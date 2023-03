Den Ballroom kennt Karina Sarkissova wie ihre Westentasche. Seit 2017 ist sie ein fester Bestandteil der ORF-Show "Dancing Stars". In den vergangenen vier Staffeln bewertete die Balletttänzerin als Jurorin die Tanzdarbietung der Prominenten, dieses Jahr tauscht sie die Rollen und wagt sich selbst auf das Tanzparkett.

» Es ist immer so schwer für mich gewesen, still zu sitzen «

"Es ist immer so schwer für mich gewesen, still zu sitzen", erklärt Karina Sarkissova beim Kick-off-Event ihren Wechsel. Sie wird mit Tanzprofi Dimitar Stefanin über das Parkett fegen. Dank ihrer Tanzausbildung gilt sie bei der von Mirjam Weichselbraun und Andi Knoll moderierten 16. Staffel als Favoritin auf den Sieg. Wenn das Publikum mitspielt.

Auch die Gesundheit muss mitspielen. Karina Sarkissova hat noch immer mit den Folgen einer Corona-Infektion zu kämpfen, vor eineinhalb Jahren erlitt sie einen Bandscheibenvorfall. Als sie daraufhin auf Sport verzichten musste, litt sie auch mental, eine Depression war die Folge, wie sie der "Krone" verriet. Im Herbst 2022 brach sie beim Training im Fitnessstudio das Bein und musste deshalb wochenlang einen Gips tragen. Als wäre das nicht schon genug, passierte beim Training mit Dimitar Stefanin ein folgenschwerer Unfall - die Prima Ballerina verletzte sich an der Nase. Zum Glück bestätigte sich beim Röntgen die Angst vor einer gebrochenen Nase nicht. Sie sei nur "beleidigt", beim Training müsse künftig mehr aufgepasst werden, ließ Stefanin via Instagram wissen.

So ist Karina Sarkissova aufgewachsen

Karina Sarkissova wird am 26. September 1983 in Moskau in der ehemaligen Sowjetrepublik Russland (RSFSR) als Karina Sarkissian geboren. Im Alter von vier Jahren beginnt sie die Ausbildung an der Ballettschule des Moskauer Bolschoi-Theaters. Ihre Kindheit ist keine gewöhnliche und von vielen Entbehrungen geprägt. "Ich hatte eine Privatlehrerin, war oft erst um halb elf zu Hause. Es gab eine Phase in meinem Leben, wo ich meine Mutter für diese Kindheit verurteilt habe", erklärt Sarkissova gegenüber den "Oberösterreichischen Nachrichten".

» Es gab eine Phase in meinem Leben, wo ich meine Mutter für diese Kindheit verurteilt habe «

Doch sie relativiert im selben Atemzug: "Aber sie hat das Richtige gemacht: Sie hat gesehen, dass ich ohne diesen Erfolg in meinem Leben unglücklich geworden wäre. Es war mein Weg, und ich bin glücklich, dass ich die Chance hatte, ihn zu gehen." Ballett sei kein "Beruf, den man irgendwie nebenbei machen kann". Um in dieser Branche erfolgreich zu sein, seien Drill und Härte unerlässlich. "Sie finden heute keine einzige große Ballettkompanie, wo nicht die meisten Solisten Russen sind", so Sarkissova. Große Kraftanstrengung, schlaflose Nächte, oftmals Schmerzen - das muss man wollen. Doch Karina Sarkissova will es, denn: "Mein Ziel war immer, im Rampenlicht zu sehen".

Als sie 12 Jahre alt ist, veliert Karina Sarkissova ihren Vater. Nach einer Infektion fällt er ins Koma und verstirbt einige Zeit später. Es sei damals eine "harte Zeit" gewesen, so Sarkissova. Für die Ballettschule benötigt sie nicht nur Talent, das sie zweifelsfrei besitzt, sondern auch viel Unterstützung und Geld, das die Familie beides nicht hat. Ihre Mutter sei damals "verzweifelt und müde" gewesen - bis ein Anruf kommt, der der jungen Tänzerin "eine wunderbare Chance" bietet. Der 12-Jährigen wird ein Stipendium in Österreich, genauer gesagt für das Ballettkonservatorium in St. Pölten (heute Europaballett), angeboten.

Anfangs tut sich das Mädchen, das kein Wort Deutsch spricht, in Österreich noch ein wenig schwer, doch bald knüpft sie Freundschaften und lebt sich ein.

Karina Sarkissova, die Prima Ballerina

Drei Jahre nach ihrer Ankunft in Österreich, im Jahr 1999, gewinnt Karina Sarkissova den Prix de Lausanne, einen Tanzwettbewerb für junge Balletttänzer und wird am Ballett der Wiener Staatsoper. Zehn Jahre später wird sie zur Prima Ballerina. Den Status als Solotänzerin hat sie von Jänner 2009 bis zu ihrer Karenzierung im August 2011.

Im August 2012 gibt Karina Sarkissova ihren Abschied von der Wiener Staatsoper bekannt, der Vertrag wird im Jänner 2013 in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst. Sie wechselt zum Ungarischen Nationalballett in Budapest, wo sie fortan als Solotänzerin tätig ist.

Die Staatsoper und die Nacktfotos

Während ihrer Zeit an der Staatsoper sorgte Karina Sarkissova aufgrund einer "Bilder-Affäre" für große Schlagzeilen. Im Frühling 2010 posierte die Prima Ballerina nackt für die Zeitschrift "Penthouse". Sie wurde vom damaligen Ballettchef Gyula Harangozó verwarnt, da sie die Staatsoper im Vorfeld nicht darüber informiert hatte. Als im August 2010 im Magazin "Wiener" erneut - künstlerische - Nacktfotos der Balletttänzerin erschienen, wurde Sarkissova vom neuen Ballettdirektor Manuel Legris und dem damaligen Staatsoperndirektor Ioan Holender fristlos entlassen.

» Ich halte die Entlassung für eine glatte Diskriminierung meiner Person «

© Roman Zach-Kiesling/NEWS Karina Sarkissova bei einem News-Fotoshooting im Jahr 2011

"Ich halte die Entlassung für eine glatte Diskriminierung meiner Person", kommentierte Sarkissova die Causa in einer Erklärung. Sie vermutete damals, die moralischen Vorbehalte seien bloß ein "Vorwand", um "bewährte Künstler", die unter Kündigungsschutz stehen, "auszuhebeln". Die Geschichte schlug hohe Wellen, auch weil Legris selbst schon nackt posiert hatte.

Dominique Meyer, der im September 2010 die Nachfolge von Ioan Holender antrat, nahm die Kündigung nach einem klärenden Gespräch im Oktober wieder zurück. "Aufgrund ihrer Erklärung und Entschuldigung hat die Ballettdirektion entschieden, Karina Sarkissova in die Ballettkompanie wiederaufzunehmen. Somit wurde eine einvernehmliche Lösung erzielt", hieß es in einem offiziellen Statement.