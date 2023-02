Steckbrief Monika Ballwein

Name: Monika Ballwein

Geboren: Am 14. Oktober 1967 in Pyhra, Niederösterreich

Sternzeichen: Waage

Wohnort: Wien-Hitzing

Größe: 174 cm

Beruf: Sängerin, Vocal Coach, Songwriterin, Chorleiterin und Produzentin

Familienstand: ledig

Kinder: Sohn Noah

Kristallklarer Sound, Opulenz, Vielseitigkeit und vor allem absolute Leidenschaft beim Singen – das ist Monika Ballwein. Die österreichische Sängerin ist eine Frau mit vielen Talenten. Solistin, Bandleaderin, Songwriterin und Vocal Coach sind nur einige der Bereiche, in denen sie bereits erfolgreich tätig war. Mit der Gospel & Soul-Band „Cantores Dei“, bei der Monika Ballwein als musikalische Leiterin des Chores auch für die Arrangements zuständig ist, sang sie bereits für Papst Johannes Paul II. Wie das Magazin „Gastro.News“ berichtet, war die international erfolgreiche Künstlerin schon an mehr als 1500 Songproduktionen beteiligt. Sie stand mit Größen wie Nina Hagen, Rainhard Fendrich, Al Jarreau, Marianne Faithful und vielen mehr auf der Bühne und auch als Stimme für Jingels von mehr als 20 österreichischen und deutschen Radiostationen hat die Künstlerin bereits gearbeitet.

Monika Ballwein: Ihre Karriere

Monika Ballwein studierte Jazzgesang am Franz Schubert Konservatorium in Wien und besuchte anschließend das Complete Vocal Institute in Kopenhagen. Mit dieser Ausbildung legte sie den Grundstein für eine steile Karriere. Neben ihrer Tätigkeit als Solosängerin und Arrangeurin der Soul-Band „Cantores Dei“ war sie laut „Hollywood in Vienna“ an über 350 nationalen und internationalen CD-Produktionen beteiligt. Rainhard Fendrich, Nina Hagen, Bill Ramsey, Jennifer Rush, Wolfgang Ambros oder Christina Stürmer sind nur einige der Künstler:innen, mit denen Monika Ballwein bislang zusammengearbeitet hat.

Monika Ballwein beim Eurovision Song Contest

Vier Mal nahm Ballwein bereits als Background-Sängerin für Österreich am Eurovision-Song-Contest teil und auch 2014 war sie am großen Sieg von Conchita Wurst als Mentorin und Vocal Coach beteiligt.

© imago images/K.Piles Monika Ballwein mit Conchita Wurst: Sie war Mentorin und Vocal Coach bei Conchita Wurts großem ESC-Sieg 2014

Ballwein im ORF: Starmania, Dancing Stars und Kiddy-Contest

Bei der ORF-Castingshow „Starmania“ in Österreich ist sie als Gesangstrainerin, Artist und Stage Coachin beteiligt. Ebenso war sie früher beim deutschen Pendant „Popstars“ engagiert. Außerdem zeichnet sich Monika Ballwein seit 20 Jahren für die Chorarrangements, die Backingvocals und die Pilotvocals beim „Kiddy-Contest“ verantwortlich). Bei Dancing Stars gehört die Sängerin seit Jahren fest zum Team. Bei der ORF-Promi-Tanzshow ist Ballwein mit einem Orchester als Solistin für die Live-Musik zuständig.

Künstler:innen wie Elfie Eschke, Doris Golpashin, Mirjam Weichselbraun und Norbert Oberhauser trainierte sie ebenso als Vocal Coach wie die die Sänger:innen des Musicals "Romeo und Julia" im Wiener Raimundtheater, wie Ballwein auf ihrer eigenen Website verrät.

© imago images/K.Piles Monika Ballwein mit ihrem Gesangskollegen Andie Gabauer und Musikproduzent Thomas Rabitsch im ORF bei "Dancing Stars"

Eigene Gesangsakademie

2004 gründete Monika Ballwein ihre eigene Gesangsakademie „VoCal-ACademY Ballwein“ mit dem Anspruch „…, dass meine Akademie für Sänger und Künstler generell irgendwann die Qualität und den Stellenwert bietet, wie das Max-Reinhardt-Seminar für Schauspieler.“, erklärte sie 2022 gegenüber dem „Kurier“. 2006 folgte die Veröffentlichung ihres ersten Buches „Move your voice“, ein Ratgeber und eine Anleitung "für optimale Stimm-Performance".

Monika Ballwein live

Zusammen mit dem Sänger Andie Gabauer bildet Ballwein seit über 20 Jahren das Duo „Live Spirits“, wo sie als Leadsängerin und Bandleaderin fungiert. Die Live-Entertainment-Band „Glamourama“ mit Monika Ballwein am Mikrofon kann sogar für Auftritte wie Galas, Partys und Hochzeiten gebucht werden. Und auch solo ist die Niederösterreicherin noch als Sängerin unterwegs. Außerdem ist sie ein Mitglied des Ensembles „INSIEME“, das die größten Hits der italienischen Popgeschichte neu interpretiert

© imago images/K.Piles Monika Ballwein in ihrem natürlichen Habitat: Auf der Bühne (hier mit "Insieme")

Neben der Musik verleiht die Tausendsasserin ihre Stimme auch Radiojongles. Für über zwölf Radiostationen hat sie bereits Jingles eingesprochen, wie ihrer Website zu entnehmen ist. Außerdem arbeitete die Künstlerin als Synchronstimme für Filmprojekte und übernahm selbst Hauptrollen in verschiedenen Musicalproduktionen wie „Hair“, „A Tribute to Abba“ oder „Beatlemania".

Monika Ballwein: Kindheit und der Weg zur Musik

Monika Ballwein wuchs mit ihren Eltern und drei Geschwistern im niederösterreichischen Pyhra auf, wie sie der "Niederösterreicherin" einst erklärte. Bereits mit fünf Jahren begann sie, sich selbst das Akkordeonspielen beizubringen. „Mein Bruder hat es gespielt und es war das einzige Instrument, das wir hatten. Ich habe immer dazu gesungen. Singen war immer Leidenschaft.“ beschreibt Monika Ballwein gegenüber dem „Kurier“ die Anfänge ihrer musikalischen Ausbildung. Ihr „wöchentliches Highlight“ waren im Alter von 14 Jahren die Auftritte mit der Gospel-Soulband „Cantores Dei“, deren Gesangssolistin sie damals schon war. Neben den Auftritten nahm Monika Ballwein Gesangsunterricht und machte laut ORF NÖ Aufnahmen im Tonstudio.

Erster Auftritt - und Arbeit im Möbelhaus

Mit 17 Jahren hatte sie bereits ihren ersten Auftritt im TV und nahm an der ORF-Talente-Sendung „Die große Chance“ teil. Obwohl „es nicht so (wirkt), als wäre je eine andere Karriere als jene als Sängerin denkbar gewesen", wie sie selbst in einem Interview mit dem "Kurier" erklärte, arbeitete sie zunächst nach der Matura in St. Pölten als Büro-Assistentin in einem Möbelhaus. Ihren Eltern zuliebe, wie sie Radio Niederösterreich erzählte. Diese hatten Angst, dass die Tochter mit der Musik nicht genug verdienen würde.

Auftritt im "Musikantenstadl"

Der Musik blieb sie zunächst aber ihrer Freizeit treu. So lernte sie bei der Arbeit in einem Tonstudio Musik-Legenden wie Hansi Lang und Ulli Bäer kennen. Eine entscheidende Begegnung für ihre weitere Karriere war die mit dem Arrangeur der „Wolfgang Lindner Bigband“. Dieser brachte Ballwein als Sängerin in den „Musikantenstadl“ - neben Größen wie Caterina Valente oder Peter Alexander.

Flucht nach Wien ins Studium

Zu diesem Zeitpunkt baute Ballwein gerade ein Einfamilienhaus im Heimatort Pyhra. Doch "das Korsett" sei dann "zu eng" geworden, wie sie gegenüber der "Niederösterreicherin" erklärte. Mit der Gage des "Musikantenstadls" und einem Stipendium zog sie spontan nach Wien, und begann mit dem lang ersehnten Gesantsstudium am Franz-Schubert Konservatorium. (Das Haus wurde später übrigens fertig gebaut - und ist immer noch in Ballweins Besitz.)

Monika Ballwein: Enttabuisierung der Wechseljahre

Neben der großen Leidenschaft für die Musik, gibt es in Monika Ballweins Leben ein weiteres Thema, das der Künstlerin am Herzen liegt: Die weiblichen Wechseljahre, oder vielmehr die Enttabuisierung dieses Themas. Seit 2021 unterstützt sie aktiv die Plattform „wechselweise.net“, die Tipps und Informationen zum Thema anbietet. In einem Interview mit "heute.at" sprach sie darüber, dass es natürlich besonders Frauen, die in der Öffentlichkeit stehen mit dem Altern nicht einfach hätten. "Manche fragen sich dann über uns: Warum steht die noch auf der Bühne? Darf sie noch auf jung machen?", so Ballwein in dem Gespräch. Aber "nur weil unsere Fruchtbarkeitsphase zu Ende geht, sind wir nicht minderwertig", so die Sängerin. Das wolle sie - gerade in ihrer Funktion als Coach - auch an Jüngere weitergeben.

Monika Ballwein privat

Seit der Trennung von ihrem Lebensgefährten wohnt Monika Ballwein mit ihrem Sohn Noah in einer Dachgeschosswohnung in Wien. Noah, der inzwischen ein Teenager ist, bekam Ballwein mit 40 Jahren. In einem Interview mit der "Niederösterreicherin" aus dem Jahr 2015 erzählte sie, dass die Mutterschaft das Bewusstsein verändert habe, noch nie sei sie so sorgenbehaftet gewesen. Mitgeben wolle sie ihrem Kind, dass dieser seine Wünsche verfolgen könne. " Ich ließ mich nicht davon abbringen, Sängerin zu werden – und habe mir geschworen, dass mein Kind das machen wird können, was es für sich möchte.

Das Haus in Pyhra besitzt sie aber nach wie vor, genutzt wird es als Wochenendhaus "und ein bisschen auch als Lager, um all meine Kleidung und Bühnengarderobe und meine 300 Paar Schuhe unterzubringen", erklärte sie dem "Standard".