeit keine Option. In so einem Fall greift Duales Leadership optimal."

Viele Führungspaare entscheiden sich laut Manuela Vollmann für ein Modell, in dem beide Personen Teilzeit mit durchschnittlich 30 Stunden arbeiten. Sollte das Kind mal krank sein oder die Eingewöhnung in den Kindergarten doch nicht so glatt laufen wie erhofft, gibt es ein personelles Backup. Die beiden sind ein Team.